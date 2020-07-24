Наташа Галич: Главное правило артиста – уважение к зрителю

Аргументы Недели → Интервью 13+

24 июля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Наташа Галич, фото из архива певицы специально для АН

Популярная латвийско-российская певица, исполнитель жанра русский шансон Наташа Галич, пожалуй, довольно сильно отличается от многих своих коллег в шоу-бизнесе: земная, открытая, конкретная и без «понтов». Она четко знает, что такое труд артиста, любовь поклонников и как это достается. Золотым правилом для себя Наташа считает… исключительное уважение к зрителю! Совсем неважно, как ты себя чувствуешь и что у тебя на душе, но каждый поклонник должен получить капельку внимания от артиста. Всегда! Специально для «Аргументы Недели» интервью с певицей Наташей Галич.

-Наташа, как ты провела период ЧС? Как повлияла на тебя пандемия?

-Эта неприятность на многих повлияла. Я далеко не одна такая. Сказать, что все «прошло в негативе» - нет! Я человек позитивный и стараюсь находить светлые стороны в любых неприятностях. За время ЧС много думала о жизни, ее смысле… Кстати, полезное занятия. Я, например, избавилась от многих вещей. В прямом смысле слова! Поняла, что человеку нужно гораздо меньше вещей, чем он имеет. Избавилась от тряпок, ненужного барахла. Конечно, провела все время ЧС с моими близкими, родными. И это так замечательно. Жизнь артиста – поездки, командировки, а тут такое удовольствие быть рядом с любимыми. Но есть и «отрицательный» момент! Я набрала лишний вес! Вот теперь борюсь с этим!

-Ты так откровенна. Многие женщины скрывали бы этот факт.

-Пусть скрывают, а я не буду. Я провела время в ЧС с пользой! Кстати, пошла учиться…

-Решила освоить новую специальность?

-Я бы так не сказала, но мне интересна такая область, как финансы, инвестиции. Мне это интересно.

-Сегодня люди уже «приходят» в себя после пандемии: появился интерес к жизни, планы. Есть ли планы у тебя на остаток лета?

-Конечно! Были «гастрольные» планы: выступление в Англии, Новосибирске и т.д., увы, все отменилось! Но в начале августа я с приятельницами еду в Пьхтицкий Успенский женский монастырь. Прибалтика же открыла границы между собой и вот я решила, что стоит посетить это чудное место: отдохнуть душой, искупаться в источнике, набраться энергии.

-Наташа, ты всегда говоришь о том, что главное правило артиста – уважение к зрителю. Что это значит для тебя?

-Знаешь, мне иногда приходится слышать от коллег, что, мол, перед концертом я выпью стопочку крепенького… Так, для куража. Никогда себе этого не позволю! Никогда! Элементарное неуважение к зрителю. Такое мое мнение. Я сейчас вспомнила один случай: выступала я вместе со Львом Лещенко, и у него разболелась нога, а скоро выход на сцену… Кто-то из коллег предложил ему спеть сидя на стуле! Знаешь, что он ответил? Что не может этого сделать, потому что надел костюм. Какое уважение к зрителю! Это заключается и во внешнем виде. Реально, меня поражают некоторые молодые артисты: как оденутся, то ли, прости, рвань, то ли в трусах.

-Наташа, а стоит ли общаться с поклонниками после концерта? Артист устал, есть своя жизнь…

-Конечно. Обязательно. Это моя работа и уважение к тем, кто выбрал время и пришел к тебе на концерт. Я всегда общаюсь с поклонниками: делаю фото, даю автограф, общаюсь. Был такой случай: один из известных исполнителей (называть не буду) вышел после концерта и просто грубо отталкивал своих поклонников. Очень гадко было.

-Но есть же и такие поклонники, которые несут и угрозу в себе. Ты не подвергалась такому прессингу?

-Это другая ситуация. Есть люди с проблемами… У меня был случай: один «товарищ», как я узнала из мест не столь отдаленных, начал угрожать моей семье… Забрасывал меня смс с угрозами, что «тот, человек, который рядом с тобой – не будет долго жить». Слава Богу, что все обошлось. Но это не совсем адекватный человек.

-Кстати, а как твои близкие относятся к гастролям, командировкам, поездкам?

-Сейчас уже нормально, а в самом начале карьеры… Видимо, не верили, что у меня получится! Получилось. Правда, когда я начинаю собираться, то вдруг!!! я сразу всем нужна! Своим близким. После гастролей – никому, а перед – всем. Что делать? Объясняю, терплю.

-А ты готовишь дома?

-Обязательно! Люблю это делать! И прекрасно готовлю, накрываю столы, кормлю близких, встречаю гостей!

-Хорошо! Тогда для читателей «Аргументы Недели» рецепт блюд от Наташи Галич!

-А хорошо! Простой и любимый рецепт моего любимого соуса (я обалденно готовлю соусы): возьмите свой любимый кетчуп, накрошите туда репчатого лука, кинзу, соль, перец и перемешайте все! Вкуснотища! Кстати, я очень люблю морепродукты. Вот такой рецепт: надо взять мидии ( те, которые в раковине), далее, сделать соус: майонез перемешать с чесночком! Этим соусом полить каждую мидию в раковине, присыпать тертым сыром и поставить в духовку на минут 20! Вытащили, полили соком лимона и блюдо готово. Очень, очень вкусно!

-Кстати, Наташа, а почему ты никогда не рассказываешь о личной жизни, о своей семье?

-Зачем? Мне это неинтересно. Я берегу своих близких. Это моя личная жизнь. Знаешь, я не понимаю тех артистов, которые снимают себя, прости, в интимные моменты, в полуголом виде… Жесть! Чистота, душевность – вот что важно! Я совсем не ханжа! Могу и после концерта сходить на банкет, выпить, посмеяться, пошуметь. Но выпивать перед концертом или показывать голый зад – не буду! Неинтересно мне!

-А какая ты в жизни, Наташа?

-Другая, чем на сцене. Более жесткая, конкретная, четкая… Такая я!

-Благодарю.