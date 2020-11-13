Актриса Ольга Смирнова: Жить нужно здесь и сейчас

Аргументы Недели → Интервью 13+

13 ноября 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Ольга Смирнова, фото: соцсети

Актрису Ольгу Смирнову зритель любит и знает по таким культовым сериалам, как «Легенда о Круге», «Одесса-мама», «Красотки», «Ледокол»… Буквально день назад закончился показ сериала «Бомба», где актриса сыграла заключенную Ольгу, и любимую женщину ученого Михаила Рубина. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» Ольга Смирнова делится своими впечатлениями от работы над сериалом.

-Ольга, ваша роль в сериале, я бы сказала, психологически сложна: любовь в экстремальных условиях, где даже нет надежды на будущее. Вы сразу, после прочтения сценария, согласились работать над проектом?

-Конечно. Как только я узнала, что продюсером выступает Валерий Тодоровский, а режиссер – Игорь Копылов, то быстро и с удовольствием согласилась. Копылов – замечательный режиссер, который чувствует и понимает актеров. Он умеет найти нужные слова, чтобы актеры открылись на съемочной площадке. Я проходила пробы… Много актрис пробовались на роль Ольги, но выбор пал на меня. И я очень благодарна Тодоровскому и Копылову за возможность поработать в таком коллективе.

-Вы нашли, если так можно сказать, общий язык с главным персонажем? У вас же любовь на экране.

-С Евгением (актер Евгений Ткачук-пр. «АН») у нас было полное взаимопонимание. Так мы же с ним знакомы давно: учились на одном курсе. Потрясающий актер. Все было замечательно.

-Что было самым сложным на съемках?

-Физически не было сложно, а психологически, конечно. Это серьезная и трудная роль: любовь в «застенках». Психологически сложно. Сложно передать все чувства женщины… Чувства и безнадежность. Ольга – мудрая женщина, которая живет здесь и сейчас, которая понимает, что завтра может и не наступить. Мудрая, чуткая женщина, которая все прекрасно понимает.

-Оля, а вы тоже согласны со своей героиней, что нужно жить здесь и сейчас?

-Естественно! Я в реальной жизни придерживаюсь такого принципа! Жить нужно только здесь и сейчас, а потом… Потом может и не наступить. Есть только сейчас! Конечно, есть прошлое, которое невозможно изменить, а вот будущее… Она там… А мы тут. В этом моменте.

-Оля, как зритель оценит сериал «Бомба»? Ваше мнение.

-Вы знаете, думаю, что хорошо. Я вот вчера посмотрела прямо запоем пять серий. Многие мне пишут в социальные сети и поздравляют. Сериал хорош. Да и тема интересная. Уверена, что воспримет зритель хорошо.

Места в Риге, где снимали сериал. Кадр из сериала

Реальное место в Риге

-Оля, сейчас уже началась вторая волна коронавируса. Была и первая. Что в вашей жизни изменилось в период пандемии?

-Для меня коронавирус открыл возможности. Да, да. Конечно, карантин я выдержала. У меня нет ни загородного дома, ни дачи, и мы с мамой и дочками находились в городской квартире. Но я вела, если можно так сказать, активную жизнь: освоила новую профессию бьюти тренера. Могу рассказать теперь женщинам о косметике, красоте, как держать себя в форме. Такую «учебу» начала практиковать в социальных сетях. Считаю, что женщина всегда должна выглядеть прекрасно! А главное – было бы желание!

-Благодарю.

Интересные факты о сериале «Бомба»

Несколько сцен были сняты в Риге. Те, когда Михаил Рубин и Кирилл Муромцев приезжают в Копенгаген. Да, эти сцены снимали в Старой Риге. Данные съемки проходили в 2019 году, в октябре месяце. Рижская дума с пониманием отнеслась к процессу и даже ограничила движение в центре латвийской столице. Жителям Риги, конечно, не очень и понравились такие ограничения, но они уже привыкли, что в Латвии постоянно что-то снимают…

Балтийское бюро «Аргументы Недели» нашло (в реальном времени) те места, где проходили съемки. И с удовольствием этим делится с нашими читателями!