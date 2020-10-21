Актриса Анастасия Акатова: «В 80-х годах люди меньше говорили о деньгах»

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 октября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Анастасия Акатова, фото: личный архив

Анастасия Акатова родилась в Рыбинске. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Закрытая школа», «Дружба народов», «Саранча», «Время собирать», «Луна», «Физрук», «Дизлайк», «Светофор», «Прекрасные создания», «Проигранное место», «Рикошет» и др. 26 октября на телеканале СТС стартует новый сериал «Гости из прошлого», где Анастасия Акатова играет одну из главных ролей.



- Настя, чем вам была интересна роль Кристины в сериале «Гости из прошлого»?

- Во-первых, это очень интересный сценарий, история про два времени – наше и 80-е годы. До этого у меня не было таких проектов. Моя героиня из 2020 года попадает в 1982 год. И это для неё совершенно иной мир. Там она находит свою любовь, и это резко меняет её жизнь. За этот период моя героиня взрослеет. Она где-то похожа на меня, где-то нет, но в каждого своего персонажа я стараюсь вкладывать частичку себя.

- А вы бы хотели сами пожить в 80-х годах? Хорошее было время – люди говорили не только о деньгах!

- Конечно, хотела бы. Меня привлекает в 80-х всё – люди, мода, музыка. Вся атмосфера того времени. Мне бы хотелось пройти по улицам, узнать больше о людях и событиях тех времён. Они по-другому говорили тогда, были совершенно другие, нежели мы. Соглашусь, пожалуй, они меньше говорили о деньгах.

- Как работалось с Юрием Стояновым? Какой он партнёр и человек?

- Прекрасно работалось, Юрий Николаевич – мастер своего дела. Профессионал. Я благодарна судьбе, что могу сниматься с такими актёрами, чему-то учиться у них. Юрий Николаевич что-то подсказывал мне, помогал. Например, некоторые актёры уходят с площадки, если они не в кадре во время диалога. И вот у тебя крупный план, а ты разговариваешь с какой-нибудь точкой на стене или с чьей-то рукой. Юрий Николаевич, я помню, никогда в подобных ситуациях не оставлял партнёра. Это приятно. А ещё Юрий Николаевич – весёлый человек, часто шутит на площадке. Замечательный партнёр!

- Были какие-то трудности на съёмках «Гостей из прошлого», или всё прошло, как по маслу?

- Были плохие погодные условия, когда мы снимали на натуре. Постоянно лил дождь, а нам нужна была хорошая погода. Приходилось останавливать съёмки и ждать, когда он закончится… Были и другие трудности. Например, мне нужно было кататься на моноколесе. Я специально брала уроки у инструктора, хотя у меня был дублёр. Моноколесо – штука серьёзная и опасная, на нём нужно учиться ездить. С первого раза не получается. Я научилась и на общем плане прокатилась на моноколесе…Были и другие трудности, но мы их прошли достойно, крутая команда, крутые люди.



- Саундтрек к сериалу записала Ёлка. Вам нравится её творчество?

- Я её обожаю! Как раз до съёмок «Гостей из прошлого» я случайно посмотрела интервью с ней и влюбилась ещё больше. Она очень интересный человек, настоящая личность. Я её слушаю, и была счастлива, когда узнала, что саундтрек к сериалу будет исполнять именно она.

- Сериал «Гости из прошлого» - фантастический. Как изменится мир лет через 20, как думаете? Может, нами уже будут управлять роботы?

- Сейчас так быстро развиваются технологии, столько всего нового и интересного. Дух захватывает! Иногда мне чуточку страшно думать о будущем, потому что никто не знает, что там будет дальше, а неизвестность пугает. Интересная гипотеза насчёт роботов, но чтобы создать нечто, что способно управлять хоть чем-то самостоятельно, нужно сначала самим научиться это делать. А у нас, как показывает мировая практика, пока сомнительные успехи.



- Вы снимались в ужастиках «Невеста», «Проигранное место», «Дизлайк». А сами любите смотреть ужастики?

- Люблю. Один из моих любимых фильмов – «Звонок». Я помню, я его посмотрела с подругой первый раз, мы были одни дома, и мы просто боялись выйти из комнаты. Настолько нас впечатлила картина. Я люблю этот жанр, и меня почему-то всё время хотят убить, если я попадаю в такой проект. В «Проигранном месте» мою героиню убивают, а в «Дизлайке» вообще отрезают голову!

- А какие у вас самой есть страхи? Страх высоты?

