Робер Оссейн: Не стоит в жизни привыкать ни к чему

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 ноября 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Знаменитый граф де Пейрак из фильмов об Анжелики, французский актер, режиссер Робер Оссеин прекрасно дает интервью на русском. С самого детства, живя в Париже, мама будущего «графа» практиковала дома беседы на родном языке… Так говорит сам Робер Оссеин. Его родовые корни уходят в дореволюционную Россию. А одним из любимых блюд актера является… украинский борщ.

- Вы хорошо знаете историю своего рода?

-Думаю, что хорошо. Во мне столько крови намешано: мой отец родился в Самарканде, а мама была из Киева, но училась в Санкт-Петербурге. В самом Смольном институте. Во мне есть и азербайджанская кровь, и русская. Но так сложилось, что мои родители уехали из России: началась революция. Им повезло, что сумели уехать, а иначе всех бы арестовали. Мой дед был богатым человеком, имел доходный дом, но взгляды у него были прогрессивные. Как потом узнали, что он помогал будущим революционерам. Когда деда арестовали, то этот факт всплыл… Его допрашивал один из знакомых революционеров, помог уехать из России.

-Вы родились уже во Франции. Что помните из своего детства?

-Помню своих близких. Помню, как мама учила меня русскому языку. Помню даже запах вкуснейшего украинского борща, который готовила мама. Помню уроки своего отца, который учил, что нужно иметь богатую душу, и не стоит в жизни привыкать ни к чему. Он был прав. Ничего нет более ценного в жизни, чем щедрая душа.

-Вы знаменитый граф де Пейрак из фильмов об «Анжелики». Вам часто журналисты задают вопросы на тему де Пейрака. Устали отвечать на них?

-Я с уважением отношусь к любому вопросу. Прекрасно понимаю, что эта роль сделала меня знаменитым. Благодарен ей. Успех, конечно, был очень большой. Я даже не ожидал. Когда мне предложили эту роль, то я пришел в ужас: старик, шрам и горб. А я был вполне молодым человеком. Отказывался долго, но меня уговорили. Я даже немного «изменил» своего героя: убрал горб, немного «омолодил». И он принес мне популярность.

-Много поклонниц вас атаковали после выхода фильма?

-Много! Иногда даже сложно было пройтись по улицы: молодые девушки просто проходу не давали, а дамы в возрасте даже рыдали у меня на груди! От избытка чувств.

-Вы себя ощущаете французом на все 100% или нет?

-Конечно, я прожил во Франции практически всю жизнь. Но свои корни забывать не стоит. Я ощущаю в себе тягу к родным корням. Например, люблю очень сало! Под русскую водку. Хотя, она такая крепкая. Вы знаете, а я сам умею даже готовить борщ. Хорошо готовлю. Сейчас уже редко, а раньше часто. Всем нравилось.

-Меня мучает один вопрос…

-Так задавайте!

-Ходило много слухов о вашем романе с Мишель-Анжеликой. Она была настолько хороша в картине, что, видимо, трудно было удержаться…

-Нет! Никакого романа не было! Что вы! Мишель Мерсье – красавица, но у нас роман был только на экране. Да и Мишель была замужем.

-До сих пор ваш герой граф де Пейрак очень популярен. В чем его секрет?

-Думаю, что в мужественности, решительности, ответственности. Такие герои всегда интересны. Дамы хотят видеть таких мужчин и в жизни. А сегодня, увы, их так не хватает.

-Благодарю.