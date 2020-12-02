ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Интервью 13+

Отбросить костыли, а не ноги

, 15:19 [ «Аргументы Недели», ]

Отбросить костыли, а не ноги
Фото: соцсети

Ревматоидный артрит – болезнь, как считаю медики, неизлечимая. Можно лишь замедлить развитие симптомов, облегчить боль. Тем не менее в мире есть люди, которые не согласились с таким диагнозом и не захотели быть вечно прикованными к кровати или костылям. Один из них Алексей Федотов – он встал с инвалидной коляски и теперь живёт полноценной жизнью обычного здорового человека.

«АН» поговорили с Алексеем о том, что излечит ревматоидный артрит и почему болезнь, это не просто болезнь.

– Ты знаменит тем, что за счёт питания смог вылечиться и стал помогать другим в борьбе с ревматоидным артритом…

– Дело не только в питании. Питание – часть физики. Но если ты не меняешь мышление, то ничего не выйдет. Медики дальше физики, увы, не видят. Они ставят диагноз, но диагноз – это просто обозначение проблемы.

Мы воспринимаем мир согласно фильтрам в нашем подсознании. В США проводили крутой эксперимент – во время одной из лекций инсценировали нападение на профессора. Шло занятие и внезапно в аудиторию залетает здоровенный афроамериканец, одетый по-уличному, начинает ссориться и толкаться с преподавателем, достаёт жёлтый банан и бьёт им будто ножом в живот. Профессор изображает боль, падает, корчится. Потом студентам объясняют, что это был эксперимент и просят описать что они видели. Почти все вместо банана увидели нож. То есть они воспринимали ситуацию согласно своим установкам.

Болеющий человек – ровно так же воспринимает болезнь. У него есть серия установок и сообразно им ведёт себя и его тело. Если проводить аналогию с телефоном, если у тебя что-то глючит, то починка или замена микросхемы, чипа, скорее всего не поможет. Нужно искать проблему в операционной системе или программном обеспечении. Беда врачей в том, что они как раз хотят только железку поменять, а не глючную программу.

– Как этого добиться?

– Люди с ревматоидным артритом обладают типичным набором установок. Это обесценивание себя, ложное идеалистичное представление о себе, к которому они хотят дотянуться, но так как это ложное представление, оно разбивается о реальность. Человек постоянно грызёт себя за то, что не может достигнуть этого, становится злым, обидчивым…И обесценивает всё, что имеет. При этом относится к себе строго вместо того, чтобы любить себя.

Отбросить костыли, а не ноги

Задача очистить его от этих установок, в том числе и за счёт питания. Сейчас болеют десятки миллионов людей по всему миру. 10-15 лет назад артрит считался возрастной болезнью. А сейчас из-за возросших стрессов, питания и убитой экосистемы артрит становится болезнью молодых. Моим клиентам от 20 до 30 лет. Да и детей много стало.

– В чём причина «глючной операционной системы»?

– Наплевательское отношение к себе и тому, что ешь. Плюс агрессивная муштра самого себя.

Первостепенная задача для человека, как живого существа, выжить. Уже с 3-4 месяца после зачатия у него начинает формироваться мозг и память. Происходит процесс осознания. Когда ребёнок рождается – он словно чистый лист. Мама и папа для него словно Земля и Солнце. На невербальном уровне (голосом мы получаем лишь 15% информации) он всё считывает с родителей, и ребёнок перенимает мировоззрение, функции. Начинает копировать родителей.

Отсюда же и наследственные болезни. Дело в паттернах поведения, которые потом приводят к болезни. Все бессознательные процессы становятся убеждениями человека, и он не знает, как себя по-другому вести.

Ревматоидный артрит формируется рано в 4-7 лет. А проявиться может позже, через, например, сильный стресс.

– Как было у тебя?

