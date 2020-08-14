Игорь Ливанов: Людей очень жаль в Беларуси

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 августа 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Игорь Ливанов, фото: globallookpress.com, © Ekaterina Tsvetkova

Несколько недель назад Балтийское бюро «Аргументы Недели» беседовало с прекрасным актером Игорем Ливановым. В интервью он рассказал, что собирается с семьей в гости к родственникам в Беларусь… При нынешних событиях… есть повод для беспокойства. Наш корреспондент лично позвонил Игорю Ливанову, чтобы узнать о том, все ли хорошо у любимого актера. Специально для «Аргументы Недели».

-Игорь, вы не в Беларуси сейчас?

-Нет. Да, собирались с семьей поехать, но куда теперь…

-И слава Богу! А то волновались за вас.

-Спасибо, Таня, спасибо. У меня все хорошо, дома с семьей.

-Игорь, что думаете о событиях в Беларуси? О президентских выборах?

-Я думаю, что 80% - много… Слишком много и нереально. Вот 50% если бы «поставил» - Запад поверил бы. Что тут можно сказать? Хватит уже г-ну хорошему, уже 26 лет находился у власти. Пора и честь знать.

-Люди выходят на улицы, отстаивают свои права. Как скоро наступит мир? На ваш взгляд?

-Когда закончится, увы, не знаю. Вполне может повториться сценарий Украины. Мы же понимаем хорошо «откуда растут ноги»… Я говорю о «помощи» Запада: Макрон уже выступил с «советами», другие западные политики. Я так скажу, г-да хорошие, разберитесь со своими проблемами в стране, а потом уже с советами приходите. Во Франции «желтые жилеты» бузят, другие ноги афроамериканцам целуют. Просто мерзость! А с советами тут как тут. Беларуси нужен опытный политик, лидер с новыми взглядами. Сейчас я такого не наблюдаю. Во всей этой ситуации мне жаль людей! Они имеют право голоса, а у них этот голос отняли.

-Сможет ли Лукашенко сложить свои полномочия?

-Сложно сказать… Зачем он все это делает? Зачем?

-Игорь, вы родились в Киеве, но, насколько я знаю, вам запретили въезд на Украину. Это так?

-Да, мне на три года запретили въезд. Я ехал в поезде и ко мне подошел пограничник, спросил: «Чей Крым?» Я же не мог ответить, что «ваш». Видел, как меня провоцируют. Вот и развернули обратно. И так бывает.

-Спасибо большое.