Алена Яковлева: Мне всегда казалось, что актеры – люди из другой жизни

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 августа 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

актриса Алена Яковлева, globallookpress.com, © Natalya Loginova

Беседовать с актрисой Аленой Яковлевой – одно удовольствие! Обаятельная, с большим чувством юмора, в меру откровенная и безумно талантливая. Как утверждает сама актриса: «Мой отец Юрий Яковлев – уникальный актер. Я не уникальна». Вот с этим, если честно, можно поспорить…Любая роль Алены Яковлевой – образ, который запоминается.

-Алена, вы выросли в семье популярнейшего актера. Вы себя чувствовали «иной», чем ваши сверстники? Вам было позволено больше, чем им?

-Нет. Совершенно нет! А почему мне должно было быть позволено больше? Популярность отца тут роли не играла. Да и виделись мы не так уж и часто. Родители разошлись, когда мама была беременна мною. Конечно, знала, что я дочь актера Юрия Яковлева, и носила его фамилию, но в детстве встречались редко. А вот когда встречались, то это был праздник. Кто далеко, того и ждешь с нетерпением. Папа, конечно, помогал решать некоторые вопросы. Например, когда я пошла в первый класс, то он «похлопотал» и устроил меня в школу, куда ходили дети дипкорпуса.

-Юрий Яковлев для вас больше был отцом или актером?

-Думаю, что на каком-то этапе… актером. Когда мне было одиннадцать лет, то мы с мамой и отчимом уехали в ГДР. Отчим был журналистом-международником. Встречаться с отцом было крайне затруднительно…

-На ваш выбор стать актрисой повлиял отец?

-Видимо, гены. Стать актрисой я хотела всегда. Мне казалось, что это люди из другой жизни. Но моя мама и отчим совершенно не поддерживали эту идею. Вот так я оказалась в МГУ, на журфаке. Но гены «взяли» свое. Я даже поступила в театральную студию при журфаке, где сыграла роль Бабы-Яги… Девушкой я была упрямой и на третьем курсе набралась смелости и заявила маме, что хочу стать актрисой.

-А мама как отнеслась к этому?

-А мама мне решила «помочь»: попросила одного преподавателя театрального прослушать меня… Мама была убеждена, что у меня ничего не получится! Но я рискнула и поступила. А вот документы из МГУ не забрала. Училась в двух вузах: в театральный ходила на занятия, а на журфаке только сдавала сессии.

-Вы вспоминаете студенческие годы с теплотой?

-Конечно. Было очень интересно и весело. А я еще и комсоргом была! Часто такие комсомольские собрания проходили у меня дома… под горячительные и закуску. Но это не отражалось на нашей учебе. Хорошо учились и буквально «горели» на занятиях.

-Вам приходилось работать, например, с Андреем Мироновым. Сложно было «удержаться» от его обаяния?

-Что вы! Работая на одной сцене с Андреем Александровичем Мироновым я думала только об одном – не оконфузиться! Молодая, не очень опытная. Да и Андрей Александрович любил подшутить… Помню, купила модные красные лосины и услышала от него: «Господи, как гусь лапчатый».

-Вы интересная женщина, успешная актриса. А вы можете сказать с уверенностью: «Я точно счастливая!»?

-Могу. Я очень люблю жизнь, нахожусь в гармонии с собой, в спокойствии. Да, я счастливая.

-А как вы реагируете на сплетни, зависть?

-Меня совершенно не волнует, что говорят обо мне! И совершенно не волнует, что думают обо мне!

-Благодарю.