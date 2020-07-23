Актриса Любовь Хацкевич: «Мне нравятся неприлично дорогие машины»

Аргументы Недели → Интервью 13+

23 июля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА

Любовь Хацкевич окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Дела семейные», «Умельцы», «Сердце звезды», «Напарницы», «Ангел-хранитель», «Пурга», «Свидетели», «Следствие любви», «Старая гвардия» и др.

- Любовь, вспомните свой дебют в картине «Дела семейные». Чем вам была интересна эта роль?

- Я помню, что очень волновалась, мне надо было отпрашиваться у мастера в ГИТИСе на съёмки во время учебы. Тогда мне казалось трагедией пропустить несколько недель актёрского мастерства, я думала, что когда вернусь, меня отчислят, и актрисой я никогда не стану. Потом я волновалась уже на съёмках. Во время своей первой сцены я должна была, как вихрь, забежать на кухню, на ходу хватать какие-то куски со стола, с набитым ртом сказать свои реплики и убежать из кадра. Я всё сделала, как нужно, но потом оказалось, что все мои хаотичные движения нужно воспроизводить снова и снова в следующих дублях. Думаете, я запомнила, какой рукой я отламывала кусок хлеба, а какой брала сыр? Какое там! Приходилось постоянно бегать к плэйбэку и смотреть, что я там напридумывала в кадре.

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА

- В картине «Сердце звезды» вы сыграли журналистку. Как считаете, сложная профессия – журналист?

- До того, как поступать в театральное, я думала о журфаке МГУ. Тогда я жила в Калининграде и была редактором школьной газеты. Вместе с подругами-одноклассницами мы придумывали такие темы для статей и интервью, чтобы ученикам хотелось их читать, и это получалось - ребята скупали все тиражи, нам приходилось допечатывать экземпляры. Было весело. Но когда время подошло определиться со своей будущей профессией и ВУЗом, я задала себе вопрос: а та ли это профессия, которой я действительно хочу заниматься? Об этом ли я мечтаю? Ответом было «Нет». Почему? Я поняла, что хочу стать тем человеком, у которого берут интервью, а не который берет интервью. К этому моменту я уже грезила о том, чтобы стать актрисой, и случайно узнала, что на актёров, оказывается, учатся. Да, я понятия не имела до 11 класса, что бывают театральные ВУЗы и актерские факультеты. Вбила в Википедии имя какой-то русской актрисы, которая мне нравилась, и увидела, что она окончила Щукинское училище или ГИТИС, не помню. И тогда поняла, куда мне надо поступать.

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА

- У вас была небольшая роль в шикарном сериале «Таинственная страсть». Там фигурируют Аксёнов, Вознесенский, Евтушенко, Высоцкий. Кто из этих персонажей вам больше по душе?

- Высоцкий. Люблю его песни. И в книге Марины Влади о нём я помню отрывок, где она пришла к нему на «Гамлета» в Театр на Таганке, и влюбилась. Я бы хотела увидеть его «Гамлета».

- Какие качества в мужчинах вы цените?

- Чувство юмора, ум, доброта, искренность. Масштаб личности, масштаб души. Это, конечно, трудно измерить, но почувствовать можно.

- Как вы относитесь к мужчинам-актёрам? Некоторые актрисы говорят, что актёрство – не мужская профессия…

- В актера легко влюбиться, а жить с ним нелегко, поэтому, думаю, актрисы так и говорят. Есть в этой профессии, правда, женские черты. Нравиться надо агенту, кастинг-директору, режиссёру, продюсеру, зрителям, критикам. Чтобы нравиться, надо быть в хорошей форме ( и физической тоже), надо себя предлагать и очаровывать всех постоянно - этим должны быть больше обеспокоены девушки, конечно. Но, я знаю, полно мужчин других профессий, которые зациклены на себе, и много настоящих мужчин и личностей среди актёров. Так что все относительно.

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА

- Ведь ваш муж тоже актёр?

- Да. Он учился на актёра и режиссёра и ещё очень любит ресторанный бизнес и занимается этим параллельно. Слава Богу, он интересуется не только актёрской профессией.

- А чем актёрские семьи отличаются от обычных?

- Мой старший брат как-то был по делам в Москве и пришёл ко мне на показ капустников между театральными вузами. У него математический склад ума, он занимается бизнесом и далёк от актерства. Когда всё закончилось, я спросила брата: «Ну как тебе?» Он ответил: «Весело, конечно, но вы, актёры, все сумасшедшие. Нормальные люди бегут от страданий, нервов, слез, самокопания, от всёго того, чем вы зарабатываете себе на хлеб и от чего получаете удовольствие. Люди хотят жить спокойнее, гармоничнее, а вы тормошите у себя все внутри, чтобы быть убедительными на сцене и в кадре». И брат, конечно, прав. И когда эти «сумасшедшие» создают семью с такими же «сумасшедшими», то что получается? Тут минус на минус не даёт плюс, скорее, получается «сумасшедший в квадрате».

