Иван Охлобыстин: Деятель культуры не может быть персоной нон грата

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 августа 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

globallookpress.com, © Anatoly Lomohov

В Латвии многие представители российского шоу-бизнеса становятся персонами нон грата. Иным объясняют причины, а другим, увы, нет. Так решил МИД Латвии. Участь «черного списка» постигла и актера Ивана Охлобыстина еще в 2014 году. Лично мне очень, очень, очень жаль! Я была на его выступлениях в Риге, и всегда это было незабываемо!

Итак, в чем же «провинился» замечательный актер перед МИД Латвии?

Министр иностранных дел Латвии разъяснил свою позицию в социальных сетях тем, что Иван Охлобыстин «разжигает этническую вражду», а позже добавил, что решение о включении в «черный список» повлияло и заявление актера о том, что геев нужно сжигать.

Возможно, Иван Иванович и перемудрил с некоторыми высказываниями, но явно злого умысла не имел. Да и демократия, свобода слова в Латвии ценится превыше всего! А уж то, что актер любим многими латвийцами – факт!

Как отреагировал актер на запрет?

«Когда министр иностранных дел Латвии запрещает мне въезд по причине моей гомофобности, а потом делает каминг-аут, то это неприлично. Это неприлично! Даже президент имеет право быть гомосексуалистом, а министр иностранных дел не имеет, так как он должен быть голосом своего отечества, родины. Тот, кто меня запретил в Латвии, поставил в неудобную ситуацию весь латвийский народ. Депутаты, парламентарии и президент могут быть гомосексуалистами, а министр иностранных дел – это выдержка из всего общества», - прокомментировал ситуацию актер латвийским СМИ.

А я вот вспоминаю свою интервью с Иваном Ивановичем о Риге… Исключительный позитив о стране! Явно, что «злобой» тут, простите, и не пахнет!

-Иван, а что вас больше всего привлекает в Риге?

-Мне нравится органная музыка. Для меня орган - символ западноевропейской гармонии. Я ездил на выступление европейских исполнителей в Ригу, в Домский собор.

-У вас есть любимые места в Риге?

-Мне нравится посидеть в полупустом кафе у Дома Черноголовых, подумать. Нравятся встречи с людьми и неспешный разговор с ними в узких улочках Старой Риги. Мне нравится Рига.

-Но сегодня вы персона нон грата в Латвии…

-Я удивлен, обескуражен. Думаю, что деятель культуры не может быть персоной нон грата. Если страна демократическая, то руководство страны не может решать за жителей, какие фильмы им смотреть… У Латвии нет противников в России.

Если честно, то наш министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс всегда вызывал у меня положительные эмоции, и я считала, что он обладает здравым смыслом. Возможно, времени прошло достаточно для «санкций» и здравый смысл восторжествовал. Так и хочется сказать: «Уважаемый мной наш министр! «Впустите» актера в Латвию! Таких актеров не так уж и много… Латвийский зритель скучает».

Иван Охлобыстин дома с семьей, globallookpress.com, © Natalia Shakhanova