– Дикий стресс на протяжении двух лет. Я мечтал сделать карьеру в ФСБ, учился в вузе, где реально было трудно. В общежитии старшекурсники регулярно напрягали первокурсников: «давай деньги, покупай пиво». Я не давал. И чтобы перестать получать за свою дерзость стал заниматься спортом – тяжёлой атлетикой и боксом. Из-за перенапряжения в итоге заболел краснухой. Затем появились проблемы с коленями – они опухли и начали болеть. Сначала думал, что это спортивная травма. А спустя год я сильно заболел гриппом и никак не мог поправиться – меня отправили в больницу.

Отбросить костыли, а не ноги

Лечили долго, сначала ошибочно решили, что у меня лейкемия. Потом выяснилось, что из-за гриппа был низкий гемоглобин. Меня, обколотого обезболивающими и противовоспалительными отправляют домой. Мне даже казалось, что я полностью здоров. Но через неделю снова опухают колени. Мне ставят диагноз – ревматоидный артрит. Врачи говорят, ничем не поможем – езжай в Москву. Там есть институт ревматологии, ведущий НИИ страны. Взял академ, поехал в столицу.

Пока там был – насмотрелся на все этапы развития ревматоидного артрита и его лечения традиционной медициной на примере других пациентов. В нашей палате был парень с прооперированными коленными и тазобедренными суставами – при этом у него всё равно всё тело болело. Плечи, например, не получится заменить. Ещё у нас в палате был мужик на генной инженерии – через капельницу ему капали специальное лекарство, которое убирает иммунный ответ. Как только прокапали – все боли уходят. Но только до следующей капельницы. При этому у мужика от капельниц печень и почки больные, простатит и прочее.
Я в полной растерянности – оба варианта будущего артритчика мне не нравятся.

Отбросить костыли, а не ноги

Когда выписался, стал искать в интернете всё про артрит. Нашёл лекции немецкого профессора с титрами, он рассказывал, что перевёл больных на вегетарианство и у них боли уменьшились. Так с 2009 года стал вегетарианцем. До этого я очень любил мясо, шашлыки, котлеты. Но внезапно в один момент у меня вдруг как молния мысль в мозгу – «я не должен это есть».

Отказался от мяса. Через месяц почувствовал лёгкое облегчение. Потом уже отказался и от молочки. Постепенно пришёл к сыромоноедению.

Только с 4 месяца начало всё проходить. Я очень сильно похудел. При росте 183 см я весил 47 кг. Сейчас я вешу 63-64 кг.

Попутно с изменениями в питании я посмотрел на тот момент популярные фильмы «Секрет» и «Сила мысли – что мы об этом знаем». В них от и до разложено как ты ментально влияешь на своё тело, гормональную систему и т. д. Я начал мечтать, визуализировать, что я здоров. Что занимаюсь спортом, живу на берегу моря, а моя работа не привязывает меня к одному какому-то месту.

Так благодаря сыромоноединию и медитациям я выздоровел. Затем ещё сыроедил 3,5 года и вернулся к вегетарианству. Я понял, что окончательно болезнь меня покинула, когда сам смог в 2015 году забраться на гору Сокол, в Крыму.

Отбросить костыли, а не ноги

– Твой опыт в итоге помог и другим больным?

– Я опубликовал свою историю и ко мне стали приходить люди с такими же проблемами. Они рассказывали свои истории, и я стал понимать, что у нас есть некий общий путь. Я был очень обидчивый, мнительный, всё переживал, был резким – это стандартный набор артритчика. Когда я болел я интуитивно понял, что питание это лишь половина паззла и потому стал в себе всё менять.

Вообще мы сами своим сознанием творим реальность, в которой живём.

Например, болезнь человек создаёт сам себе для духовной и физической эволюции. Во вселенной есть два вектора. Разрушение и упрощение – смерть. Либо усложнение и эволюция – жизнь. Если брать животный мир – выживает сильнейший, всякие больные и хромые отсеиваются. Лучшие – выживают и передают свои гены.

Отбросить костыли, а не ноги

Когда человек начинает по жизни страдать какой-то фигнёй, наплевательски относится к своему телу, то у нас, как вида, включается защитный механизм и рождается болезнь. И либо ты выживешь, либо как слабое звено отправляешься кормить червей и не портишь популяцию.