- Фильм-спектакль «Дама с собачкой» снимался в Крыму. В каких местах?

- Частично - в прекрасном месте Громовка, там какой-то невероятной красоты природа, чудесные дома в виноградниках. В Ялте, конечно, снимали тоже. И в Феодосии один день - сцену на вокзале. Везде я была в первый раз.

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА

- Вам понравился Крым?

- Очень, я даже не ожидала. Громовка своими бесконечными кипарисами и виноградниками напомнила мне любимую Италию, которую я обожаю.

- А вы часто бываете в Италии?

- Часто. Но хотелось бы ещё чаще. В Риме пока была всего раз, но это была любовь с первого взгляда. На первом курсе ГИТИСа я пересмотрела все картины Федерико Феллини, и, когда, бегая по Риму, видела своими глазами все эти места из Ля Долче Вита, пищала от радости. При виде Колизея разревелась. А когда попробовала в какой-то подворотне пиццу Маргариту, мычала от удовольствия так громко, что хозяин этой лавки вынес мне стул - чтоб я сидела, ела пиццу, мычала и привлекала новых посетителей. Италия – это сплошной праздник. Я ощущаю этот праздник, как только выхожу из аэропорта…

- Продолжаете ли вы общаться с подругами детства?

- Да, вот сейчас я в Калининграде, где родилась, и здесь у меня есть две лучшие подруги ещё с первого класса, с которыми я никогда не теряла связь.

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА

- Вы много снимались в мелодрамах. Сами любите этот жанр?

- Нет. Когда мой мастер в ГИТИСе говорил на то, что мы играем на сцене «нет, ну это какая-то мелодрама...», это значило всё очень плохо. Мелодрамы, мне кажется, популярны среди тех, кто не хочет сильно заморачиваться. Просто прийти домой, включить телевизор и вообще ни о чём не думать. Я люблю другие жанры.

- А какие?

- Трагикомедию.

- Вам, наверное, приходилось много плакать в мелодрамах. Как вы вызываете слёзы?

- Я люблю поплакать. Пострадать. Это ж святое. А когда за это ещё платят... Ну, если серьезно, просто включаюсь в то, что происходит с моим персонажем. Всё. Дальше оно как-то само получается.

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА

- Верите ли вы во всякие предчувствия, предсказания, гадания?

- Я верю в способность некоторых людей видеть больше, чем видим мы. Но в то, что кто-то точно знает, что тебя ждёт, не верю.

- А вы разделяете такой тезис «всё к лучшему»?

- Про это приятно думать, что всё к лучшему. Я думаю, что всё зачем-то, к чему-то и почему-то. А зачем, к чему и почему, мы пытаемся понять всю нашу жизнь.

- Вы снимались в картине «Ангел-хранитель». А есть в вашей жизни такой человек, которого можно назвать вашим ангелом-хранителем?

- Это вся моя семья. И те бабушки и прабабушки, которых я не успела застать. Они, а точнее, их любовь ко мне и моя к ним - это и есть моя сила и защита.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Бренды - это не то, чем забита моя голова. Нет, как любая девочка, я люблю красивые вещи, сумки, туфли. Но если дорогие вещи купить можно, то вкус не купишь. Слова «модно» и «в тренде» терпеть не могу. Я за то, что твоей душе угодно. А не глянцевым журналам.

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА

- Одевались когда-нибудь в секонд-хенде?

- Да, конечно. В Европе я была в каких-то винтажных магазинах, секонд-хендах, на барахолках. Я знаю многих, кто прекрасно умеет сочетать брендовые вещи с вещами из секон-хенда, и никто никогда не догадается, что откуда.

- А что из украшений любите? Какие металлы, камни?

- По правде говоря, я не люблю носить кольца, браслеты, подвески, серьги, не люблю это ощущение, когда на тебе болтаются какие-то посторонние предметы. Но это красиво. Поэтому иногда заставляю себя надеть хотя бы серьги. Я же девочка, в конце концов.

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА

- В сериале «Радуга в поднебесье» вы сыграли менеджера автосалона. А сами какие машины любите? Вы вообще за рулём?

- Я только перед карантином получила, наконец, права. Нервным, долгим, честным способом. Теперь дело за малым - автомобиль. Всего то. Проблема в том, что нравятся мне ну очень дорогие модели, неприлично дорогие. Вот сижу пока, думаю, что с этим делать.

- Женщина должна быть хорошей домохозяйкой, или сейчас все услуги можно купить?

- Ничего она, конечно, не должна. Хочет - делает сама, не хочет - зарабатывает и нанимает кого-то, кто сделает домашние дела быстрее и качественнее. Мне повезло, у меня муж очень вкусно готовит. Особенно итальянские и японские блюда. Я это всё с удовольствием ем и в качестве благодарности мою посуду. Так и живём.

Фото: ЕЛЕНА МАКАРОВА И ТАТЬЯНА КУШЛИНА