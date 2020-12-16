Актриса Надежда Азоркина: «Женщина никому ничего не должна»

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 декабря 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

Фото: личный архив

Надежда Азоркина родилась в Воронеже. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Невский», «Тайный город», «Следствие любви», «Гаражный папа», «Новогодний экспресс», «Умник», «Две девицы на мели», «Орден», «А зори здесь тихие…» и др.

- Надежда, вы снимались в сериале «Умник», где некий писатель теряет вдохновение. А в актёрской профессии есть вдохновение, или это, скорее, ремесло, навыки?

- Конечно же, у нас присутствует вдохновение, оно обязательно и необходимо, даже на стадии читки сценария или проб на роль. На пробах всегда нужна какая-то искорка вдохновения, тем самым ты можешь зажечь кастинг-директора, режиссёра и продюсера. Всё зарождается в начале.

- Вы сыграли роль в мистическом сериале «Тайный город». Верите в жизни в мистику, во всякие гадания и предсказания?

- Я люблю этот проект, мне очень нравится моя роль. Я играю жену, которая, несмотря ни на что, борется за своего мужа. Нам, современным женщинам, стоит у таких героинь поучиться. Бороться, принимать, верить, доверять. У нас был прекрасный режиссёр – Александр Мохов. Сериал мистический, но у меня была абсолютно реалистичная роль. А вот с мужем моим в «Тайном городе» происходят мистические вещи. Есть некая тёмная ведьма, которая хочет забрать его у меня. А моя героиня борется с тёмными силами, и добро всё-таки побеждает зло.

В предсказания я не очень верю, но у меня хорошая интуиция. У меня были вещи, от которых я отказывалась, мне это было не близко. Читаешь, например, сценарий, и тебе становится так плохо, что ты понимаешь, что на съёмках можешь с этим не справиться. Хотя я абсолютно адекватный человек, я разделяю свою профессию и жизнь, роль от себя самой. Но интуиция меня обычно не подводит.

- Как вы относитесь к выбору? Вы заходите в магазин и вам нужно выбрать из 50 видов пылесосов – один. Вас это не напрягает?

- Выбор – это свобода. Мне это нравится. В современном мире так много возможностей, когда ты можешь выбирать, кем тебе быть, чем заниматься, что делать. Я не теряюсь перед выбором, скажем так.

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- В сериале «Невский» я сыграла стриптизёршу. Я никогда в жизни не танцевала на пилоне. Специально для этого проекта мне выделили девушку-педагога, которая показывала какие-то приёмы, как правильно прокрутиться и т.д. У меня не было сложных акробатических номеров, но я поначалу просто не знала, как подойти к шесту, как за него держаться. Когда я чему-то научилась, мы быстро сняли эту сцену с танцами на пилоне. А через несколько дней у меня проявились синяки на ногах, все ноги были просто синие. Я была в шоке, конечно.

- С кем из маститых актёров вы снимались? Чему они вас научили, чем поразили?

- Я уже упоминала Александра Мохова, который был режиссёром на проекте «Тайный город». И сам он – великолепный актёр. Через несколько лет мы пересеклись с ним на съёмках сериала «Следствие любви». Он был моим партнёром, я играла его любовницу, уводила его из семьи. Александр – очень отзывчивый и комфортный партнёр, с ним приятно работать. Ты абсолютно не волнуешься рядом с ним. Он располагает к себе, это и есть настоящий профессионализм.

- Вы много снимались в мелодрамах. Почему этот жанр сейчас так популярен в России?

- Потому что этот жанр приближен к нашему менталитету. К тому, как живут простые люди, к проблемам, которые люди испытывают. Мы же любим смотреть истории про себя, нам нравится узнавать что-то про себя. И мы симпатизируем героям. Либо наоборот – не нравится. И мы с антипатией относимся к персонажам мелодрамы.

- Чем вам была интересна роль в картине «Гаражный папа»?

- У меня там одна из главных ролей. Меня вызвали на пробы, и я тогда ещё не знала, с кем в паре буду пробоваться. Оказалось, моим партнёром будет Михаил Тарабукин. Когда Миша приехал на пробы, он внёс такую сильную энергию в процесс, как вихрь, закрутил вокруг себя режиссёра, кастинг-директора, оператора, меня. И с этой энергией я хорошо прошла пробы, и нас двоих утвердили.

«Гаражный папа» - это комедия. Я люблю сниматься в комедиях, хотя считаю, что это более сложный жанр, чем мелодрама, например. Зрителя тяжелее заставить смеяться, чем плакать. Это всё наш российский менталитет. Всё мы чего-то грустим, не улыбаемся…

- А вы всегда улыбаетесь при встрече?