- Страха высоты у меня нет. Есть страх замкнутого пространства. Не так чтобы клаустрофобия…Один раз я закрылась в туалете, а никого не было дома. Замок на двери заклинило. У меня случилась паника. Удалось вылезти через маленькое окошко, знаете, такие бывают в ванных комнатах в старых квартирах. Пришлось его разбить. Вылезала через осколки стекла, вся порезалась. Настолько испугалась… Еще я боюсь разных насекомых. Особенно москитов. У меня возникает паника, когда я их вижу. Есть у меня и философские страхи. Это касается мыслей о бесконечности. Не могу думать о том, что случится потом, в будущем, у меня сразу кружится голова.



- В фильме «Дизлайк» речь идёт о видеоблогерах. Вы подписаны на каких-то видеоблогеров?

- На ютубе есть блог одного хорошего психолога. Иногда мне нравится её слушать. Вообще я не очень люблю соцсети, инстаграм. По сравнению с моими коллегами, мало чего туда выкладываю. Я за живое общение.

- Но инстаграм может быть полезен для профессии. Говорят, что некоторые продюсеры выбирают актрис в свои проекты, исходя из того, сколько у них подписчиков в инстаграме. Вы в курсе?

- Что-то слышала об этом, но не думаю, что это правильный подход. Мой инстаграм живёт, у меня 32 тысячи подписчиков. Это немного, но я не гонюсь за количеством. Прежде всего, я актриса, а не блогер.

- У вас сохранились отношения с друзьями детства?

- Я сама из Рыбинска, и у меня там остались, конечно, подруги. Мой друг, с которым мы вместе занимались спортивными бальными танцами 14 лет, переехал из Рыбинска в Москву, и мы продолжаем дружить. Мы с пяти лет танцевали в одной паре. С годами я поняла, что дружба – это труд. Такой же, как и работа.

- Вы часто ездите на свою малую родину? Как там простые люди живут?

- Очень спокойно. В Москве – бешеный ритм. Когда я приезжаю в Рыбинск, мне хватает трёх дней, чтобы устать от местного, неспешного ритма. Но за эти три дня я успеваю классно отдохнуть от Москвы. Там очень красивые места и простые, открытые люди.

- Вы снимались у хороших режиссёров. А у кого мечтаете сняться?

- У Валерия Тодоровского, Андрея Звягинцева. Если они увидят во мне одну из героинь в своих следующих проектах, я буду счастлива. Работаю над этим.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Безусловно, вещь должна просто понравиться. Вообще не люблю ходить по магазинам, особенно по торговым центрам. У меня начинается депрессия. Бывает так, что я иду с подругой в торговый центр, ей нужно что-то купить. Мы заходим в магазин, и я вижу вещь, которая мне нравится, покупаю её и не важно, какого она бренда. А специально за чем-то идти – большая редкость для меня.



- Вы снимались в фильме «Физрук». А какие у вас в школе были самые любимые и нелюбимые предметы?

- Я обожала физкультуру! Я вообще спортсменка, бегала быстрее всех мальчиков в школе. Меня всё время отправляли на соревнования по лёгкой атлетике. Я бегала за всё и за всех. У меня мама спортсменка. В школе не любила физику, всё остальное мне нравилось.

- Какие книги вы читаете – бумажные или электронные?

- Бумажные. Не могу читать книги в телефоне, потому что нет полной концентрации. Книга напечатанная – совсем другое дело. Запах, шелест страниц, тактильные ощущения. Думаю, это важно. Глаза не так устают, в отличие от электронной книги. Даже когда мне нужно прочитать сценарий, я прошу, чтобы мне его распечатали. Но электронными книгами я тоже иногда пользуюсь, это удобно.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- У меня были такие истории, когда мне говорили: «Извините, девушка, вы слишком красивы для этой роли!» Это немного обидно… К своей внешности отношусь спокойно, считаю, что в первую очередь поступки и дела красят человека, а внешность - приятное дополнение.

- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- Я не чато путешествую. Переехав в Москву, стала со второго курса сниматься, и как-то не было времени на это. Как только появляется свободное время, начинаются какие-то пробы, разные бытовые дела, а потом опять съёмки. Но я не переживаю на этот счёт. Когда у меня будет по-настоящему свободное время, обязательно куда-нибудь отправлюсь. Пока побывала в Испании, Болгарии, Египте (но по работе) и в ОАЭ.

- Как вы перенесли пандемию, самоизоляцию? Что делали?

- Много читала, смотрела фильмы, гуляла, выстраивая себе маршрут до самого дальнего магазина, записывала самопробы, участвовала в прямых эфирах. В общем, старалась вести активный образ жизни, по возможности.

- Вам не страшно от того, что это может повториться – карантин?

- Очень не хотелось бы снова уходить на самоизоляцию. Но мы же не можем ничего изменить. Если так произойдёт, буду искать в этой ситуации свои плюсы. Не стоит думать о плохом, надо развиваться и идти дальше. И ни в коем случае не падать духом!