У всех больных ревматоидным артритом есть общая черта – они считают себя жертвой обстоятельств. Мол, всё плохое в моей жизни лишь стечение факторов, к которым я не имею отношения. Либо наоборот в них засел чрезмерно большой эгоизм и человек не видит других, только себя «любимого». Болезнь же заставляет взять ответственность на себя и пересмотреть свою жизнь.

В итоге болезнь приходит для того, чтобы трансформировать свой характер. Чтобы детский эгоизм и инфантильность из тебя ушли. Когда начинаешь мыслить, как творец и автор своей жизни, а не жертва обстоятельств, тогда запускается механизм излечения от болезни.

– В своей массе мир ревматоидным артритом не болеет. Но ты говорил о том, что мы дошли до той черты технологического развития, что можем в любой момент уничтожить Землю. Плюс сами в погоне за сверхприбылью уничтожаем планету. Значит, нужна смена сознания. Но возможно ли это без катализатора в виде «болезни»?

– Есть процент людей, которые сами по себе эволюционируют и им не нужны потрясения в жизни. Они с детства выросли в нормальной семье. С любовью к себе. Большинство людей, которые приходят ко мне – приходят с позицией жертвы. Для них любить себя – это жалеть себя. А люди, которые эволюционируют сами по себе – они понимают, что избирательное питание или вегетарианство для них просто лучше. Он следуют этому без всяких причин извне для этого.

Отбросить костыли, а не ноги

Но если ты не можешь естественным путём к этому прийти, то сиди и болей.

И тут мы подходим к такому вопросу как коллективное бессознательное. Мы все объединены единым целым ментальным полем. Бенуа Мальденброт открыл теорию фракталов, которая использовалась для установления закономерностей для игры на фондовых рынках. Сейчас это трансформировалось в самообучающиеся нейронные сети. Её суть в том, что маленькая часть, это часть большего и у них одинаковые признаки. Как матрёшка. Малое повторяет большее. Соответственно те процессы, которые происходят в моём теле совершенно идентичны тем процессам, которые происходят в нашем виде.

Отбросить костыли, а не ноги

В организме раковые клетки образуются постоянно, но иммунная система их своевременно выводит. Если иммунитет не справляется, то рак разрастается и «привет». Точно также каждый отдельный человек — это отдельная клетка. По теории фракталов он связан со всеми остальными людьми, которые образуют этакий целый организм. И если я буду играть роль «раковой» клетки, то иммунная система решит, что я не нужен. Организм тебе перекроет кислород, и ты либо излечиваешься, либо тебя «утилизируют».

Поэтому если человечество не одумается, тогда будут «утилизироваться» за счёт потрясений целые цивилизации. Как, например, Римская империя.

– Получается, что человечество должно прийти к балансу. Как это сделать?

– Мы и так плюс-минус в балансе живём, просто мы не видим общей картины и нам кажется, что мы постоянно в дисбалансе. На самом деле нужно его только поддерживать. Ведь внешнее – есть отражение внутреннего.

Отбросить костыли, а не ноги

Ко мне люди приходят и спрашивают «что есть». Люди думают, что если начать сыроедить, то у них что-то кардинально изменится в жизни. Да, энергии станет больше, но болячка никуда не денется и отношение к жизни не изменится. Всё равно, что помыть грязный чайник, а потом в него снова продолжать заливать грязную воду.

Мы говорили о том, что ребёнок подсознательно пытается повторить путь родителей. А это значит, что для того, чтобы построить новый мир, нужно не детей лечить, а родителей. Чтобы они уже воспитывали здоровых детей. Самодостаточных. Счастливых. Ведь когда ты счастлив тебе не хочется драться и ругаться, тебе наоборот хочется поделиться этой радостью. Поэтому логично, что самодостаточные люди будут стараться улучшить жизнь вокруг себя автоматически, потому что ему всё остальное чуждо. Он будет улучшать себя и мир – по сути это и есть миссия всех людей.

В мире

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

Стрелков: армия Украины фактически мгновенно сметет войска ДНР и ЛНР в случае масштабной атаки

В случае нападения Вооруженных сил Украины на республики Донбасса их выживание будет зависеть от реакции Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью