Актриса Татьяна Орлова: Иван Грозный – святой? В голове не укладывается

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 ноября 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Татьяна Орлова, фото: globallookpress.com, © Anatoly Lomokhov

23 ноября на телеканале «Россия» стартовал исторический сериал «Грозный». Картина перенесет зрителей в век потрясений, незаурядных личностей, жестокости и страсти. Грандиозная историческая драма. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с актрисой Татьяной Орловой, которая сыграла в сериале «отравительницу» царицы Ульяну.

-Татьяна, проект «Грозный», несомненно, масштабный. Многие актеры мечтают сняться в исторических картинах. Как вы попали в данный проект?

-Обычно. Мне позвонили, сказали, что будет вот такой проект и пригласили на кастинг. Я пришла, попробовалась и все. Потом мне позвонили и сказали, что утвердили на роль Ульяны. Конечно, пробовалось много актеров… Вы верно сказали, что проект масштабный. Все было очень серьезно на кастинге: сериал же исторический и нужно было в нюансах передать дух эпохи. Серьезный грим, костюмы и т.д. Когда я увидела, как проходит кастинг, то сразу поняла, что картина будет масштабной. Кастинг проводили очень профессионально.

Кадр из кинофильма «Грозный»

-Сколько дней вы снимались? Роль у вас не особо большая, но явно важная: вы «приложили» руку к смерти любимой жены Ивана Грозного. Кстати, не опасались «кармического наказания»?

-У меня было три съемочных дня. На четвертый я не смогла приехать… Просто по причине занятости. Вы знаете, меня нисколько не смущало то, что роль не особо большая. Сниматься в таком историческом проекте – прекрасно! И с такими замечательными коллегами – отлично! Что касается мистики, кармы – нет. Я отношусь к таким ролям, как к работе. Это же моя профессия. Ничего вычеркнуть нельзя из истории. Да, в тот век они так жили, так убивали… Я рассказываю на экране свою маленькую историю. Эта роль – звенья истории. Нет, кошмары и раскаянье меня не мучало. Роль…

-Что было для вас самым сложным на съемках?

-Сниматься было интересно… Пожалуй, самым сложным был текст… Нужно четко было изъясняться в стиле того времени. Это не так просто. Но я выполняла четко ту задачу, которую поставил мне режиссер. Конечно, декорации были удивительные: их построили на Новорижском шоссе… Дух того времени режиссер, актеры, операторы передали однозначно!

Кадр из кинофильма «Грозный»

-Татьяна, есть такое мнение у верующих людей… мол, Ивана Грозного следует причислить к лику святых. Да. Я сама слышала такое мнение от некоторых православных священнослужителей. Ваше мнение?

-Иван Грозный - святой? Нет. В голове у меня не укладывается… Вы сказали, а я представила картину, как он убивает своего сына… А почему не причислить к лику святых Петра Первого, Екатерину, Елизавету? Людской крови Грозный пролил достаточно. Да и само словосочетание «Грозный – святой». Странно. Нет. Точно, что нет.

-Благодарю.