Актриса Татьяна Казючиц: «В 25 лет я должна была умереть»

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 декабря 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Татьяна Казючиц

Татьяна Казючиц окончила Щукинское училище. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Одна ночь любви», «Гадание при свечах», «Катино счастье», «Ранетки», «Страшная красавица», «Только о любви», «Выжить после», «Море. Горы. Керамзит», «Барс и Лялька», «Женщина в беде», «Правда», «Роман с прошлым» и др.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Сложно однозначно ответить на этот вопрос. Наверное, потому, что мы говорим именно об актерской профессии, где существует магия перевоплощения. Я люблю быть и красивой, и некрасивой. Например, в фильме «Страшная красавица» я представала с каппой во рту, с ватой в носу, в парике и огромных очках. Но мне было интересно, весело и свободно как-то существовать в образе совсем некрасавицы. Или, например, в театре Вахтангова, в спектакле Римаса Туминаса «Евгений Онегин» я играла странницу с домрой. Она не то, что некрасивая, а ещё и крючком ходила. Мне выбеливали лицо, делали меньше глаза, рисовали огромные синяки под глазами и надевали страшный парик. И я там, среди красавиц, ползала целый спектакль, имея неплохие внешние данные. Красота - это понятие относительное, и у каждого свои стандарты.

- Каким был ваш дебют в кино? Вы сильно волновались?

- Мой дебют в кино случился, когда я училась на третьем курсе театрального института им.Б.Щукина. Это был большой исторический проект – «Одна ночь любви». И я помню как сейчас: меня гримировали и одевали почти два часа, и вот он - заветный первый выход на съемочную площадку. Я захожу в павильон, и первой, кого я увидела на площадке, была Ирина Муравьева-кумир моего детства.

Со мной случился абсолютный ступор, я так в глубине павильона и остановилась. Муравьёва выясняла что-то насчёт костюма, и тут, почувствовав мой взгляд, повернулась в мою сторону, улыбнулась и сказала: «Ну что же ты там стоишь, детка, проходи, располагайся. Меня Ирина зовут». Я ответила, что, конечно, я знаю вас, вы прекрасны. На что Ирина Вадимовна махнула рукой: «Ты мне ещё «Позвони мне, позвони» спой. Давай, быстренько сейчас это всё чик-чик, а то у меня спектакль». Видимо, она привыкла к таким реакциям на себя.

Мы пошли по тексту, и мне стало свободно и легко. Муравьёва шутила и очень уважительно общалась со мной. Мне очень повезло с этой работой, потому что я повстречалась в ней с асами актёрского мастерства, такими, как Ирина Вадимовна, Ольга Остроумова, которая играла мою маму, Александр Филиппенко, Виктор Вержбицкий. Они все помогали и очень по-доброму отнеслись ко мне, многому научили.

- Вы сыграли роль в картине «Иван Грозный». Вам нравится сниматься в историческом кино, носить исторические костюмы?

- Я очень люблю исторические проекты, причём абсолютно разные эпохи. Это у каждого артиста вызывает всегда огромный интерес и восторг, поверьте!

- Как вы оцениваете фигуру Ивана Грозного? Это был деспот, или царь, много сделавший для страны?

- В картине «Иван Грозный» я сыграла жену первопечатника Ивана Фёдорова. Роль была совсем была небольшая, но мне хватило этих двух съёмочных дней, чтобы прочувствовать всю жутчайшую, мрачную, леденящую атмосферу того времени. Я вам так скажу: если человек идёт к своим целям через жестокость и насилие, в моих глазах ему нет оправдания.

- Кстати, вы интересуетесь политикой?

- Конечно, я стараюсь быть в курсе происходящего, но всё же я, скорее, аполитичный человек.

- У вас была главная роль в картине «Гадание при свечах». Сами верите в гадания, предсказания, пророчества?

- В «Гадании при свечах» я сыграла очень сильного, мощного экстрасенса. Я точно знаю, что такие люди существуют, но их очень мало в мире. В этой сфере, к сожалению, процветает шарлатанство и самодурство в большей степени. Когда мне было 15 лет, ко мне на улице подошла женщина и сказала, что она ясновидящая и что у меня очень интересная Судьба. Вот только в 25 лет мне категорически нельзя ни летать, ни вообще перемещаться в каком-либо транспорте, иначе я умру. Она не была цыганкой и ничего с меня не взяла.

И вот мне исполнилось 25 лет, а я запомнила, конечно, что мне сказала та ясновидящая - не каждый день такое услышишь. И вот только прошёл мой день рождения, меня утверждает Тигран Кеосаян в картину «Море. Горы. Керамзит». Съёмки должны проходить в Сочи. Я помню, что сомневалась - лететь-не лететь. И когда я всё же села в самолёт, ко мне в голову пришло изречение из Евангелия: «по вере вашей да будет вам». И я просто всей душой поверила, что долечу, и всё со мной будет хорошо. Так и случилось.

- Вы сыграли главную роль в сериале «Ранетки». А какой вы были старшеклассницей – тихой, скромной, или активной?

- В старших классах я как раз была и скромной, и тихой, и активной в одночасье. Я играла на гитаре и была «звездой» школьных концертов, но с поведением и оценками у меня тоже всё было хорошо. Я любила школу всегда и до сих пор вспоминаю школьные годы с большим теплом.

- Помните минуту, когда у вас созрела мысль стать актрисой?