- Я вообще приветливый человек и всегда улыбаюсь искренне. Вот мы с вами встретились, и я вам улыбнулась. Вы не сделали мне ничего плохого, почему нет?.. Возвращаясь к «Гаражному папе», действие картины происходит в 1984 году. Мне было интересно сниматься, потому что я люблю появляться в разных периодах истории. Ведь существование наше сейчас и существование в тех же 80-х – оно всегда разное. И это классно!

- Насколько вы погружены в интернет? Сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- Инстаграм у меня есть, подписчиков немного, около 3 тысяч. Я вообще не сильно погружена в интернет. Появляюсь в инстаграме раз в две недели, выкладываю фото. Но так, чтобы снимать каждый свой шаг – этого нет. Я вижу, как на съёмочной площадке многие мои коллеги снимают на камеру все свои движения. Но я такой человек, который постоянно находится в режиме энергосбережения. На площадке можно увидеть, как я между дублями сижу где-то в сторонке, вся в своих мыслях. Мне не до телефона. Я размышляю о роли, вспоминаю текст, думаю, что я сейчас должна сделать перед камерой. И потом энергетически затрачиваюсь в сценах.

- Вас интересует психология?

- Психология – очень нужная вещь в нашей профессии. Особенно, когда ты играешь отрицательные роли. Чтобы понять, почему человек так поступает, чтобы принять это. Скоро на телеканале «Россия» будет премьера проекта «Когда меня не станет». Я не буду рассказывать сюжет, скажу только про свою героиню. То, что она делает по отношению к другим, это уму непостижимо. Мне было сложно её понять, но я очень старалась.

- Вы снялись в картине Рената Давлетьярова «А зори здесь тихие…» Не сравнивали эту работу со знаменитым фильмом Станислава Ростоцкого?

- Я играла там простую женщину из деревни, хотя эта героиня присутствовала и в фильме Станислава Ростоцкого. Но я вообще не люблю сравнивать. Не люблю, когда говорят, зачем было переснимать? Ведь Давлетьяров не переснимал советскую картину, он делал свой фильм по повести Бориса Васильева. Экранизации на одно и то же произведение – общемировая практика. Да и наша тоже.

- В картине «Новогодний экспресс» рассказывается о том, как пассажиры поезда провели новогоднюю ночь. Вы когда-нибудь встречали Новый год в поезде или при каких-то других курьёзных обстоятельствах?

- У меня была весёлая история. Я отдыхала с мужем в Таиланде. И 31 декабря у нас был обратный вылет в Москву. На родине стояла непогода, лайнер долго кружил над городом и никак не мог приземлиться. Опоздали на два часа. Сели, повезли нас в аэропорт. Я впервые видела абсолютно пустой аэропорт, только несколько пограничников и таможенников. Оставались считанные часы до Нового года.

Поехали скорее домой. Было уже где-то полдвенадцатого, когда мы ворвались в квартиру. После такого длительного перелёта хотелось принять душ. Но когда мы включили воду, потёк кран. В общем, помыться было невозможно. Ко всему прочему, у нас был пустой холодильник. Мы же надеялись, что самолёт прилетит вовремя, и у нас будет возможность забежать в магазин. Встречу этого Нового года мы запомнили с мужем надолго…

- Вы гоняетесь за брендами, или вещь вам просто должна понравиться?

- Ой, за брендами точно не гоняюсь! Мне важно, чтобы в этой вещи мне было комфортно. Я вообще не шопоголик.

- Вы сыграли в картине «Две девицы на мели». Вы когда-нибудь были сами на мели, то есть, без средств к существованию?

- Моя героиня – супергламурная девица, которая в жизни ничего своими руками не делала, которая только и думает о брендах, о том, как хорошо выглядеть. На этом построен юмор конкретно моей героини. Она не очень умна. Всегда интересно играть то, что тебе не интересно в жизни. Я не гламурная…Что касается, была ли я когда-нибудь на мели, конечно, была. В студенческие годы, например.

- Как вы считаете, женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно просто купить?

- Я думаю, что женщина никому ничего не должна. Всё зависит от её личных потребностей. Я считаю себя неплохой хозяйкой. Я очень люблю порядок. Не так люблю готовить, хотя готовлю, и меня на кухне часто посещает вдохновение. Но чаще я делаю это по необходимости. А вот порядок и чистота – я очень люблю, когда дома чисто, мне тогда и дышится легко. Мне комфортно и уютно.

- Надежда, как стать такой же популярной, как, скажем, Светлана Ходченкова или Саша Бортич?

- Очень многое зависит от случая. Ты можешь прийти на пробы, ты будешь абсолютно готов, разберёшь материал, придумаешь что-то своё. Но что-то не сработает. Тут много факторов должно сложиться. Случай важен и труд, конечно. Я верю, что мой счастливый случай ждёт меня впереди.