Геннадий Селезнев и группа «Рождество»: Коронавирус – штука неприятная

Если честно, то коронавирус «замучил» уже все! Как психологически, так и финансово. От дурного недуга реально страдают, как простые люди, так и публичные персоны. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с солистом группы «Рождество» Геннадием Селезневым.
-Геннадий, как тебе и твоей группе живется в период коронавируса?
-Знаешь, коронавирус – штука неприятная. Слава Богу, что физически здоров, но психологически… Как можно чувствовать себя нормально, когда практически жизнь остановилась? Для артиста, конечно, важна работа! А в этот период полно ограничений. Концертов, увы, нет. Полноценно работать невозможно.
-А ты соблюдал самоизоляцию?
-А куда деваться? Конечно! Сидели дома, строили планы… Но и поработали немного…
-Это как?
-А вот летом записали клип. Совсем простенький, без «скопления» народа и своими силами. Называется «Птичка моя на проводе». Написал песню довольно давно, но этим летом «воплотил» ее в клипе. Пока никто его не видел, но на радио уже транслируется.
-Как ты считаешь, не слишком ли коронавирус «разрекламировали»?
-Думаю, что нет. Посмотри сколько людей заболело! И этот вирус «шагает» по всему миру. И до конца не могут четко сказать, что и откуда он. Есть надежда на вакцину. В России, как говорят, со следующего года будут прививать людей. Пока ситуация, конечно, не очень… Но как без надежды и планов? Мы же живые люди! Берегите себя, мои дорогие! Все образуется!
-Благодарю.