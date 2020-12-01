Геннадий Селезнев и группа «Рождество»: Коронавирус – штука неприятная

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 декабря 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Геннадией Селезнев, фото соцсети

Если честно, то коронавирус «замучил» уже все! Как психологически, так и финансово. От дурного недуга реально страдают, как простые люди, так и публичные персоны. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с солистом группы «Рождество» Геннадием Селезневым.

-Геннадий, как тебе и твоей группе живется в период коронавируса?

-Знаешь, коронавирус – штука неприятная. Слава Богу, что физически здоров, но психологически… Как можно чувствовать себя нормально, когда практически жизнь остановилась? Для артиста, конечно, важна работа! А в этот период полно ограничений. Концертов, увы, нет. Полноценно работать невозможно.

-А ты соблюдал самоизоляцию?

-А куда деваться? Конечно! Сидели дома, строили планы… Но и поработали немного…

-Это как?

-А вот летом записали клип. Совсем простенький, без «скопления» народа и своими силами. Называется «Птичка моя на проводе». Написал песню довольно давно, но этим летом «воплотил» ее в клипе. Пока никто его не видел, но на радио уже транслируется.

-Как ты считаешь, не слишком ли коронавирус «разрекламировали»?

-Думаю, что нет. Посмотри сколько людей заболело! И этот вирус «шагает» по всему миру. И до конца не могут четко сказать, что и откуда он. Есть надежда на вакцину. В России, как говорят, со следующего года будут прививать людей. Пока ситуация, конечно, не очень… Но как без надежды и планов? Мы же живые люди! Берегите себя, мои дорогие! Все образуется!

-Благодарю.