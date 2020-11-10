Ален Делон: Я никогда не испытывал страх, что моя популярность пройдет

Аргументы Недели → Интервью 13+

10 ноября 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Ален Делон, globallookpress.com, © Dave Bedrosian, via www.imago-im

8 ноября суперзвезде, секс-символу французского кино Алену Делону исполнилось 85 лет! Сегодня великолепный мсье Делон «затворник»: более года назад артист перенес инсульт, и главное теперь для него – восстановить здоровье. Балтийскому бюро «Аргументы Недели» реально повезло в том, что в архиве издания остались интервью с Ален Делоном. К юбилею суперзвезды мы публикуем фрагменты бесед.

-Вы думали в юности, что будете столь популярны и любимы народом?

-В юности мы мало думаем о будущем. Живем, наслаждаемся... Мою юность нельзя назвать слишком радостной: когда я был совсем маленьким, то мои родители развелись. Вот тогда я познал вкус одиночества… Понял, что не особо и нужен своим родителям. Сказать, что я думал о карьере артиста – нет. Но когда познакомился с этой профессией, то влюбился в нее. Так сложилась судьба. И удача сопутствовала мне. Я был чертовски красив.

-Вам в карьере помогали женщины?

-Конечно. Первую свою роль я получил благодаря своей подружке, которая была женой режиссера. А когда попал на съемочную площадку то сразу понял, что это мое. Я никогда ничего не играл, а был естественным, был собой. Видимо, в этом успех.

-А вы не боялись, что с годами ваш успех может исчезнуть?

-Нет. Я никогда не испытывал страх, что моя популярность пройдет. Я никогда не мечтал, что стану таким популярным. Это произошло и все. Такая судьба.

-Вы можете сказать о себе, что «я, несомненно, сильный человек»?

-Да. Определенно. Я не жил легкой жизнью. Очень рано ушел на войну… Мне было 17 лет… Был Индокитай. Я вернулся живым, стал популярным, у меня прекрасные дети, любим зрителями. Этого всего нужно было добиться. И у меня это хорошо получилось. Такое только под силу крепким и сильным.

-Благодарю.