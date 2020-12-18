Актер Николай Иванов: В жизни много случайностей

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 декабря 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Николай Иванов, фото: соцсети

11 декабря в Санкт-Петербурге умер прекрасный актер Николай Иванов. Зритель прекрасно помнит его Ивана Савельева из легендарной киноэпопеи «Вечный зов». Мне посчастливилось беседовать с Николаем Николаевичем. И, конечно, речь в основном шла о «Вечном зове». Памяти Артиста.

-Николай Николаевич, конечно, хочу спросить у вас о киноэпопеи «Вечный зов». Роль Ивана Савельева, видимо, подарок… Подарок на долгую актерскую жизнь.

-Думаю, что вы правы. Конечно, такая роль и подарок, и общение с великими, и хорошие навыки профессионализма. Эта роль досталась мне «случайно»… Ели так можно сказать. Я прочитал книгу «Вечный зов» и буквально через несколько дней мне раздался звонок с киностудии и предложение поучаствовать в съемках. И именно в роли Ивана Савельева. Интересно, но когда я читал роман, то обратил внимание на Ивана. Почему? Видимо, почувствовал родство душ. Вот такая «случайность»… А может судьба.

-Вы верите в случайности?

-Их в жизни очень много. Но случайности ли? У каждого на роду написана своя жизнь.

-Что вы для себя вынесли, когда работали в картине? Что-то личное…

-Да все было личным. Я всегда помню и буду помнить, как работал с Иваном Лапиковым, Ефимом Копеляном. Это великие актеры. Эти актеры просто живут на экране. Не каждому так дано. Я тогда еще молодой актер просто впитывал, наблюдал, учился. Для меня это огромный и ценный опыт. Только благодаря этим актерам получился вот такой Иван Савельев. Мне подсказывали, направляли, учили… Я всегда буду благодарен судьбе за знакомство с такими людьми.

-В одном СМИ я читала, что практически всех актеров коснулась… мистика, когда они снимались. Это правда?

-Какая же тут мистика? Такая работа, действительно, подарок. Снимали же картину почти десять лет. Все актеры, режиссеры, операторы, сотрудники, конечно, сроднились. Иногда казалось, что эта и есть реальная жизнь. Так «вошли» в жизнь, чувства своих героев, что просто жили их жизнью. Съемки шли в Башкирии… Красота природы необыкновенная! В основном работал летом. Зимой были, конечно, съемочные дни, но климат суров…

11 декабря 2020 года актера не стало. Уходит эпоха Великий.

Царствие Небесное!