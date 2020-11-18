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Роман Виктюк: Счастье – это передышка между двумя несчастьями

, 09:44 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Роман Виктюк: Счастье – это передышка между двумя несчастьями
Роман Виктюк, фото: globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Страшно и больно, когда, открыв интернет читаешь, что умер выдающийся режиссер, артист, публицист, писатель-сатирик. Этот високосный год уносит лучших. Как был прав Станислав Сергеевич Говорухин!!! Конец прекрасной эпохи. Очередная утрата. От нас ушел легендарный режиссер Роман Виктюк.

Я помню тот прекрасный май 2012 года. Режиссер посетил Ригу не со своим спектаклем, а с творческим вечером в честь 75-летия себя. Латвийская публика была активная: всем хотелось услышать, послушать, задать вопрос.

Помню, что вечер начался с того, что его могло и не быть! Почему?

«Я, как всегда, собирался второпях, и в поезд Рига-Москва буквально влетел! Но оказалось, что свой заграничный паспорт я забыл дома! Что же делать? Проводники рыдали, что я должен был покинуть поезд! Высадили меня в Волоколамске! Стою на улице. Темно. Страшные личности пробегают в темноте, а я на перроне такси вызываю. Я же не мог в Ригу не приехать! Рига – мой второй дом! Я на такси до Москвы. Взял паспорт и на самолет. Я в Риге!»

Помню, как аплодисменты просто взорвали зал! Виктюка обожали латвийцы. Слушали, затаив дыхание! А он говорил, говорил и говорил. О счастье! 

«Счастье – передышка между двумя несчастьями: пока одно отступает, второе думает – «пусть дурачок передохнет немного», чтобы потом накинуться снова». 

А как же верно-то сказано!

Было у меня и еще одно интервью с легендарным режиссером… Фрагмент специально для «Аргументы Недели».

-Роман Григорьевич, вы полны энергии, позитива, радости! Полны новых идей. Как Вам это удается?

-Я живу открыто, без маски, без возраста. Я вечно молод! Я в полном мере ощущаю себя молодым духом. Работаю с молодыми. Вот такая у жизненная позиция.

-Роман Григорьевич, на какой возраст вы ощущаете себя?

-Я всегда или планирую, думаю над спектаклем, и при этом молод. Я ставлю спектакли и ощущаю себя юным молодым человеком! 20 лет! Мой любой спектакль – новая жизнь. А в новую жизнь нужно входить энергичным, задорным. Режиссер не может стареть! Не имеет право!

-Ваша творческая жизнь связана и с Латвией. Вы тут частый и желанный гость!

-Да, спасибо. Заешь, тут ко мне пришла слава «зарубежная»: видимо, это был 1993 год, когда в вашем чудном театре шли мои спектакли «Служанки», «Лолита», «Мадам Баттерфляй». Как же меня принимала публика! Как меня поняла публика! Это был успех. Я влюблен в Ригу, в латвийского зрителя! Да и поработал в Рижском русском театре режиссером. Незабываемое врем, тихие улочки Риги, уютные кафе, творческие люди. 

-Что в Вашей жизни важное? Кроме сцены…

-Любовь, конечно! Оглянись вокруг и посмотри… Каждый листок излучает любовь, ласково журчит вода, как нам светят звезды… А влюбленные на скамейке… Весь мир дышит любовью. Стоит захотеть это увидеть! Смотрите на мир с любовью. И счастье всегда будет в вашем доме!

Ушел из жизни Роман Виктюк. Видимо, устал… Но он обязательно вернется, когда наступит время…

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