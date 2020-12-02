Отбросить костыли, а не ноги

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 декабря 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели», Сергей ГРИНЁВ ]

Фото: соцсети

Ревматоидный артрит – болезнь, как считаю медики, неизлечимая. Можно лишь замедлить развитие симптомов, облегчить боль. Тем не менее в мире есть люди, которые не согласились с таким диагнозом и не захотели быть вечно прикованными к кровати или костылям. Один из них Алексей Федотов – он встал с инвалидной коляски и теперь живёт полноценной жизнью обычного здорового человека.

«АН» поговорили с Алексеем о том, что излечит ревматоидный артрит и почему болезнь, это не просто болезнь.

– Ты знаменит тем, что за счёт питания смог вылечиться и стал помогать другим в борьбе с ревматоидным артритом…

– Дело не только в питании. Питание – часть физики. Но если ты не меняешь мышление, то ничего не выйдет. Медики дальше физики, увы, не видят. Они ставят диагноз, но диагноз – это просто обозначение проблемы.

Мы воспринимаем мир согласно фильтрам в нашем подсознании. В США проводили крутой эксперимент – во время одной из лекций инсценировали нападение на профессора. Шло занятие и внезапно в аудиторию залетает здоровенный афроамериканец, одетый по-уличному, начинает ссориться и толкаться с преподавателем, достаёт жёлтый банан и бьёт им будто ножом в живот. Профессор изображает боль, падает, корчится. Потом студентам объясняют, что это был эксперимент и просят описать что они видели. Почти все вместо банана увидели нож. То есть они воспринимали ситуацию согласно своим установкам.

Болеющий человек – ровно так же воспринимает болезнь. У него есть серия установок и сообразно им ведёт себя и его тело. Если проводить аналогию с телефоном, если у тебя что-то глючит, то починка или замена микросхемы, чипа, скорее всего не поможет. Нужно искать проблему в операционной системе или программном обеспечении. Беда врачей в том, что они как раз хотят только железку поменять, а не глючную программу.

– Как этого добиться?

– Люди с ревматоидным артритом обладают типичным набором установок. Это обесценивание себя, ложное идеалистичное представление о себе, к которому они хотят дотянуться, но так как это ложное представление, оно разбивается о реальность. Человек постоянно грызёт себя за то, что не может достигнуть этого, становится злым, обидчивым…И обесценивает всё, что имеет. При этом относится к себе строго вместо того, чтобы любить себя.

Задача очистить его от этих установок, в том числе и за счёт питания. Сейчас болеют десятки миллионов людей по всему миру. 10-15 лет назад артрит считался возрастной болезнью. А сейчас из-за возросших стрессов, питания и убитой экосистемы артрит становится болезнью молодых. Моим клиентам от 20 до 30 лет. Да и детей много стало.

– В чём причина «глючной операционной системы»?

– Наплевательское отношение к себе и тому, что ешь. Плюс агрессивная муштра самого себя.

Первостепенная задача для человека, как живого существа, выжить. Уже с 3-4 месяца после зачатия у него начинает формироваться мозг и память. Происходит процесс осознания. Когда ребёнок рождается – он словно чистый лист. Мама и папа для него словно Земля и Солнце. На невербальном уровне (голосом мы получаем лишь 15% информации) он всё считывает с родителей, и ребёнок перенимает мировоззрение, функции. Начинает копировать родителей.

Отсюда же и наследственные болезни. Дело в паттернах поведения, которые потом приводят к болезни. Все бессознательные процессы становятся убеждениями человека, и он не знает, как себя по-другому вести.

Ревматоидный артрит формируется рано в 4-7 лет. А проявиться может позже, через, например, сильный стресс.

– Как было у тебя?

