Одри Тоту: Я человек настроения

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 ноября 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Она для многих символ женственности и нежности. Французы свою любимицу называют просто…фея. Актрисе приятно, но она считает, что женщина в жизни всегда должна крепко «стоять» на ногах, и прекрасно понимать то, что вокруг происходит. Сильная женщина и сама нежность. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью.

-Существуют мужчины, которым совершенно не нравятся сильные женщины. Но как в нашем мире можно быть слабой?

-А зачем быть слабой? Можно быть нежной, романтичной, воздушной… Меня родители с детства учили, что девушка (женщина) всегда должна крепко «стоять» на ногах. Внешний вид может быть романтичным, а то, что внутри – совсем иное.

-Вы прекрасно воплотили на экране романтическую Амели. Есть что-то общее между Одри и Амели?

-Это просто роль. Красивый образ. Исполнять желания людей - прекрасно. Но я не волшебница. Человек в процессе жизни меняется. На меня большое влияние оказала роль Шанель в фильме «Коко Шанель». Я стала смотреть на многие вещи иначе. Это была уникальная женщина: она в любом моменте видела красоту. Как? Загадка! Но только благодаря этому, она сумела покорить мир. Загадка-женщина.

-Вы сложный человек в реальной жизни?

-Я закрытый человек. Живу в своем мире. Человек настроения. Близкие, друзья, которые меня знают – достаточно для общения. Я с ними одна, а почему я должна быть откровенна с посторонним человеком? Я самостоятельная личность: делаю, что хочу, одеваюсь так, как хочу, общаюсь так, как желаю. Я могу утром открыть шкаф и выбрать тот наряд, который созвучен с моим настроением. И мне все равно, что скажет стилист. Я воспринимаю мир сама… Без посторонней помощи. Если мне предложили роль, но она мне неинтересна, то сниматься точно не буду! И даже за большие деньги. Это совсем не мое. Я должна роль почувствовать, а зритель должен ее запомнить. Должно быть интересно. А иначе все это – зачем?

-Благодарю.