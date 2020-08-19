Актриса Полина Кузьминская: «Выпивать на площадке с Депардье мне показалось моветоном»

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 августа 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Полина Кузьминская, фото: личнный архив

Полина Кузьминская окончила Щукинское училище. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Кома», «Виктор», «Поздний срок», «Месть на десерт», «Закон каменных джунглей», «Перевал», «Анна-детективъ» и др.

- Полина, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Я считаю, что в актёрской профессии помогает гармония – внешнего и внутреннего. Если человек считает себя красивым и его внешность этому соответствует, то, конечно, красота помогает. Самая злая вещь, которая мешает реализоваться в актёрской профессии – это дисгармония.

- Вы сыграли в российско-французском фильме «Виктор». Что интересного было на съёмках?

- Фильм частично снимался в Москве, частично в Грозном. Это была интересная работа. Моими партнёрами были Жерар Депардье, Элизабет Хёрли и Эли Данкер.

- Расскажите, как взаимодействовали на площадке и вне её с великим Жераром Депардье?

- До съёмок я прочитала две его биографии. Режиссёр долго меня тестировал на то, смогу ли я общаться с Жераром. Потому что его язык общения не похож ни на чей другой. Он тотально свободный человек. Свободный в своих выражениях, в действиях и поступках. Депардье – абсолютно непредсказуемый. И поэтому меня как дебютантку долго проверяли на крепость нервов. Надо сказать, Жерар был со мной просто лапкой и душкой. Я видела, как по-разному он мог вести себя с членами нашей съёмочной группы. Мы же нашли с ним общий язык, и нам было легко общаться.

У нас была первая совместная сцена, где герой Депардье раскаивался в том, что он был плохим отцом своему сыну. А я была девушкой этого сына. И Жерар не знал текста, он, как всегда, расклеивал шпаргалки, где и на ком угодно. В том числе обвесил шпаргалками меня. Камера была за моим плечом, и шпаргалки у меня были на груди, на руках, на лбу. Но они мне абсолютно не мешали, потому что я была увлечена тем, чтобы наша сцена получилась. Я сопереживала Жерару, сочувствовала ему, и он по-человечески был мне благодарен, что ему не пришлось играть со стеной. С этого момента мы подружились.

- Правда, что Депардье много пьёт, в том числе и на съёмках?

- Вы знаете, французы в принципе пьют много. Сколько я не была во Франции, бутылка вина на завтрак, обед и ужин – это святое дело. Не могу сказать, что Жерар выбивался из статистики. Он всё время выпивал вино, к тому же, как вы знаете, он сам винодел. С удовольствием пил своё вино и угощал других.

- Хорошее у него вино?

- Я не пила, не пробовала.

- А почему?

- Я была дебютанткой, и выпивать вино на площадке с Депардье мне казалось моветоном.

- Какое у вас было самое экзотическое путешествие?

- Прошлым летом мы с мужем совершили поездку по Америке – от побережья Атлантического океана до Тихого. Мы на машине проехали от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, заезжая в национальные парки, посетив многие города. И это было очень круто. Я думала, что знаю Америку – по фильмам, по каким-то моим предыдущим поездкам. Но оказалось, что я ничего об Америке не знаю! Это очень красивая страна. Очень красивая природа, необычайно разнообразная. Мы путешествовали 21 день, останавливаясь в придорожных мотелях.

- А как вам люди?

- Они очень открытые. Если ты даже не хочешь с ними общаться, ты всё равно с ними пообщаешься, потому что американцы – очень отзывчивые, коммуникабельные. Их иногда даже не надо спрашивать, как пройти. Они, видя, что ты потерялся, сами спешат тебе на помощь. Это всегда приятно.

- А кто был за рулём – вы или муж?

- Муж, он фанат руля, суперводитель!

- Дороги там шикарные?

- Ой, дороги там…На них можно спать и жарить яичницу. Они прямо идеальные!

-Есть в мире такой «райский уголок», куда вам хочется возвращаться снова и снова?

- Мы в свадебное путешествие поехали на Бали. И я хотела бы туда вернуться. Там было здорово. Мы поженились в Москве, а на Бали просто отдыхали.

- Вы любите вспоминать? Или живёте больше настоящим и будущим?

- У меня много приятных воспоминаний, есть, что вспомнить, поэтому я люблю вспоминать. Но строить планы на будущее тоже люблю. Меня это будоражит.

- Давайте пофантазируем о будущем. Что будет лет через двадцать, например, с технологиями? Может, мы уже научимся телепортации?

- Мне кажется, что через двадцать лет мы ещё не овладеем телепортацией. Может, откроются новые возможности мозга, нам ведь до конца неизвестно, что может наш мозг. И мы сможем общаться на более тонком уровне. Мы сможем лучше чувствовать друг друга. Вот в это я верю.