– Дикий стресс на протяжении двух лет. Я мечтал сделать карьеру в ФСБ, учился в вузе, где реально было трудно. В общежитии старшекурсники регулярно напрягали первокурсников: «давай деньги, покупай пиво». Я не давал. И чтобы перестать получать за свою дерзость стал заниматься спортом – тяжёлой атлетикой и боксом. Из-за перенапряжения в итоге заболел краснухой. Затем появились проблемы с коленями – они опухли и начали болеть. Сначала думал, что это спортивная травма. А спустя год я сильно заболел гриппом и никак не мог поправиться – меня отправили в больницу.

Лечили долго, сначала ошибочно решили, что у меня лейкемия. Потом выяснилось, что из-за гриппа был низкий гемоглобин. Меня, обколотого обезболивающими и противовоспалительными отправляют домой. Мне даже казалось, что я полностью здоров. Но через неделю снова опухают колени. Мне ставят диагноз – ревматоидный артрит. Врачи говорят, ничем не поможем – езжай в Москву. Там есть институт ревматологии, ведущий НИИ страны. Взял академ, поехал в столицу.

Пока там был – насмотрелся на все этапы развития ревматоидного артрита и его лечения традиционной медициной на примере других пациентов. В нашей палате был парень с прооперированными коленными и тазобедренными суставами – при этом у него всё равно всё тело болело. Плечи, например, не получится заменить. Ещё у нас в палате был мужик на генной инженерии – через капельницу ему капали специальное лекарство, которое убирает иммунный ответ. Как только прокапали – все боли уходят. Но только до следующей капельницы. При этому у мужика от капельниц печень и почки больные, простатит и прочее.

Я в полной растерянности – оба варианта будущего артритчика мне не нравятся.

Когда выписался, стал искать в интернете всё про артрит. Нашёл лекции немецкого профессора с титрами, он рассказывал, что перевёл больных на вегетарианство и у них боли уменьшились. Так с 2009 года стал вегетарианцем. До этого я очень любил мясо, шашлыки, котлеты. Но внезапно в один момент у меня вдруг как молния мысль в мозгу – «я не должен это есть».

Отказался от мяса. Через месяц почувствовал лёгкое облегчение. Потом уже отказался и от молочки. Постепенно пришёл к сыромоноедению.

Только с 4 месяца начало всё проходить. Я очень сильно похудел. При росте 183 см я весил 47 кг. Сейчас я вешу 63-64 кг.

Попутно с изменениями в питании я посмотрел на тот момент популярные фильмы «Секрет» и «Сила мысли – что мы об этом знаем». В них от и до разложено как ты ментально влияешь на своё тело, гормональную систему и т. д. Я начал мечтать, визуализировать, что я здоров. Что занимаюсь спортом, живу на берегу моря, а моя работа не привязывает меня к одному какому-то месту.

Так благодаря сыромоноединию и медитациям я выздоровел. Затем ещё сыроедил 3,5 года и вернулся к вегетарианству. Я понял, что окончательно болезнь меня покинула, когда сам смог в 2015 году забраться на гору Сокол, в Крыму.

– Твой опыт в итоге помог и другим больным?

– Я опубликовал свою историю и ко мне стали приходить люди с такими же проблемами. Они рассказывали свои истории, и я стал понимать, что у нас есть некий общий путь. Я был очень обидчивый, мнительный, всё переживал, был резким – это стандартный набор артритчика. Когда я болел я интуитивно понял, что питание это лишь половина паззла и потому стал в себе всё менять.

Вообще мы сами своим сознанием творим реальность, в которой живём.

Например, болезнь человек создаёт сам себе для духовной и физической эволюции. Во вселенной есть два вектора. Разрушение и упрощение – смерть. Либо усложнение и эволюция – жизнь. Если брать животный мир – выживает сильнейший, всякие больные и хромые отсеиваются. Лучшие – выживают и передают свои гены.

Когда человек начинает по жизни страдать какой-то фигнёй, наплевательски относится к своему телу, то у нас, как вида, включается защитный механизм и рождается болезнь. И либо ты выживешь, либо как слабое звено отправляешься кормить червей и не портишь популяцию.

