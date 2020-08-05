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Аргументы Недели Интервью 13+

Актриса Юлия Ромашина: «Крёстным отцом сына был Мстислав Ростропович»

, 12:09 [ «Аргументы Недели», ]

Актриса Юлия Ромашина: «Крёстным отцом сына был Мстислав Ростропович»
Юлия Ромашина

Юлия Ромашина окончила Щукинское училище. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Азбука любви», «Миф об идеальном мужчине», «Кодекс чести», «Хозяин», «Дальнобойщики», «Женщины на грани», «Гетеры майора Соколова», «Следователь Тихонов», «Рая знает всё!» и др.

- Юля, вы родились и прожили часть жизни в Киеве. Бываете там сейчас?

- Достаточно часто. В Киеве живёт моя сестра с семьёй и много родственников.

- Пропускают через границу спокойно?

- Абсолютно. Было пару лет назад некое напряжение с обеих сторон. Сейчас же при переходе границы все стараются быть максимально вежливыми.

- Вы играли бывшую балерину в сериале «Гетеры майора Соколова». Нужно было иметь балетные навыки для этой роли?

- Моя героиня учила «гетер» в большей степени манерам. Говорила о том, как себя держать, о внутреннем стержне. Когда балерины занимаются у станка, они проявляют волю, характер и соблюдают железную дисциплину именно для того, чтобы этот внутренний стержень наработать. Моя героиня передавала им всё это через своё восприятие и понимание мира, через то, как она высоко держит голову в любых жизненных обстоятельствах. Пыталась научить их выдержке, закалить характеры.

Я попала в эту историю, скорее, благодаря своим внешним данным, они у меня от природы такие. Но опыт работы у станка у меня был и в детстве - в студии бального танца и в Щукинском училище. Поэтому балетные азы я знаю, но фуэте не кручу.

- Какое впечатление произвёл на вас Андрей Панин, сыгравший в той картине одну из своих последних ролей?

- Замечательное. У Андрея, царствие ему небесное, была специфическая манера говорить. Как-то мы репетировали сцену у него в вагончике. Подаём друг другу реплики, и он себе что-то под нос бормочет, я, признаюсь, ничего не понимаю. «Андрюш, ни слова, ни слова не понимаю, твою дивизию!» - говорю я довольно резко. И тут вижу, как на меня поднимаются глаза. Повисает мхатовская пауза... «Понял, исправлюсь» Мы оба засмеялись и с этого момента у нас наладился контакт, сложились тёплые и искренние отношения.

- Вы сыграли главную роль в «Полонезе Кречинского» по Сухово-Кобылину. Вас там окружали знаменитые артисты-мужчины: Лыков, Петренко, Ильин, Ступка, Стеклов, Абдулов, Золотухин. Кто из них вас особенно поразил, чем-то удивил?

- К сожалению, эта работа так и не вышла на широкий экран. Её показывали по какому-то региональному телевидению, кажется, в Украине. Там действительно и актёрский состав замечательный, и история сложилась…Из актёров мне трудно кого-либо выделить, потому что все, не побоюсь этого слова, личности большого масштаба и человеческого, и актёрского. Но, впрочем, в этом прекрасном списке у меня есть особенная любовь – это Владимир Ильин. Человеческая любовь. Я Володю и его жену Зою считаю своими ангелами-хранителями, потому что, когда у меня был трудный период в жизни, они были невероятным образом рядом.

- У вас была главная роль в картине «Хозяин». Там речь идёт о том, как у простых людей за бесценок скупают землю под элитную застройку. Как вы относитесь к подобному «дикому капитализму», к тем, кто заработал деньги нечестным путём?

- Плохо, когда что-то делается нечестно. С позиции гражданской, если сейчас высказываться на этот счёт, это отдельная и долгая тема для разговора. Я понимаю, что вокруг много несправедливости, но я лично с ней не борюсь. Я просто живу свою жизнь. Живу честно, благодарю за то, что имею. Бороться с нашей российской несправедливостью просто бессмысленно. Другое дело, что, будучи принципиальным и честным, человек проповедует ту самую справедливость, утверждает её своими трудами и поступками и перед другими людьми, и перед Богом. И потом, жизнь так прекрасна и многогранна, что тратить её на борьбу с «ветряными мельницами», на мой взгляд, неправильно.