- Вы сыграли дознавателя в сериале «Закон каменных джунглей». Общались перед съёмками с профессионалами, учились искусству допроса?

- Мне повезло с режиссёром, он очень хорошо меня по этому поводу проконсультировал. Поэтому мне не пришлось искать дополнительную информацию.

- Сейчас смогли бы провести допрос?

- У меня была ещё одна роль, я играла следователя, и там в искусстве допроса ещё более поднаторела. Так что смогу. У меня есть неплохие способности психолога. Правда, если преступник будет опытный, мне его допрос будет не по зубам.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Я училась конной езде. Повышала свой уровень английского языка – для фильма «Виктор» и следующего проекта, который снимался в Болгарии. Это была тоже международная картина, мы сняли пилотную серию – о чёрном стритрейсинге. Это когда собираются команды, на них делают ставки. Такая мафиозная история.

- Вы тоже гоняли?

- Да, я гоняла на «Альфа Ромео».

- Вы сыграли в сериале «Анна-детективъ». Вам нравится сниматься в исторических картинах, носить платья с кринолином, корсеты, шляпки?

- Конечно, это круто. Я и в театре периодически надеваю шляпки и кринолин. Как любая небытовая эстетика, мне это очень нравится. Я люблю небытовое кино.

- А в каком историческом времени вы бы хотели пожить?

- В XX-м веке. Мне нравится момент слома эпох, когда исчезала старая и приходила новая эпоха. Дореволюционный и революционный периоды. Быть свидетелем сложного времени – это так захватывающе!

- Вы сыграли главную роль в картине «Месть на десерт». А вы сами мстительный человек?

- Обиды меня ранят, я человек ранимый. Но я, скорее, первая предложу помириться, чем буду долго-долго ждать, пока мне предложат мир. Я не припомню, чтобы кому-то мстила за что-то. Такие глубинные чёрные мысли мне свойственны, я, как все женщины, помню обиды, нанесённые мужчинами. Но я не мстительна, это всё меня истощает.

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Мужчина должен быть честен с собой. Вот если мужчина не врёт себе, если он живёт свою жизнь откровенно, то я готова довериться такому мужчине. Если он сам с собой нечестен, а значит, он никогда не будет честен со мной, я даже не готова стать такому мужчине другом.

- А это можно определить – честен человек с собой или нет?

- Думаю, можно, просто не с первого взгляда. Но это становится понятно.

- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам?

- Мой муж актёр в прошлом, сейчас он занимается продюсированием. Когда мы познакомились, он был актёром. Актёрская профессия, если ей заниматься всерьёз, ничем не отличается от других. Можно быть автослесарем и не заниматься этим всерьёз, и быть маменькиным сынком, жалкой личностью. В актёрской профессии нужно так же работать, отстаивать себя, свою позицию. Всё как везде.

- А как вы относитесь к мезальянсам? Когда, скажем, молодая бедная девушка выходит за богатого пожилого…

- Как правило, в подобных отношениях все довольны. Я в таких отношениях никогда не была и не буду. Поэтому для себя – неприемлемо, а других я судить не приучена.

- Женщина должна быть хорошей хозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Я люблю свой дом. Мне кажется, если женщина любит свой дом, она как-то за ним следит. Я не отношусь к фанатам, мне скучно с девушками, которые живут только домом. Но я люблю людей, которые любят свой дом. Это для меня почему-то очень важно.

- Какие у вас есть страхи? Чего вы боитесь?

- Я много чего боюсь. Но я с этим борюсь. Я боюсь за близких. Самые большие страхи всегда за близких. У меня есть круг людей, которыми я очень дорожу. И пандемия, которая ещё не прошла, заставляет меня очень сильно переживать за них. Это для меня большое испытание. Все, слава Богу, живы.

- Вы сыграли роль в мелодраме «Поздний срок». А почему у нас так популярен жанр мелодрамы?

- Мелодрамы всегда и везде популярны. Потому что наша жизнь – мелодрама.

- Вы считаете?

- Немногие могут похвастаться, что их жизнь – фарс! Или их жизнь – триллер. Гораздо больше популярен жанр мелодрамы. А люди любят смотреть про себя.

- А ваша жизнь – какой жанр?

- Точно не трагедия. У меня лирическая драмеди.

- Это что такое?

- Драмеди – это когда комедию играют с сугубо серьёзными лицами, а в зале все смеются.

- Как вы вызываете слёзы в кадре или на сцене? Есть какие-нибудь приёмы?

- Я эмоционально подвижна. Поэтому мне не нужно стараться. Знаете, как говорил мой мастер в институте? Если актриса на сцене плакать не может, значит, она в этой сцене плакать не должна. Я просто настраиваюсь на нужную волну, чувствую её, допускаю, что это может случиться со мной. И слёзы текут сами по себе.