Помню. Я училась на третьем курсе музучилища и к нам в Минск привезли мюзикл «Метро». Я с восхищением смотрела на происходящее на сцене, и мне непреодолимо захотелось на сцену, к этим ребятам, и именно в качестве актрисы, а не музыканта. А до этого, хоть я и выросла в актёрской семье(у меня папа был известным актёром и старшая сестра тогда уже училась в Щукинском), у меня не возникало ни разу такого желания.

- У вас нет конкуренции с сестрой? Зависти, что кто-то получил хорошую роль? Как часто вы встречаетесь, общаетесь?

- Нет, конкуренции между нами нет совсем: мы с Аней хоть и родные сёстры, но очень разные, и роли нам также достаются абсолютно разные. И мы наоборот очень радуемся друг за друга, если кому-то из нас выпало что-то интересное. И встречаемся и общаемся, конечно, довольно часто.

- Аня имеет на вас какое-то особое влияние?

- В детстве для меня Аня всегда была королевой, самой-самой. Она уже в 14 лет играла в театре, и я очень ей гордилась и, наверное, где-то в глубине души хотела быть как она. Помню, мне даже снился сон, что она заболела и экстренно на роль Маши из «Щелкунчика» вводили меня. Потом, когда я поступила в Щукинский институт, сестра мне очень помогала, потому что, если честно, я не знала порой, с какой стороны подойти к актёрской профессии. А Аня в ней была практически с детства, и она давала мне очень действенные советы, и я ей очень благодарна.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Только однажды для сериала «Выжить после» я обучалась профессиональной стрельбе. Я всегда метко стреляла в тире и любила это дело с детства, как и машины. Но профессиональная стрельба - это совсем другое. В первую очередь - это техника безопасности и правильное положение оружия. Помню, было непросто, руки просто отваливались…

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- О, в этом плане я абсолютный баловень судьбы! Поработать посчастливилось как в кино, так и в театре с приличным количеством маститых актёров и актрис. Я пять лет отслужила в Вахтанговском театре, где, куда не повернись, везде легенды и главный режиссёр успешен во всем мире - Римас Туминас. Я играла в одном спектакле с В.С.Лановым, Е.К.Карельских, В.А.Этушем, Л.Максаковой, С.Маковецким, Е.Князевым, В.Симоновым и др. Знаете, они не столько чему-то тебя учат, сколько собой являют очень яркие примеры. И ты автоматически подтягиваешься до новой ступени, нового уровня мастерства, соприкасаясь с такими величинами.

- В картине «Барс и Лялька» вы сыграли писательницу. А у вас есть писательский дар, может, сочиняете стихи, прозу, сценарии?

- Я пишу музыку, песни и стихи с 12-ти лет. В планах есть выпустить свой музыкальный альбом, материала много, просто нужно его собрать и красиво преподнести. Чем в данный момент и занимаюсь - пишу аранжировки на свои песни.

- Вы много снимаетесь в мелодрамах. Почему они сейчас так популярны в России?

- Да, в моей фильмографии достаточное количество мелодрам. Но не могу с вами согласиться: как раз сейчас в российском кинематографе хватает кино в абсолютно разных жанрах.

- Как вы вызываете слёзы в кадре?

- Я ничего не вызываю, они сами обычно льются от течения сцены и веры в предлагаемые обстоятельства.

- Какие жанры в кино любите? Хотели бы, например, сняться в ужастике?

- Я люблю лёгкие, романтические комедии, историческое кино, хорошую драму, к триллерам отношусь положительно. А вот ужастики не люблю, но снимусь в ужастике с удовольствием, потому что на съемках ужастиков обычно очень весело.

- В фильме «Розыгрыш» разыгрывают вашу героиню. А сами кого-нибудь разыгрывали? Может, разыгрывали вас?

- В фильме розыгрыш был довольно жестоким, и лично мне не хотелось, чтобы в жизни кого-то так разыгрывали, хотя и закончилось всё хорошо. Однажды я разыграла целую сцену «прощания» своему молодому человеку. Но это только для того, чтобы он испугался и перестал икать. Сработало!

- Какая роль была физически самой сложной?

- Наверное, в «Барсе и Ляльке». Нам приходилось очень много бегать по лесам, и после одного съёмочного дня, благо, был выходной, я просто не встала с кровати. Жутко болело все тело, хотя физически я довольно выносливая и сильная.

- Чем была интересна роль во всех сезонах сериала «Женщина в беде»?

- Съёмки были в Петербурге, а я обожаю Петербург и всегда с удовольствием приезжаю в этот прекрасный город. Ещё у меня был блестящий партнёр Максим Щеголев, с которым мы понимали друг друга с полуслова, и с ним было очень комфортно работать.

Зрители забросали меня письмами - будет ли «Женщина в беде-5»? Но продюсеры решили, что больше на одни женские плечи столько бед быть не может, и мы остановились, что, на мой взгляд, правильно и разумно. А именно в роли была интересна сама героиня, она смелая и сильная, хоть и прикидывается порой эдакой овечкой. Своей волей и нравом она восстанавливает справедливость, порой рискуя собственной жизнью.

- Вы сыграли судью в «Чистосердечном признании». Общались, готовясь к съёмкам, с настоящими судьями? Есть ли в нашей стране правосудие?

- Нет, ни к кому не обращалась, просто посмотрела несколько видео с разных судов, дабы понять, как это все происходит. Сама ни разу не присутствовала на заседаниях суда, надеюсь, и не буду никогда присутствовать. А правосудие, уверена, существует - мир не без добрых людей.

- Есть у вас в мире свой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Я очень люблю путешествовать, мы с театром объездили почти весь мир. А вот именно своего « райского уголка» я пока ещё не нашла. Мне очень нравится Италия, может быть, он находится где-то там?