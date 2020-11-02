Памяти сэра Шона Коннери

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 ноября 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

фото: globallookpress.com, © imago stock&people via www.imago

Британский актер Шон Коннери покинул этот мир в возрасте 90 лет. Пресса окрестила его рыцарем, секс-символом и лучшим Бондом. Действительно, Шон Коннери проложил начало «бондиане», сыграв знаменитого агента 007 и получив за эту роль «Оскара». Сэр Шон Коннери всегда хотел уйти из жизни «без шума»… Так и произошло. Он умер во сне в окружении своих близких.

Актер не особо любил давать интервью. Видимо, настойчивость журналистов раздражала его. А почему и нет? Как говорил сам Коннери, «смотрите мои фильмы, и вы все поймете». Но иногда он все же делал исключения… Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за фрагмент интервью, который они любезно предоставили нашему изданию.

-Ваша любовь к Шотландии понятна - родина. Вы написали книгу «Быть шотландцем». На ваш взгляд, как на родине отнеслись к ней?

-Думаю, что хорошо. Я же просто рассказывал о Шотландии и о себе. Рассказывал честно, без каких-либо дешевых уловок. Никогда нельзя забывать о своих корнях, о своем прошлом. Без прошлого, увы, нет будущего.

-У вас было нелегкое детство, как вы говорили. Вам хочется вспоминать о нем?

-Оно было таким. Это моя жизнь. Моя семья жила очень бедно: отец приносил домой два доллара в неделю. Место, где я вырос было еще то: заводы с густым дымом, которые заполоняли весь город. Но это мое детстве. Я не должен об этом забывать.

-Вас не раздражают вопросы о Бонде?

-Иногда раздражают, но если мне их задают, то я попал с Бондом в «цель». Бывает, что я смотрю свои фильмы и вспоминаю… Вспоминаю весь тот бред, который происходил на съемках. А иногда он меня раздражает: сложно было «переключить» людей на другие мои фильмы.

-В одном интервью вы сказали, что между вами и Бондом есть большое отличие: он умеет решать проблемы. А вы - нет?

-Умею. Но он решает и добивается всегда результата. А это важно. В жизни важно уметь быть сильным, решительным и решать проблемы. Сегодня люди забыли, как нужно решать проблемы! Считают, что есть кто-то другой, который все решит вместо них. Это мне совершенно неприятно.

-Сэр, вы довольны собой? Своей жизнью?

-Вполне. Я делаю то, что мне нравится, и то, что мне приятно. Иногда я люблю поворчать и поучать других. Ненавижу несправедливость и открыто говорю об этом. Я никогда не был «удобным» и «миленьким», не заигрывал ни с кем ради выгоды. Я просто Шон Коннери.