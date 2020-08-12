Орландо Блум: Я и предположить не мог, что стану столь популярным

Аргументы Недели → Интервью 13+

12 августа 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Орландо Блум, фото: globallookpress.com, © Dave Starbuck

Орландо Блум считает себя несомненно везунчиком. Слава «упала» на молодого человека после «Властелина колец: Братство Кольца». Да еще какая слава! Это потом уже были «Пираты Карибского моря», которые «приумножили» его популярность и принесли сумасшедшие деньги. Сегодня актер с благодарностью вспоминает то время… Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит французских коллег за помощь в создании интервью.

-СМИ вас окрестили везунчиком: в юном возрасте получить всемирную славу – мечта любого актера. Как «перенесли» такой огромный поток славы?

-Я и предположить не мог, что стану столь популярным. Это сложно понять, когда ты совсем юный. Я не ожидал, что получу роль в «Властелине колец»… Надежда была, конечно, но четкой уверенности точно не было. Да и то, что «Пираты Карибского моря» «выстрелят» не было уверенности. Тогда все было иначе. Я рвался выполнять самостоятельно трюки, и, кстати, выполнял. Не мог прожить без экстрима, адреналина. Сейчас все иначе.

-А что изменилось? Вы больше не любите экстрим?

-Моя жизнь изменилась. Теперь я несу ответственность за свою семью и не хочу рисковать больше.

-Вы не устаете от популярности?

-Сейчас я совершенно спокойно отношусь к популярности, но когда ее получил в юности, то точно не знал, что с ней делать. Меня устраивает моя популярность. Бывают дни, когда я совершенно «свободен» - за мной не ходят журналисты и фоторепортеры. Но популярность – признание для актера.

-Орландо, а чего вы хотите лично для себя в жизни?

-Счастье моей семье. Оставаться самим собой и не изменять себя. Да, я хочу серьезную карьеру для себя: умные сценарии, роли… Неоднозначные роли. И даже если я ошибусь, то это точно не будет страшно. Мастерство оттачивается с годами. Нужно пробовать себя в разных ипостасях. И ничего не бояться.

-Благодарю.