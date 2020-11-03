Актриса Дарья Пицик: «С Павлом Деревянко у нас был любовный треугольник»

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 ноября 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: личный архив

Дарья Пицик родилась в городе Сатка Челябинской области. Окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Чисто московские убийства», «Реальные пацаны», «Дылды» и др. А недавно Дарья приняла участие в шоу Михаила Шаца «Дело было вечером», новые выпуски которого стартуют на телеканале СТС 8 ноября.

- Дарья, что интересного было на съёмках шоу «Дело было вечером»?

- Это всё было для меня в первый раз – оказаться внутри шоу, стать его участницей. Я наконец-то посмотрела, как всё это делается. Мне понравилась атмосфера шоу, когда ты понимаешь, что, по сути, ты никому ничем не обязан, ты пришёл сюда развлекаться, получать удовольствие и делать какие-то смешные вещи. Здорово работать в одной команде с людьми, которых ты раньше не знал.

Что было интересного на шоу? Был один конкурс, в котором надо было сидеть с завязанными глазами. Нам давали в руки большие буквы и задавали загадку. И мы должны были передавать друг другу буквы, чтобы получилось слово-ответ. Это было очень смешно. Когда на тебя надевают чёрную маску, у тебя просто отключается мозг. И ты начинаешь на понятные загадки давать неадекватные ответы.

- Как вам понравился ведущий шоу Михаил Шац?

- Михаил – прекрасный, харизматичный ведущий. Абсолютно на своём месте человек. Он очень хорошо помогал, разряжал обстановку…Ещё был один забавный конкурс, когда нам надевали на руки наручники – сначала спереди, а потом сзади. И ты должен был на скорость подбегать к своим партнёрам по команде и объяснять слова. Без единого звука, мимикой и жестами, хотя руки у тебя были завязаны. Показывали слова ртом, носом, глазами. Это было очень смешно!

- Ваш рост – 180 см. В каких случаях вам высокий рост помогал, а в каких мешал?

- Не могу сказать, что мой рост когда-то мне мешал, а вот помогать помогал. Например, меня утвердили на главную роль в сериале «Дылды». Мама, когда я была подростком, опасалась, что я буду горбиться, и отправляла меня в бассейн. Я занималась плаванием три года. Мы с папой зимой постоянно ходили на лыжах. В общем, из-за того, что у меня высокий рост, я всегда была очень спортивной. Поэтому по сей день спорт - это неотъемлемая часть моей жизни.

- У вас и в школе был такой рост?

- Нет, я выросла, как ни странно, в ГИТИСе.

- Как это?

- У меня при поступлении был рост 177 см. А там у нас начался станок, танцы, нас стали сильно тянуть. И буквально за год я выросла на три сантиметра.

- Редкий случай, когда в таком возрасте ещё растут… Расскажите о своём дебюте в кино. Каким он был?

- Дебют у меня был в сериале «Чисто московские убийства», где главную роль играла прекрасная Людмила Чурсина. Я в двух сериях играла убийцу.

- А кого вы там убили?

- Двух человек. У меня был смешной образ, я была такая замухрышка, в очках, вся забитая. Но во второй серии я превращаюсь в красавицу и начинаю наглеть.

- С Людмилой Чурсиной на съёмках общались? Как она вам?

- Она замечательная, она актриса старой закалки – очень интеллигентная, скромная, всех знала по именам. Я пришла, и Людмила Алексеевна сразу стала называть меня по имени. С ней было достаточно легко работать.

- Сериал «Дылды» - о женской волейбольной команде. Вы научились хорошо играть в волейбол, или у вас были дублёры?

- У нас были дублёры, но моего дублёра использовали реже. Потому что я какие-то приёмы умела делать сама, например, нападающий удар. Конечно, перед съёмками сериала было много тренировок, с нами занимался квалифицированный тренер.

- А как вам работалось с Павлом Деревянко, который был вашим тренером по сюжету? Какой он партнёр и человек?

- Партнёр он чудесный. Хороший партнёр – это самое главное на площадке. Павел настолько живой, что тебе, по сути, и играть ничего не приходится. Ты просто адекватно реагируешь на его живые реакции. А он реагирует на твои. Это мощная сцепка! А в первом сезоне «Дылд» у нас и поцелуй был. Между прочим, это был мой первый поцелуй в кино! Там, по сюжету, я влюбилась в тренера, а за мной ухаживал другой парень. Получился такой любовный треугольник. И чтобы я хорошо играла в волейбол, герой Павла Деревянко притворился, что он тоже в меня влюблён. Дошло до поцелуя, а потом я узнала, что тренер меня обманывал…

- Что было ещё смешного и забавного на съёмках сериала «Дылды»?

