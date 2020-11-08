В перспективе поддержка украинских властей из Вашингтона усилится

Аргументы Недели → Интервью 13+

8 ноября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Собеседник газеты «Аргументы Недели» Иванов Станислав Михайлович – ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук. Востоковед, арабист. Длительное время работал в советских и российских посольствах в Судане, Ираке, Уганде, Туркменистане, Грузии. Автор свыше 600 монографий, докладов, статей по проблемам международной и региональной безопасности в странах Ближнего Востока, Южного Кавказа, Центральной Азии, эксперт по вопросам борьбы с религиозным экстремизмом, радикальным исламом, миротворческим операциям, урегулированию межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

- Станислав Михайлович, самой горячей темой для обсуждения стали прошедшие в США выборы президента. Как Вы считаете, является ли новый хозяин Белого Дома Джо Байден самостоятельным игроком, принимающим решение?

Джо Байден представляет Демократическую партию США и выражает ее программные установки, но в качестве президента США постарается действовать в интересах большинства американского народа. Сама система власти в США устроена так, что Байден вынужден будет искать компромиссы с республиканским большинством в Сенате и тесно взаимодействовать с Конгрессом, другими политическими и общественными организациями страны.

- Есть мнение, что, бросив лозунг о вмешательстве в американские выборы России на стороне Трампа, Байден получил мощную помощь от Китая и из Европы, что, в целом и определило его успех, так ли это?

Это уже история. Кто бросил такой лозунг и бросил ли, было ли вмешательство со стороны руководства РФ в президентские выборы в США, как это отразилось на количестве голосов избирателей за Трампа, стало уже никому неинтересно и теперь эта страница политической жизни США перевернута. Что касается помощи Байдену в период выборов со стороны Китая и Европы, то нужны факты для судебных исков, а не сплетни и домыслы. Думается все же не Китай и Европа определили успех Байдена, а большинство американских граждан.

- Некоторые эксперты предсказывают несколько бед, которые последуют за приходом Байдена: ирано-израильскую войну, активизацию бойни на Донбассе, усиление давления НАТО на Восток, реанимацию афганской, иракской, сирийской и ливийской войн, новую волну санкций против России, интересно ваше мнение на этот счет!

Хотелось бы успокоить подобных паникеров и злопыхателей. Нострадамусы и Ванги из них явно не получаются. Ни Иран, ни Израиль воевать между собой не хотят и не собираются. У них нет даже общей границы, и конфронтация на уровне политики и идеологии между Тегераном и Иерусалимом вовсе не означает перехода к войне в обозримом будущем. Для иранских аятолл открытое военное столкновение с Израилем может закончиться утратой власти и сменой режима. Израиль, как региональная ракетно-ядерная держава с триадой средств доставки ядерных боеприпасов и мощной современной системой ПВО несопоставим по своему военно-экономическому потенциалу с Ираном. Тегеран может и дальше делать Израилю «мелкие пакости» через своих сателлитов в секторе Газа и ливанскую «Хизбаллу», т.е. вести так называемые «прокси-войны» и осуществлять террористические акты.

Вряд ли администрации Байдена будет выгодно подстрекать Украину против Новороссии, хотя общая поддержка украинских властей из Вашингтона усилится. Что касается расширения НАТО на Восток, то это процесс двусторонний и, если страны Восточной Европы, включая бывшие советские республики, заинтересованы в расширении сотрудничества с НАТО, то руководство альянса идет им навстречу. В Уставе НАТО нет положения о запрете приема новых членов. Вряд ли Вашингтон будет заинтересован в эскалации военных действий на Ближнем Востоке, хотя позиции США там, очевидно, будут укрепляться (Ирак, Сирия, Египет, Иордания, монархии Персидского залива). Санкции против российских чиновников, отдельных компаний и прокремлевских олигархов со стороны Вашингтона могут ужесточиться, но опять же, все инициативы Байдена на этом направлении должны будут утверждаться Сенатом или Конгрессом.

- Как будут строиться отношения Вашингтона и Анкары, изменится ли позиция США по отношению к Армении?

Администрация Байдена более жестко будет строить свои отношения с Эрдоганом, что касается Армении и Нагорного Карабаха, то следует ожидать активизации посреднических усилий Вашингтона по мирному решению этого конфликта. Пассивность Кремля на этом направлении может привести к перехвату инициативы со стороны Запада. Не исключено усиление давления на Баку и Анкару со стороны США и стран ЕС.

- При Обаме Америка активно работала в Средней Азии, как будет сейчас?

Здесь также ожидается процесс двусторонний. Если бывшие советские республики - страны Центральной Азии заинтересованы в развитии отношений с США, то администрация Байдена продолжит курс, начатый при Обаме.

- Каковы перспективы взаимоотношений США с Индией и Пакистаном?

Замечательные. Вашингтон будет всячески стремиться развивать отношения с этими региональными ядерными державами на фоне растущей конкуренции в торгово-экономической и других областях с Китаем. Это отвечает и курсу на дальнейшую изоляцию Ирана.

- Как будет вести себя внутриамериканское многоликое протестное движение?

Протестное движение в США будет способствовать дальнейшему развитию страны во всех областях. Администрации Байдена, скорее всего, удастся справиться с пандемией коронавируса, компенсировать потери экономики, сохранить долю США в мировом ВВП и темпы прироста численности населения.

- Не вернется ли Байден в многостороннюю ядерную сделку (СВПД) с Ираном?

Не исключено. Может быть Вашингтон предложит заключить дополнительное соглашение по ограничению ракетной программы Ирана. Во всяком случае, США будут более осторожно подходить к восстановлению санкционного режима в отношении Тегерана.