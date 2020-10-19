Актер Жан Дюжарден: Мужчина не должен бояться показать свои слабые стороны

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 октября 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Жан Дюжарден, globallookpress.com, © Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Французский актер Жан Дюжарден известен своей скромностью, и это несмотря на высшие награды: «Золотой глобус», «Сезар», «Оскар». Актер считает, что его имя «не самое известное в мире»… Впрочем, картины в которых он снимался, к счастью, говорят о другом: достаточно вспомнить «Волк с Уолл-стрит», «Отпетые мошенники», «Сахара», «Артист». Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью.

-Вас во Франции считают одним из самых скромных актеров. Но внимание к вашей персоне говорит совсем о другом… Вы стесняетесь своей популярности?

-Совсем нет. Действительно, сейчас я полон внимания со стороны поклонников, прессы. Это приятно. Но я прекрасно понимаю, что такое внимание не может длиться вечно. Ничего не может длиться вечно. Я это понимаю и остаюсь спокойным.

-Вы снимались в Голливуде. Как ощущение?

-Интересное. Да, я снимался, но чувствовал себя гостем… Мне все было интересно: например, изучать съемочный процесс своих американских коллег, то, что происходит за периметром съемок. Я впитывал все мелочи, но в Голливуде я был просто «турист».

-Вы вспоминаете свое детство с благодарностью?

-Конечно. У меня было счастливое детство. Нас было четверо в семье! Все мальчики. Никто и никого не задирал, не дрались, а жили мирно. Что касается школы, то, конечно, я учился прилежно, но не чувствовал себя комфортно… Если честно, то мне совсем не нравилось учиться. А вот смотреть фильмы – да! Я был покорен великими актерами 80-х! Такая «любовь» и сформировала меня, вернее, то, кем я хочу быть.

-У вас есть свой любимый французский актер? Тот, с кем бы вы хотели сыграть?

-К сожалению, это уже невозможно! Я просто мечтал сыграть с великой Анни Жирардо. Увы, ее больше нет с нами. Для меня ее уход – большая потеря.

-Что вы чувствовали, когда получали высшие кинематографические награды? Если можно, то честно…

-Когда ты побеждаешь, то узнаешь об этом заранее. Даже, если ты и не собираешься на «бал», то просто должен. Тебе об этом говорят, сажают в самолет, выдают смокинг, и ты уже с заветной статуэткой на сцене. Что я испытывал? Волшебные чувства!

-Вы можете, например, запросто пообщаться с поклонниками? На улице?

-Конечно. Мне нравится вглядываться в лица людей, отвечать на их улыбки. Я не испытываю негатива со стороны людей. Все, кто хочет говорить со мной – говорит. И с добротой. И я никогда не отказываю, например, а автографе. Я уважаю зрителя.

-У вас есть слабости?

-Серьезный вопрос, но личный. Скажу, что достойный мужчина не должен бояться показать свои слабости. Мы же просто люди.

-Благодарю.