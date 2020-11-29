Актер Артур Иванов: История – не очень точная наука

Аргументы Недели → Интервью 13+

29 ноября 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Пожалуй, одним из самых приятных сюрпризов в период коронавируса, лично для меня, был сериал «Грозный». Историческая и яркая драма о жизни царя Ивана Грозного. Прекрасный актерский состав, зрелищность, масштаб проекта. Но более всего, меня привлек персонаж Лука: 100% русский характер – терпение, смирение, безграничная любовь к родине и вера. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с актером Артуром Ивановым, который удивительным образом воплотил на экране образ Луки.

-Артур, принято считать, что русский характер – загадка. Мне кажется, что вы приоткрыли завесу: терпение, смирение, вера, любовь к своей стране, боль за нее. Все это было у вашего героя. Вы согласны?

-Спасибо, конечно. Моя роль – роль простого русского мужика, который служит царю, а значит и своей стране. На Руси терпение, смирение, вера православная – составляющая русского характера. Без этого никак. Надо – пойдем, надо – победим, надо – потерпим. Мой герой Лука проходит через весь сериал, и зритель видит его в разном возрасте: от молодого человека до зрелого мужчины. Три возраста, так сказать, моего Луки.

-Вы проходили кастинг?

-Да. Я знаю, что все актеры проходили кастинг. Исключение только те, кто снимался в «Годунове» - Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков. Но и они приходили на грим. А как иначе? Если мне не изменяет память, то один актер «возмутился», что ему нужно проходить пробы… Ну, раз не хочешь, то и… Все проходили.

Кадр из кинофильма "Грозный"

-Что было самым сложным на съемках? Лично для вас.

-Грим. Повторюсь, что мой герой проходит через три возраста, а это серьезные изменения. Например, если съемки начинались в 10 утра, то я приезжал на площадку в восемь. И все это время мне накладывали грим. Конечно, ходить целый день в гриме – сложно. Например, «мучила» борода: чесалась, поесть сложно. Но ничего – справились. Были и свои «производственные особенности»…

-Какие?

-Есть такая сцена, где Лука скачет на лощади за гонцом. Точно знаю, что у каждой лошади есть свой характер! Я умею сидеть в седле, но… Три часа и галопом – сложно. Я думал, что меня «подстрахует» каскадер, но пришлось самому. А лошадь попалась своеобразная: в одну сторону несется как надо, а в другую просто тормозит. Одним словом, так «наскакался», что потом два дня сесть не мог. И такое бывает.

-Артур, а какую сцену вы играли на пробах?

-А та, где Лука приходит к Малюте-Сухорукову и говорит, что не может больше служить опричником, мол, стар стал и здоровье уже не позволяет. Весело прошли пробы. Режиссер посмеялся… В картине иначе, но на пробах было весело.

Кадр из кинофильма "Грозный"

-Артур, Иван Грозный – самая сложная фигура в истории. Одни говорят, что он почти святой, а другие – тиран. Кто он? На ваш взгляд.

-Я думаю, что история – не очень точная наука. Как мы можем точно знать, что было во времена Ивана Грозного? Мы уже точно не можем сказать, что было в 90-е! Одни говорят, что при СССР все было отлично, все имели, а у других иное мнение. А тут время Ивана Грозного! Говорить о святости или тирании – странно. Все очень неточно. Да, характер, возможно, был сложный… Да, были опричники. Но, возможно, в то время без них нельзя было обойтись.

-Вы снимались и в «Грозном», и играли Емельяна Пугачева в сериале «Екатерина. Самозванцы», «Раскол», «Золотая орда». Исторические и серьезные проекты. Тут и Лука, и Пугачев, князь Борис, Петр Первый. Я бы сказала «мистические» персонажи… где-то… Не «беспокоили» они вас во время съемок?

-Я во всю эту мистику не верю! Это определенные, на мой взгляд, комплексы самого человека. Нет никакой мистики. Понимаю, что актеры народ суеверный: упал сценарий – садись на него. Но это больше традиция. Когда начинались съемки «Грозного», то в первую неделю ничего не шло… Сложно шло. А когда начинаются съемки, то обязательно выставляется «щит» с названием картины. Было написано «Грозный». Через неделю решили написать «Иван Четвертый» - пошло! Но я считаю, что это просто предубеждение: бывает, что в первые дни съемки идут сложно… бывает. Но в этом нет ничего мистического.

-Артур, заканчивается 2020 год. Для многих он был очень, очень сложный: коронавирус, изоляция, психологические проблемы…

-Отвратительный год! Просто отвратительный! Я такого года проблемного еще не видел! Сколько смертей… Я понимаю, что люди в очень солидном возрасте уходят… Но, чтобы так… Один за одним. Я в феврале этого года потерял маму. Самого близкого и родного человека. Потом коронавирус: я «потерял» на время свою работу. Конечно, сложно было сидеть в изоляции и одному. Сложный год! Я думаю, что в Новый год, за праздничным столом, провожая этот год люди выпьют за его уход… не чокаясь.

-Благодарю.