- Был один смешной момент, где я должна была в кадре гладить машину тренера – навороченный джип, и смотреть на неё каким-то особенным взглядом. Я пыталась смотреть и так, и эдак. Мне режиссёр говорит – нет, нет, не так! Смотри с любовью. Или вообще на неё не смотри, а просто гладь! В определённый момент, когда я думала, что меня не снимают, я погладила машину просто так и посмотрела на неё обычным взглядом. «Вот, вот то, что нужно!» - закричал режиссёр…

- Вы параллельно с кино развиваете свою модельную карьеру?

- Я сейчас не работаю моделью. Когда я училась в ГИТИСе, я изредка подрабатывала, участвовала в каких-то показах. Понимаете, чтобы развиваться в модельном бизнесе, нужно туда вкладываться, нужно заниматься. Многим кажется, что это просто – надел на себя вещь и пошёл по подиуму. Всему этому надо учиться. Я была в базе одного модельного агентства, от которого работала. И они недавно исключили меня из своей базы, потому что я давно уже не хожу ни на какие кастинги и показы.

- Какие сейчас параметры востребованы в модельном бизнесе?

- Как всегда – чем худее, тем лучше. Помню, я приходила в своём нормальном, обычном состоянии, и мне говорили – худей, худей. А я не хотела худеть, потому что мне это не нравилось, это было некрасиво. Впрочем, если посмотреть сейчас на топ-моделей, то они уже могут себе позволить быть в теле. В Америке популярны такие «сочные» модели. Раньше я любила смотреть показы «Виктория Сикретс», где нижнее бельё демонстрируют. Ангелы с крыльями, с бриллиантами на бюстгальтерах. Модели этого шоу не худые, они «сочные», красивые, здоровые.

- Кто из западных актрис вам нравится?

- Кейт Бланшет, Марион Котийяр, Скарлетт Йоханссон, Моника Белуччи, Анджелина Джоли.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Вообще не гоняюсь за брендами. Главное, чтобы вещь на меня села, и выглядела на мне красиво.

- Вы можете себе купить что-нибудь на рынке?

- На наших рынках я давно не была. Наверное, нет. Но если я попаду на рынок, скажем, в Индии, то там можно найти прекрасные вещи.

- Вы шопоголик?

- Нет, я не шопоголик, я адекватно отношусь к вещам, и покупаю только то, что либо мне очень понравится, либо то, что мне просто нужно.

- Вы любите бриллианты? Какие украшения носите?

- У меня есть серьги – золотые, серебряные. Есть много бижутерии, но хорошей, дизайнерской. Недавно моя подруга-однокурсница снималась в Ульяновске в фильме про МЧС, и там познакомилась с женщиной, которая делает дизайнерские серёжки. И она мне подарила их. Очень красивые! А бриллианты? Бриллианты, мне кажется, любят все женщины. У меня есть серёжки с бриллиантами. И пока всё (смеётся).

- Вам важно живое общение, или удобнее общаться с помощью соцсетей?

- Конечно, удобнее общаться с помощью соцсетей. Но я понимаю, насколько важно живое общение. И я даже в своём инстаграме провожу каждые выходные марафон, он называется «Цифровая гигиена». Когда ты эти два дня не заходишь в инстаграм и стараешься вообще не заходить в интернет. Я посвящаю эти выходные общению, чтению книг, встречам с друзьями.

- А вы читаете бумажные книги или электронные?

- Я читаю бумажные. Было время, когда читала электронные, у меня была электронная книжка. Потом она сломалась, и я стала снова читать обычные книги. Конечно, это гораздо большее удовольствие доставляет.

- Расскажите о своей карьере певицы. Что за группу вы создали?

- Группа называется Planet of Ra. Мы с моей подругой Никитой сами пишем песни, они, в основном, на английском языке, есть и на французском. Мы всё делаем сами, пишем аранжировки, поём. Недавно, кстати, был наш первый авторский концерт. Мы выступали в Москве в клубе Высоцкого и были приятно удивлены тому, как тепло нас приняла публика. Они танцевали и подпевали наши песни. Было очень атмосферно! А когда концерт закончился, многие подходили и спрашивали, где можно послушать наши песни и где мы ещё будем выступать.

- А какую музыку вы сами слушаете?

- Я абсолютный меломан. У меня есть несколько любимых топовых певиц, которых я слушаю, когда хочу поднатаскать свои вокальные данные. Это Уитни Хьюстон, Селин Дион, Лара Фабиан и др. А вообще я люблю соул, чёрные голоса, блюз. Возможно, это потому, что голос у меня похож на афроамериканский.