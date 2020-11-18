Актриса Екатерина Кузнецова: «Со славой очень сложно справляться»

Аргументы Недели → Интервью 13+

18 ноября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Екатерина Кузнецова родилась в Киеве. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Королева бандитов», «Торговый центр», «Год в Тоскане», «Чиста вода у истока», «Анка с Молдаванки», «Война полов», «Напарницы», «Круговорот», «Знахарь», «Кто ты?», «Тень звезды» и др. С 23 ноября на канале СТС начнётся демонстрация комедийного сериала «Родком», где Екатерина Кузнецова сыграла одну из главных ролей.

- Катя, чем вам была интересна роль в сериале «Родком»?

- Моя героиня – обеспеченная и своенравная женщина. Мне было интересно как раз показать обеспеченную сторону моей героини без пафоса и высокомерия. Ведь существует клише: если человек ездит на дорогущей машине, значит, он априори неприятная особа. Мне было важно показать, что люди, которые имеют некий статус, финансово благополучны, они не страдают вседозволенностью. Моя героиня – человечна, она добрая, открытая. У неё была некая драма, которую она переживает и с которой в итоге справляется.

- Виктор Хориняк, который играет главную мужскую роль, наверное, наслаждался таким массовым женским вниманием, ведь он был один мужчина в родительском комитете?

- Витя Хориняк – потрясающий артист, удивительный человек, я уже имела опыт работы с ним в сериале «Кухня». И у нас много сезонов было. Поэтому было очень приятно снова встретиться с ним на площадке «Родкома». Конечно, он действительно купался в море женского внимания, мы старались проявить к его герою какую-то заботу, любовь…

- С кем из маститых актёров старой школы вы снимались в кино? Чем они вас поразили, чему научили?

- Я снималась с Галиной Польских, Юрием Стояновым, Татьяной Догилевой, Борисом Галкиным, Екатериной Васильевой. Для меня все они являются корифеями нашего отечественного кинематографа. У нынешней молодёжи есть дурацкая тенденция проявлять некое высокомерие на съёмочной площадке. Артисты старой школы никогда себе этого не позволяют. Они безупречны, у них есть внутренний стержень, они абсолютно простые, «приземлённые» люди. Это прекрасно. Я у них училась тому, что всегда можно все конфликты обойти стороной, найти нужный компромисс. Я восхищаюсь артистами старой школы!

- Вы родились в спортивной семье, отец был известным футболистом, мать – легкоатлеткой. Почему не пошли по их стопам?

- Да, у меня была возможность заниматься спортом, у родителей было желание привить мне любовь к нему. Но я всё-таки творческий человек. По маминой линии были предки, которые играли на аккордеоне, пели. Я в них, я пошла в сторону творчества. В своё время я обучалась фехтованию, играла в большой теннис, футбол. Но я была хулиганистым ребёнком, не любила систему тренировок, дисциплину, быстро теряла ко всему этому интерес. А к танцам, к пению в хоре меня тянуло. Родители видели, что у меня это получается, и не препятствовали моему жизненному выбору.

- Вы долгое время жили в Киеве. Какие места там больше всего любите?

- Я жила в самом сердце Киева, возле Киево-Печерской Лавры, это для меня место силы, место единения с собой. Я очень люблю Подол, Андреевский спуск. Те места, от которых идёт энергетика.

- В сериале «Знахарь» вы сыграли адвоката. Был у вас какой-нибудь реальный адвокат в роли консультанта?

- Нет. В силу того что мне приходилось играть, скажем, следователей, мне в принципе хватило своего внутреннего багажа. И, конечно, мне помогали режиссёры сериала. Люди, которые занимаются адвокатской деятельностью, они очень цельные, самодостаточные, в каких-то вопросах принципиальные и категоричные, привыкшие всегда добиваться своего. И я по жизни стараюсь идти таким путём, не то что путём борьбы, но всё равно наша профессия конкурентная – кастинги, пробы, утверждение на роль. Надо быть всегда в тонусе. Поэтому адвокатская профессия как-то пересекается с профессией артиста. Всё это я и играла.

- А в жизни вам приходилось пользоваться услугами адвоката?

- Слава богу, нет. Я – законопослушный человек, у меня никогда не было проблем с законом. И в мошеннические схемы я никогда не попадала. И, надеюсь, не попаду.

- В сериале «Кто ты?» вы сыграли психотерапевта. Верите в пользу психоанализа?

- К этой роли у меня, кстати, была подготовка. Я обратилась к услугам психолога. Мне он, правда, не очень понравился. Квёлый, неинтересный, а ещё какие-то анализы, которые он по моему психотипу составлял, они абсолютно не соответствовали моему внутреннему ощущению. Например, он мне сказал: «Вы знаете, вы на грани суицида». Это было смешно, у меня не было никогда таких мыслей! Я думаю, он таким образом пытался взять меня на крючок. Но я пришла к нему, чтобы понаблюдать, как у него работают руки, как он смотрит, как он физически себя ведёт. И в этом плане встреча с психологом была мне полезна.

