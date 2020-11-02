Даниил Медведев: «Главное не отпускать уверенность»

Аргументы Недели → Интервью 13+

2 ноября 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели», Наталья КОПОСОВА, Париж ]

Даниил Медведев, globallookpress.com, © Daniel Bockwoldt

В Париже в разгар пандемии и общенациональной самоизоляции стартовал традиционный турнир серии Мастерс - Берси-Ролекс. О том, как все проходит в этот раз, а также о своем настрое на старте Даниил Медведев рассказал корреспонденту АН.

- Даниил, год назад, объясняя причины Вашего прорыва, Вы сказали, что у Вас все пазлы сошлись. А сегодня как Вы видите Вашу ситуацию и особенно ситуацию в Берси?

- Конечно, в этом году я не показал таких результатов, которые были в прошлом. С другой стороны, и год другой. То есть, в обычный год ты знаешь как распланировать календарь, что ты будешь делать: сначала предсезонка, потом Австралия, - то есть все идет по плану. А этот год, естественно, у всех пошел не по плану. И не только в теннисе. Поэтому его очень тяжело сравнивать с другими. Его нужно брать отдельно. Другой вопрос, что, возможно, мы будем еще долго играть в таких условиях. И если говорить обо мне в этих условиях, то могу сказать, что делаю все то же самое. Стараюсь на тренировках работать, прогрессировать, потом показывать это на матчах. Да, в некоторых недавних матчах была пара обидных поражений. И это упирается в вопрос уверенности. Надеюсь в Берси смогу показать хороший теннис и может быть вернуть уверенность, которая и позволяет выигрывать тяжелые матчи.

- Рублев, например, даже смог рвануть в этих ограниченных условиях пандемии. Может Вы были к ним не готовы и они для Вас не совсем комфортны? Несмотря на то, что Вы известны своими виртуальными увлечениями.

- Нет, я был полностью готов. Когда я говорю про этот год и про то, что его тяжело сравнивать, я имею в виду что все проходило по другому. То есть, например, турнир, который должен был проходить в Цинцинатти, - проходил в Нью-Йорке, появлялись новые турниры. А Андрей он действительно показывает сейчас сумасшедший теннис, во все попадает, то есть заслуженно выигрывает матчи и нельзя сказать, что он на везении что-то забрал. Это очень круто. Я знаю, что такая уверенность дает , и главное: как можно дольше ее держать и не отпускать.

- Наверное и постоянные тесты дестабилизируют. Как часто у вас проходят тесты на Covid19?

- В принципе на всех турнирах все одинаково: ты приезжаешь, сдаешь тест сразу же, сидишь в номере пока тебе не придет результат и потом сдаешь его раз в четыре дня, если я не ошибаюсь. Некоторые турниры на больших шлемах ты сдаешь два теста через три дня. Сейчас я сдал один тест и следующий вроде через четыре дня. Но организаторы нам в любом случае напоминают все время.

- Такой нестандартный год наверняка отразится и на подготовительном сезоне, который не за горами. Планируете его как-то менять?

- Нет. Я считаю, что мы хорошо работаем, хорошо тренируемся. Тут единственный вопрос будет в календаре, потому что пока немного непонятно что с Австралией, какой там будет турнир, какой не будет. Туда нужно приезжать заранее, потому что там двухнедельный карантин. То есть нужно будет понять по датам и от этого уже отталкиваться, чтобы определять, сколько брать отдыха или не брать отдых и планировать тренировки. Пока этих точных дат нет ни у кого.

- Вы в этот специфический год как проводите свободное время?

- Мы не можем никуда выходить из-за турнира. Если ты хочешь куда-то выйти, то после турнира ты должен поменять отель, чтобы не подвергать риску других людей и тогда ты свободный человек. Поэтому, скорее всего, после того как только закончу турнир, поеду сразу в Лондон, где будет финал Мастерс, или вернусь в Монако на несколько дней, там подготовлюсь и потом уже полечу в Лондон.

- А сейчас во время турнира только тренировки, или все-таки иногда удаётся фильм посмотреть, музыку послушать, поиграть?

- Когда ты в номере, то можно и фильм посмотреть и сериал и что угодно, но пока турнир не начался, все естественно стараются больше тренироваться.

- Какой сериал последний смотрели?

- Сейчас в последних турнирах, где можно было смотреть канал ТНТ, я посмотрел сериал «Гусары», все 19 серий.

- Интересуетесь историей России?

- Да, конечно, но там скорее не про историю (улыбается). Там Харламов в главной роли.