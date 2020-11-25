Актриса Анна Глаубэ: «С возрастом у меня появился цинизм»

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 ноября 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Анна Глаубэ родилась в Москве. Окончила ВГИК. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Неадекватные люди», «Время дочерей», «Бывшие», «Военный фитнес», «Напарницы», «Отель «Элеон», «Любовь на выживание», «Алиби», «Барс», «Мёртвые ласточки», «По законам военного времени», «Молодёжка», «Тест на беременность» и др.

- Анна, в вашем дебютном фильме «Неадекватные люди» вы сыграли ассистента психолога. А в жизни вы хороший психолог?

- Мне кажется, да, я увлекаюсь психологией. Друзья меня в шутку называют «доктор психологических наук». Я много читала литературы по психологии, и часто у меня спрашивают совета. В принципе, если ты работаешь в актёрской профессии, тебе нужно разбираться в психологии. Ты должен понимать, какие архетипы существуют, почему люди поступают так или иначе, что их мотивирует.

- А у вас развита интуиция?

- Если честно, раньше она была развита больше. Сейчас она меня, похоже, покинула, всё чаще я включаю холодный анализ. Хотя всё равно стараюсь прислушиваться к своим внутренним ощущениям.

- Чем вам была интересна главная роль в картине «Время дочерей»?

- В институте я всегда играла лирических героинь – таких влюблённых, наивных, очень нежных. Когда проходила пробы, была уверена, что роль Полины - не моя роль и меня не утвердят. Потому что героиня должна была быть жёсткой, прагматичной, уверенной в себе, знающей, как зарабатывать деньги. Такая девочка не промах. Мне казалось, что я слишком мягкая для всего этого. Когда меня утвердили, было очень необычно и интересно найти в себе какие-то новые грани.

- Нашли?

- Да. Оказывается, я могу быть жёсткой. А с возрастом появился цинизм. Не к людям. Просто от каких-то жизненных ситуаций я не так сильно расстраиваюсь, как раньше. Я знаю теперь, чего можно ожидать от людей. Я ни от кого сейчас ничего не требую. Считаю, что никто никому ничего не должен. И если кто-то не оправдывает моих ожиданий – это моя проблема, а не человека. Может, это мудрость?

- Вы сыграли роль в сериале «Граница времени». А в какое время хотели бы пожить?

- Мне нравится XVIII век. Я люблю красивые платья с кринолином, пышные причёски. Недавно снялась в историческом проекте «Безсоновъ». Там я играю мошенницу. Это XIX век, тогда уже платья с кринолином не носили. Но на мне были прекрасные длинные платья, перчатки, высокие причёски, шляпки, открытая шея.

- А какие украшения вы любите?

- Мне не идут цветные и большие украшения, даже если это очень дорогая бижутерия или ювелирные изделия. У меня такая внешность – чем меньше, тем лучше. Я ношу белое золото с небольшими драгоценными камнями. Кольца, аккуратные цепочки, тонкие браслеты.

- А вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Я спокойно отношусь к брендам. Есть какие-то дорогие аксессуары, которые можно себе позволить – часы, ремень, сумку, очки. То, что будет служить тебе долго. Что касается одежды, то я одеваюсь в масс-маркетах.

- Вы можете назвать себя шопоголиком?

- Иногда бывает. Но последнее время я всё покупаю в интернете. Не люблю ходить по магазинам, на это уходит слишком много времени, сил, энергии. А так, в интернете, очень удобно - открыла приложение, выбрала то, что тебе нужно. Заказала, привезли, померила, купила.

- А вы гламурная девушка? Ходите на разные светские мероприятия?

- Нет, я не гламурная. Хожу, в основном, на премьеры фильмов – своих или друзей. Что такое гламурная девушка? Она гоняется за тем, чтобы у неё была очень дорогая машина, не такая, как у всех. Самые лучшие вещи, самые эксклюзивные поездки. Гламурная девушка – она как бы немножко над людьми. У неё всё чуть-чуть лучше, чем у остальных.

- Вы играли в сериале «Военный фитнес» - об армейских буднях, так сказать. А как вы считаете, девушки должны служить срочную службу, как принято в Израиле, например?

- Только если добровольно. Если принудительно, я против. Феминистки меня, наверное, осудят, но я считаю, что армия – это не женское дело.

- Одна известная актриса сказала в интервью, что не считает мужчин-актёров настоящими мужчинами. Как вы относитесь к этому?

- В принципе, я с ней согласна. Я до определённого момента не встречалась с актёрами, потому что у меня было убеждение, что это не совсем мужская профессия.

- Почему же? Ведь в Древней Греции, например, актёрами были только мужчины!

- Да. Но если мы рассмотрим вопрос с точки зрения психологии, есть определённые качества, которыми должен обладать человек. Есть качества, которыми, как принято считать, должна обладать женщина: нежность, эмоциональность, ранимость, мягкость. Мужскими же качествами принято считать рационализм, сдержанность, уверенность, лидерство, агрессия. Это то, что заложено в наших инстинктах. Но чаще всего мужчины-актёры – более чувственные, ранимые, обидчивые, ревнивые. Это те качества, которыми обычно наделена женщина. Конечно, есть исключения, когда у актёра больше мужских качеств.

Потом, у нас очень непостоянная, зависимая от других людей профессия. И, не дай Бог, если мужчина-актёр не востребован, он начинает расстраиваться и как-то глушить свою боль. Как, мы знаем. Он не может справиться с этим.

- А вы можете с этим справиться? Чем вы занимаетесь, если у вас многомесячный простой?

