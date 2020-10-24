Катрин Денев: Все женщины имеют свою тайну. Так создал Бог.

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 октября 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Катрин Денев, globallookpress.com, © Maurizio Maule

Великолепная Катрин Денев. Истинная француженка 22 октября отметила день своего рождения. Кто мы мог подумать, что этой утонченной женщине исполнилось 77 лет?! Катрин Денев прекрасна в любом возрасте. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью.

-Что значит быть француженкой? Мир привык видеть элегантных, утонченных и с некой тайной женщин…

-Ее надо родиться. Я бы не сказала, что только француженки имеют тайну… Думаю, что это свойственно всем женщинам. Все женщины имеют свою тайну. Так создал Бог. Я помню, что моя мама говорила: если хочешь быть красивой, то пей много воды и долго не находись на солнце. Я так и делаю.

-Есть такое выражение… «уметь стареть красиво». Но я не понимаю его. На ваш взгляд, как можно стареть красиво?

-У каждой женщины свои секреты. Тут роль играет и генетика, и отношение к себя. В молодости многие не задумываются о том, что непременно наступит «осень» жизни. А есть те, которые только и думают, что красота уйдет и наступит старость. Я тоже так думала. Я не боюсь старости. Я все про себя знаю.

-А не опасно все про себя знать?

-Почему опасно? Приятно знать про себя все! Тогда меньше ошибок совершаешь.

-Что делает женщину элегантной? На ваш взгляд.

-Я не могу сказать за всех женщин. Думаю, что многое… Душевное состояние, любовь и одежда. Для меня всегда была важна обувь. Да, я люблю обувь.

-Вы всегда говорили, что не верите в институт брака. Почему?

-Все не так долговечно в жизни, как нам бы хотелось. Проходит все. И любовь, и страсть, и жизнь. Почему я не верю в брак? Потому что существуют разводы! Какой смысл брака тогда?

-Что вы ждете от мужчин?

-Жду? Я могу сказать, что я хотела бы видеть в мужчинах… Чувство юмора, доброту и, конечно, ум. Нет ничего сексуальнее, чем ум.

-Чем вы себя успокаиваете, когда взволнованы?

-Много способов. Например, физический труд. Я люблю физический труд. Бывает, что пою… Пение очень успокаивает и согревает сердце.

-Вы ощущаете себя счастливой женщиной?

-Я просто счастливая женщина.

-Благодарю.