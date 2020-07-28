Анук Эме: Свою фамилию я придумала сама

Аргументы Недели → Интервью 13+

28 июля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Анук Эме, фото соцсети

Федерико Феллини считал Анук Эме лучшей актрисой всех времен! Французы ее называют великолепная, сексуальная, волшебная. Да, та самая Анна Готье из знаменитого фильма «Мужчина и Женщина». Прекрасная Анук Эме.

-Мадам Эме, в переводе с французского ваша фамилия звучит, как «любимая». Почему вы «остановились» на такой фамилии?

-Мою фамилию от рождения, увы, сложно запомнить. Представьте себе, как звучит моя «оригинальная» фамилия – Дрейфус. Это явно не для кино. История проста: один мой поклонник называл меня aimee – любимая. Я подумала, что красиво звучит… Почему бы мне не стать «любимой»? Вот так я придумала свою фамилию.

-Это правда, что вы хотели стать балериной в детстве?

-Да. Это же так прекрасно и грациозно! Я просто обожала балет, но, увы, меня сперва не брали в балетную школу. Я была слишком высоковата, крупновата. Когда мне отказали, то я плакала несколько дней… А потом случилось чудо! Меня вдруг приняли. Думаю, что тут не обошлось без моих родителей: я не знаю, как они смогли «уговорить» преподавателей, но я начала свои занятия и вполне успешно.

-Но вы недолго посещали балетную школу. Вы поступили на актерские курсы. Любовь к балету прошла?

-Да, и довольно быстро. А вот театральная сцена меня заинтересовала. Я поступила в актерскую школу. Занятия безумно увлекали меня! Я превосходно перевоплощалась в разных героинь. Я помню, когда мне исполнилось 17 лет, то я сыграла свою первую роль! Это была Джульетта в «Веронских любовниках». Роль явно была создана для меня. Успех был потрясающий!

-А мировую славу вам принес фильм «Мужчина и Женщина». Вы сразу согласились на роль Анны?

-Роль Анны писали специально для меня. А моего возлюбленного играл Жан-Луи Трентиньян. Это он позвонил мне и предложил роль Анны. Я очень доверяла Жан-Луи и, конечно, согласилась на роль. Режиссера Клода Лелуша я не знала и познакомилась только на съемочной площадке. Кстати, эту роль должна была играть Анни Жирардо. Увы, она не захотела и роль досталась мне.

-Вы играли с красивейшими мужчинами, как Марчелло Мастроянни, Ив Монтан, Жерар Филип… Не было искушения влюбиться в них?

-Если бы это мне было нужно, то все бы и произошло. Но я даже не помню, как мои партнеры целовали меня на съемках. Конечно, флирт присутствовал на съемочной площадке, это естественно. Но я не была влюблена в своих партнеров.

-Мадам Эме, о чем бы вы не хотели вспоминать?

-О войне. Я ребенком пережила войну. Мои дедушка и бабушка были замучены в Освенциме. Бабушка не смогла укрыться от немцев, а дедушка не захотел ее оставлять. Это больно… Больно…

-Вы жалеете, например, о прошлом?

-Нет. Зачем? Мне нравится жить. Я просто живу и наслаждаюсь каждым днем.

-Благодарю.