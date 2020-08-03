Алена Яковлева: Мне всегда казалось, что актеры – люди из другой жизни

Беседовать с актрисой Аленой Яковлевой – одно удовольствие! Обаятельная, с большим чувством юмора, в меру откровенная и безумно талантливая. Как утверждает сама актриса: «Мой отец Юрий Яковлев – уникальный актер. Я не уникальна». Вот с этим, если честно, можно поспорить…Любая роль Алены Яковлевой – образ, который запоминается.
-Алена, вы выросли в семье популярнейшего актера. Вы себя чувствовали «иной», чем ваши сверстники? Вам было позволено больше, чем им?
-Нет. Совершенно нет! А почему мне должно было быть позволено больше? Популярность отца тут роли не играла. Да и виделись мы не так уж и часто. Родители разошлись, когда мама была беременна мною. Конечно, знала, что я дочь актера Юрия Яковлева, и носила его фамилию, но в детстве встречались редко. А вот когда встречались, то это был праздник. Кто далеко, того и ждешь с нетерпением. Папа, конечно, помогал решать некоторые вопросы. Например, когда я пошла в первый класс, то он «похлопотал» и устроил меня в школу, куда ходили дети дипкорпуса.
-Юрий Яковлев для вас больше был отцом или актером?
-Думаю, что на каком-то этапе… актером. Когда мне было одиннадцать лет, то мы с мамой и отчимом уехали в ГДР. Отчим был журналистом-международником. Встречаться с отцом было крайне затруднительно…
-На ваш выбор стать актрисой повлиял отец?
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-Видимо, гены. Стать актрисой я хотела всегда. Мне казалось, что это люди из другой жизни. Но моя мама и отчим совершенно не поддерживали эту идею. Вот так я оказалась в МГУ, на журфаке. Но гены «взяли» свое. Я даже поступила в театральную студию при журфаке, где сыграла роль Бабы-Яги… Девушкой я была упрямой и на третьем курсе набралась смелости и заявила маме, что хочу стать актрисой.
-А мама как отнеслась к этому?
-А мама мне решила «помочь»: попросила одного преподавателя театрального прослушать меня… Мама была убеждена, что у меня ничего не получится! Но я рискнула и поступила. А вот документы из МГУ не забрала. Училась в двух вузах: в театральный ходила на занятия, а на журфаке только сдавала сессии.
-Вы вспоминаете студенческие годы с теплотой?
-Конечно. Было очень интересно и весело. А я еще и комсоргом была! Часто такие комсомольские собрания проходили у меня дома… под горячительные и закуску. Но это не отражалось на нашей учебе. Хорошо учились и буквально «горели» на занятиях.
-Вам приходилось работать, например, с Андреем Мироновым. Сложно было «удержаться» от его обаяния?
-Что вы! Работая на одной сцене с Андреем Александровичем Мироновым я думала только об одном – не оконфузиться! Молодая, не очень опытная. Да и Андрей Александрович любил подшутить… Помню, купила модные красные лосины и услышала от него: «Господи, как гусь лапчатый».
-Вы интересная женщина, успешная актриса. А вы можете сказать с уверенностью: «Я точно счастливая!»?
-Могу. Я очень люблю жизнь, нахожусь в гармонии с собой, в спокойствии. Да, я счастливая.
-А как вы реагируете на сплетни, зависть?
-Меня совершенно не волнует, что говорят обо мне! И совершенно не волнует, что думают обо мне!
-Благодарю.