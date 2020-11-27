Актер Юрий Батурин: Стань царем, а уже потом суди

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 ноября 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото предоставлены из личного архива Юрия Батурина специально для "АН".

Буквально вчера закончился кинофильм, пожалуй, один из самых исторически-масштабных – «Грозный». Созвездие актеров, русский дух, патриотизм и, конечно, жизнь самого спорного царя Ивана Грозного. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с исполнителем роли Михаила Ивановича Воротынского, воеводой Ивана Грозного, героя взятия Казани и битвы при Молодях, Юрием Батуриным.

-Юра, я тебя не узнала в «Грозном». Другой. Просто другой…

-Таня, вот из-за таких ролей и стоит работать. Я сыграл выдающегося русского полководца Михаила Воротынского. Может, многие подзабыли, но Михаил Иванович из рода Рюриковичей. Получается, что родственник царю. Все помнят, что Иван Грозный принадлежал к династии Рюриковичей. Если честно, то я получил колоссальное удовольствие от съемок в «Грозном».

-Ты проходил кастинг?

-Конечно. Мне позвонили и предложили попробоваться в таком проекте. Я согласился, но спросил: «С какой стороны вы хотите показать Ивана Грозного? Тиран? Грешник?» Да, для меня этот вопрос был важен: нам долго рассказывали некоторые историки о его жестоком характере, много людей казнил, «создал» опричников и т.д. А почему же нам так мало говорят о его реальных делах? О его реформах? При его правлении была проведена церковная реформа, военная реформа (укрепление вооруженных сил), правовая реформа, территориальная реформа. Даже произошло присоединение Сибири. И это только малая доля. Мне всегда говорят: «А почему ты защищаешь Грозного?» Ребята, я только за факты и справедливость! Да, были опричники. Возможно, что другого выхода Грозный не видел. Всегда говорю, что стоит побывать на месте царя Грозного, а уже потом судить его. Разве можно знать, если бы мы оказались на его месте, то как поступили?

-Но, Юра, он же «умыл» Россию кровью?

-А, что происходило в те времена в Европе? Жгли на кострах, рубили головы, мятежи. Об этом забыли? Да, пролилось много крови, время было смутное. Да, так жили при Иване Грозном. Но, может, стоит посмотреть на его дела? Он фактически создал Империю.

-Когда прошел кастинг, то сразу понял, что ты будешь сниматься?

-На кастинге была сцена, где я в застенках, а ко мне приходит Иван Грозный. Пробы были без Сергея Маковецкого: меня одели в тюремную робу, наклеили бороду, и сцену я прошел с режиссером. Потом мне позвонили и сказали, что я утвержден. Так и приступили к съемкам.

-Я понимаю, что ты сочувствуешь, на стороне Ивана Грозного. Но он же ГРОЗНЫЙ!

- А почему же он стал Грозным? С малолетства отравили его мать. Практически на глазах утопили сына, отравили жену, которую он безмерно любил. С детства его тетки-бабки прятали от тех, кто рвался на царский трон. Это же чудо, что он стал царем! Мы хотели показать в картине, каким был Иван Грозный на самом деле? Что происходило с человеком за время его правления? Он же был на троне более 50 лет! Мне кажется, что все удалось: зритель сам решить теперь – судить или понимать!

-Как тебе работалось с такими Мэтрами?

-Прекрасно! Я в полном восторге и уважении к Сергею Маковецкому, Виктору Сухорукову. Это высочайшие профессионалы, которые достигли в своем творчестве высот. Легко и весело работалось с Виктором Сухоруковым: такая забота о молодых актерах! Подсказывал, наставлял, радел за дело. И такой же Сергей Маковецкий. Очень была приятная обстановка.

-Юра, а вот вопрос мистики… Реальные и смутные персонажи. Не приходили к тебе во снах?

-Таня, я сам родом из Украины и меня не удивишь мистикой. Мой дед был кузнецом, а бабка была ведуньей. Видимо, мне передалось… Вижу вещие сны, интуиция развита, как сейчас говорят. Нет, меня мистикой никакой не удивишь. Я благодарен всем своим коллегам. И меня поразила наш продюссер… Катя Жукова, которая каждый день присутствовала на съемках, вникала, выслушивала каждого. Такое редко увидишь.

-Юра, а ты считаешь, что Ивана Грозного можно было причислить к лику святых? Я слышала такое мнение от некоторых православных священнослужителей.

-Я не думаю, что Грозного следует причислять… Да, он много сделал для России, но и много крови пролил. Думаю, что следует сперва разобраться с ложью, которая «сыплется» на него. Снять эту ложь. Ну как мог человек, если он такой жестокий, несправедливый, ненавистный царствовать 50 лет? Да его бы давно уже отравили бы! И были такие. Нет, он правил. И не только потому, что он помазанник Бога, а дела делал. А насчет причислить… Нет…

-Благодарю.