- То есть, вы абсолютно аполитичный человек?

- Нет, позиция у меня есть. Я просто её не высказываю.

- А что для вас деньги? Средство для достижения цели, или сама цель?

- Безусловно, средство, хлеб насущный, возможность поехать куда-то отдохнуть, возможность делать подарки родным и близким.

- Почему наши актёры, в отличие от западных, не говорят о своих гонорарах? Чего они боятся, чего стесняются?

- У западных актёров всё официально, у них большие гонорары, с которых они платят налоги. И, снявшись в фильме, они будут получать с проката этой картины проценты на регулярной основе. У них сильный профсоюз. У нас совсем другая история, у нас ничего этого нет, к сожалению. Поэтому никто из наших актёров не любит говорить о своих гонорарах.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Для своего первого сериала «Азбука любви» я занималась карате у одного известного мастера. Это был интересный опыт.

- Вы играли в сериале «Женщины на грани». А у вас в жизни была ситуация «на грани»?

- Да, конечно, была, думаю, как и у любого человека. Для меня такой ситуацией была потеря Анатолия Владимировича Ромашина. Это был очень трудный период.

- Где он похоронен?

- На Ваганьковском. 19 лет прошло. Я часто его вспоминаю…

- Красота помогает в актёрской профессии, или иногда мешает?

- Актёрская профессия – крайне субъективная. И почему того или иного человека выбирают на какую-либо роль всегда загадка. Как и поступление в театральный институт. Потому что приходит тысяча талантливых ребят, ну пусть из них одарённых будет триста. Но выберут-то всего 40. Это всегда очень субъективно. Что же касается моего мнения, смею предположить, что красота помогает в нашей профессии, и особенно женщинам. И дело не в идеале. Красота – она же идёт изнутри. Это не значит, что у тебя должны быть абсолютно правильные черты лица. Это тот свет изнутри, который притягивает, магнетизирует.

- Вы снимались в сериале «Тот, кто читает мысли». А как у вас самой развита интуиция, есть ли у вас дар предвидения?

- Смею надеяться, интуиция у меня есть, и я к ней прислушиваюсь. Часто интуитивно понимаю, что вскоре что-то либо произойдёт, либо мне не нужно в чём-то участвовать. Считываю людей, ситуации…

- Вы способны на месть?

- Я не мстительный человек - не моя история. Абсолютно верю в справедливость. И даже если она, предположим, наглядно не видна глазу, ну, предположим, сделал тебе человек плохо, а у него самого всё хорошо. Он тебя обманул, предал, и кажется, что он не наказан. Не печалься об этом, это удел Бога, доверься Ему.

- В историю бумеранга вы верите?

- Верю.

- Чем запомнились съёмки в «Отеле Элеон»?

- Для меня это предложение было совершенно неожиданным. Была возможность похулиганить, я играла жену богатого человека.

- Какой самый шикарный отель вам запомнился во время путешествий по миру?

- Это был юбилей Мстислава Леопольдовича Ростроповича (крестный отец Дмитрия Ромашина), и его юбилей отмечала английская королева. Это было в Букингемском дворце. Я получила приглашение. И вот я приехала в Лондон. Большой друг нашей семьи Шалва Чигиринский снял нам шикарный отель. Как он назывался, я уже не помню. Но вся эта поездка в целом была, как говорят, из другой жизни.

- А как получилось, что Мстислав Ростропович стал крёстным вашего сына?

- Анатолий Владимирович познакомился с Мстиславом Леопольдовичем у Белого дома в 1991 году. И они подружились. Димы, сына, тогда ещё не было. Они о чём-то разговаривали, и Ростропович сказал Анатолию Владимировичу: «Если у тебя родится сын, я буду крестным отцом». И слово своё сдержал. Крестили Диму в Храме Ильи Пророка в Обыденском переулке.

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