Сейчас только я пришла к мысли, что психолог, психоаналитик – это необходимая вещь для любого человека. Раньше я ко всему этому относилась очень скептически. Попасть к хорошему специалисту – большая удача. У моих коллег были опыты с нехорошими специалистами, которые могли им просто навредить. Я приравниваю профессию психолога к профессии хирурга. С недавних пор я стала сама заниматься с психологом, и очень довольна. Это всегда интересно - понаблюдать за собой со стороны, покопаться в своём прошлом и разобраться во всём. У всех у нас есть страхи, фобии и с ними надо бороться.

- Часто ходите к своему психоаналитику?

- Раз в неделю, и меня это вполне устраивает. Мне нравится заниматься, читать специальную литературу, интервью с психологами, смотреть какие-то документальные фильмы о психологии. Это полезно как для жизни, так и для профессии.

- Вы снимались в сериале «Безумная свадьба». Сами когда-нибудь присутствовали на роскошной, шикарной, безумной свадьбе?

- Я была на нескольких свадьбах. Не могу сказать, что это было суперпафосно. Это было очень по-европейски, это было недешёвое удовольствие, но во всём чувствовалась теплота, душевность. И главное – любовь. Люди, у которых я была на свадьбах, и сейчас живут вместе и строят счастливую семейную жизнь.

- Чем вам была интересна роль в короткометражке «Ракушка»? В коротком метре сложнее играть, чем в длинных сериалах?

- Это был для меня некий квест, потому что ранее я не снималась в короткометражках. И мне было важно для себя понять, насколько я могу играть в артхаузной истории, потому что я очень люблю такое кино. Это была некая проверка, смогу ли я. За эти четыре дня съёмок я просто переродилась и многое поняла. Я играла смертельно больного человека, и нужно было всегда иметь в виду, что твоя жизнь висит на волоске. Это одна из моих самых любимых и сложных работ. Мы победили на многих кинофестивалях – во Франции, в Италии. Это говорит о том, что у меня получилось, и я справилась со своей задачей.

- Вы участвовали в популярной телеигре «Форт Боярд». Какие страхи вам пришлось там преодолевать?

- Они хитренько поступили. Нам дали заполнить анкету, где надо было написать, чего бы я не хотела делать на этом конкурсе. И всё, что я озвучила, я всё это и получила. Я терпеть не могу насекомых, тараканов, скорпионов, змей и так далее. И мне выпали конкурсы с ними. Это, с одной стороны, огромный страх, но, с другой, большой опыт преодоления своих страхов и фобий. Я жалею немножечко, что не участвовала в эстафетах с водой и высотой, потому что я как раз их не боюсь. Но, видимо, у организаторов мероприятия были другие планы.

- С вами в команде была Ольга Бузова. Она не оказалась большой трусихой, как она себя вела?

- Вы знаете, она сложный человек для моего восприятия. Ольга очень эмоциональная, а я всё-таки человек, умеющий контролировать свои эмоции. Она всё выпускала наружу, и часто это выглядело нелепо и неуместно.

- Катя, вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Мне важно, чтобы вещь понравилась. Я крайне редко использую современные модные тенденции. Если в моде будет леопард, я вряд ли на себя подобное надену. Мне важно, чтобы мне было комфортно, чтобы это было красиво, женственно.

- А можно ли вас назвать шопоголиком?

- Я вообще не понимаю, как можно женщину называть шопоголиком! Любая уважающая себя женщина должна любить шопинг, любить красиво одеваться, вкусно пахнуть и следить за собой. Я люблю всё это дело и не считаю, что это какая-нибудь проблема или диагноз. Если ты хочешь купить себе платье, если у тебя на это есть возможности, силы и желание, ты должна это делать. И если у тебя их даже 130 штук в шкафу – покупай! А старые платья дари подружкам.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Философский вопрос. Порой мне говорят: «Ты слишком красивая, ты не справишься!» Я в эти моменты не обижаюсь, считаю, что это просто непрофессиональные люди. Взять фильм «Монстр», в котором сыграла Шарлиз Терон, безумной красоты женщина, а как перевоплотилась в уродину, в монстра! И получила за эту роль «Оскар»! Поэтому это всё условности. Я считаю, что красота помогает в актёрской профессии.

- Вы снялись в сериале «Тень звезды». А вы уже ощущаете себя звездой?

- Я никогда себя не ощущала звездой, у меня никогда такого не было, чтобы после какого-то проекта я «проснулась знаменитой». И я этому рада. Потому что я вижу, что некоторые мои коллеги не справляются с таким большим количеством внимания, денег, славы. Они превращаются в каких-то ограниченных людей. Со славой очень сложно справляться. Я звездой себя не считаю, мне приятнее считать себя актрисой востребованной.