У всех больных ревматоидным артритом есть общая черта – они считают себя жертвой обстоятельств. Мол, всё плохое в моей жизни лишь стечение факторов, к которым я не имею отношения. Либо наоборот в них засел чрезмерно большой эгоизм и человек не видит других, только себя «любимого». Болезнь же заставляет взять ответственность на себя и пересмотреть свою жизнь.

В итоге болезнь приходит для того, чтобы трансформировать свой характер. Чтобы детский эгоизм и инфантильность из тебя ушли. Когда начинаешь мыслить, как творец и автор своей жизни, а не жертва обстоятельств, тогда запускается механизм излечения от болезни.

– В своей массе мир ревматоидным артритом не болеет. Но ты говорил о том, что мы дошли до той черты технологического развития, что можем в любой момент уничтожить Землю. Плюс сами в погоне за сверхприбылью уничтожаем планету. Значит, нужна смена сознания. Но возможно ли это без катализатора в виде «болезни»?

– Есть процент людей, которые сами по себе эволюционируют и им не нужны потрясения в жизни. Они с детства выросли в нормальной семье. С любовью к себе. Большинство людей, которые приходят ко мне – приходят с позицией жертвы. Для них любить себя – это жалеть себя. А люди, которые эволюционируют сами по себе – они понимают, что избирательное питание или вегетарианство для них просто лучше. Он следуют этому без всяких причин извне для этого.

Но если ты не можешь естественным путём к этому прийти, то сиди и болей.

И тут мы подходим к такому вопросу как коллективное бессознательное. Мы все объединены единым целым ментальным полем. Бенуа Мальденброт открыл теорию фракталов, которая использовалась для установления закономерностей для игры на фондовых рынках. Сейчас это трансформировалось в самообучающиеся нейронные сети. Её суть в том, что маленькая часть, это часть большего и у них одинаковые признаки. Как матрёшка. Малое повторяет большее. Соответственно те процессы, которые происходят в моём теле совершенно идентичны тем процессам, которые происходят в нашем виде.

В организме раковые клетки образуются постоянно, но иммунная система их своевременно выводит. Если иммунитет не справляется, то рак разрастается и «привет». Точно также каждый отдельный человек — это отдельная клетка. По теории фракталов он связан со всеми остальными людьми, которые образуют этакий целый организм. И если я буду играть роль «раковой» клетки, то иммунная система решит, что я не нужен. Организм тебе перекроет кислород, и ты либо излечиваешься, либо тебя «утилизируют».

Поэтому если человечество не одумается, тогда будут «утилизироваться» за счёт потрясений целые цивилизации. Как, например, Римская империя.

– Получается, что человечество должно прийти к балансу. Как это сделать?

– Мы и так плюс-минус в балансе живём, просто мы не видим общей картины и нам кажется, что мы постоянно в дисбалансе. На самом деле нужно его только поддерживать. Ведь внешнее – есть отражение внутреннего.

Ко мне люди приходят и спрашивают «что есть». Люди думают, что если начать сыроедить, то у них что-то кардинально изменится в жизни. Да, энергии станет больше, но болячка никуда не денется и отношение к жизни не изменится. Всё равно, что помыть грязный чайник, а потом в него снова продолжать заливать грязную воду.

Мы говорили о том, что ребёнок подсознательно пытается повторить путь родителей. А это значит, что для того, чтобы построить новый мир, нужно не детей лечить, а родителей. Чтобы они уже воспитывали здоровых детей. Самодостаточных. Счастливых. Ведь когда ты счастлив тебе не хочется драться и ругаться, тебе наоборот хочется поделиться этой радостью. Поэтому логично, что самодостаточные люди будут стараться улучшить жизнь вокруг себя автоматически, потому что ему всё остальное чуждо. Он будет улучшать себя и мир – по сути это и есть миссия всех людей.