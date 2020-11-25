Мария Куликова: Для женщины самое главное – семья

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 ноября 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мария Куликова, фото предоставлено из личного архива актрисы

Актриса Мария Куликова нравится всем: красавица, талантливая, улыбчивая, домашняя. Она еще раз доказала это в семейном сериале «Теорема Пифагора». Для ее героини семья – самое важное в жизни. В одном из интервью мы с Марией беседовали на женские темы… Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели».

-Мария, сложно быть женой, мамой, любимой женщиной и успешной актрисой одновременно?

-Я думаю, что и для успешной актрисы, и для женщины самое главное – семья. Она должна быть тылом. И она должна быть без долгих разлук. Семья не терпит разлук. Я совершенно не понимаю тех, кто говорит, что временная разлука – здорово! Укрепляет отношения. Ерунда! Разлука ведет к расставаниям, а не к сближению. Я так думаю.

-Мария, в вас что-то изменилось, когда у вас появился ребенок? Почувствовали себя… другой?

-Когда родился Ванечка, то для меня мир перевернулся. Материнский инстинкт, чувства просто вырвались… Рождение ребенка – чудо! Ты видишь, что за окном те же деревья, светит солнце, а ты уже другая… Мама! И в эту жизнь пришел мой ребенок. Какое счастье, когда он смеется. Я люблю его смех. Чудо мое!

-Вы строгая мама?

-Нет! Я сильно балую сына. Понимаю, что это… Не могу иначе! Не могу!

-Но вы постоянно на съемках! Вам кто-то помогает в воспитании сына?

-Конечно. Я же должна работать, зарабатывать. И в первую очередь, чтобы сын рос в достойных условиях. И это вполне естественно. К сожалению, времени порой не хватает… Я стараюсь проводить с сыном каждую свободную минутку: приезжаю после съемок и стараюсь поговорить, уложить его спать, побыть с ним.

-Что самое главное в общении с ребенком?

-Просто нужно любить! Любить. Остальное придет само!

-Маша, вы счастливая женщина?

-Да! Я любима и счастлива! У меня есть близкий человек, который для меня стал, действительно, близким. Пока не хочу ничего загадывать. Личное…