- У меня ещё такого не было, слава Богу. Но я боюсь. Вообще у меня два высших образования – актёрское и пиар. Если что, не пропаду.

- Откуда у вас такая редкая фамилия – Глаубэ?

- Это бабушкина фамилия. Она поволжская немка. Эта фамилия очень символично переводится с немецкого – вера, правда. Мне очень нравится. Актрис с такой фамилией в мире нет. Я одна. Это здорово!

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- У меня был проект «Шоугёрлз» - про девушек, которые работают в клубе и танцуют на пилоне. Когда просто танцуют на шесте – это стриптиз. Когда с трюками – это пилон. И я для этой роли занималась пилоном. Это действительно сложно. Во-первых, там работают такие мышцы, которые ты не задействуешь в обычной жизни, плюс нужны очень сильные руки, адский пресс. Когда ты висишь вверх ногами, нужны сильные ноги и спина. Огромная растяжка.

- А вы садитесь на шпагат?

- Да, сажусь. Для съёмок я села жёстко на диету, чтобы высушиться, чтобы рельеф мышц был виден. И были регулярные тренировки на пилоне, плюс дома зарядка, растяжка. Тяжело.

- Стриптизёрши нередко подрабатывают проституцией. Вы осуждаете это, или всех можно «понять и простить»?

- Каждый сам выбирает свой путь. Я бы так не делала. Отчасти это лёгкий путь. Тебе кажется, что ты ничего не будешь делать, и будешь за это получать какие-то бонусы. Но с точки зрения морали это очень сильно разрушает человека. Ни к чему хорошему это не приведёт. Я стараюсь не осуждать людей, но и не поддерживаю проституцию.

- Женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Меня родители не заставляли ничего делать. Я училась быту, уже будучи в отношениях с мужчинами. У меня были разные отношения. И где я всё делала по дому, и где была домработница, которая готовила, убирала.

- Как вам лучше?

- Иногда, я просто физически не могу всё успевать. Когда у тебя проект нон-стоп, и ты с утра до вечера на съемочной площадке - конечно, приятно, когда у тебя есть помощница. Я бы хотела, чтобы мой мужчина всегда был накормлен, доволен, и чтобы в доме было чисто и уютно. Но мне нравится хозяйничать самой, я люблю мыть посуду, готовить, создавать уют. Я люблю, когда знаю, куда сложила вещи. Потому что, когда у нас была домработница, я не могла ничего найти.

- Нравится ли вам ситуация, когда есть большой выбор?

- Мне нравится, когда я могу выбирать роли. Когда мы с агентом читаем материал, я могу сказать, что это мне не интересно, я уже это играла. Либо сам сценарий мне не близок. Но когда ты голодный до проектов, это всё-таки лучше. Потому что иногда замыливается глаз, ты никогда не можешь знать наверняка, какой проект выстрелит. Ты не можешь просчитать это заранее.

Что касается большого выбора вещей, продуктов или ещё чего-то, то я умею выбирать. Если у меня начинается паника, и я не знаю, что выбрать, это значит, что ничего не надо выбирать.

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- Моими партнерами по площадке были Александр Панкратов-Чёрный, Константин Хабенский и многие другие мастера сцены. С Валерием Бариновым мы служили в одном театре – Московском Театре юного зрителя. И потом вместе снимались в полном метре «Мёртвые ласточки» и в пилоте картины «Идеальная семейка». Когда ты работаешь с «мастодонтами», ты видишь, что они просто по-другому существуют. У них другая органика, другая энергия, они по-другому разбирают текст. Они не дают тебе каких-то определённых советов, но смотря на то, как они существуют, ты впитываешь в себя это, как обезьянка.

- Какая роль была для вас физически самой сложной?

- Фильм «Безсоновъ» мы снимали зимой. А костюм у меня был не самый тёплый. А недавно у меня был проект – «Я не твоя», 16 серий для канала «Россия». Начинали съёмки в сентябре, и процесс продолжался до января. 4 декабря, когда уже лежал снежок, мы снимали лето. И я бегала в футболке из дубля в дубль. Изо рта шёл пар. Чтобы пар не шёл, надо было выпить холодной воды.

- Что, помогает?

- Да, выпиваешь ледяную воду, и у тебя несколько минут не идёт пар изо рта. Я, слава Богу, не заболела, но моя напарница, Саша Никифорова, лежала потом с воспалением лёгких.

- Анна, как стать такой же популярной, как, скажем, Саша Бортич?

- Если подойти к вопросу философски, то если я сейчас не так популярна, как Бортич, значит, я к этому пока просто не готова. Ментально, энергетически. Как стать такой же популярной? Никак. Это просто удача. Сашу нашли, когда она работала официанткой. У неё не было актёрского образования, как нет и сейчас.

- А на ваш взгляд, оно нужно, это актёрское образование?

- Я считаю, что нужно. Во-первых, это честно. Обидно, когда талантливых людей с актёрским образованием обходят самоучки. А если серьёзно, должна быть школа. Актёрская профессия - это ремесло. Если так получилось, и у актера нет этой четырёхлетней базы, при этом он востребован и снимается - он всё равно должен ходить на тренинги, как-то профессионально развиваться. Иначе он будет из фильма в фильм одинаковым. И такая тенденция есть. Кстати говоря, не только у тех, кто не учился, но и у тех, кто учился. Из фильма в фильм – одно и то же. Поэтому я продолжаю каждый день осваивать что-то новое, читать, ходить на мастер-классы, тренинги, смотреть, как работают зарубежные коллеги. Как говорится, век живи - век учись.