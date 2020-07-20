Константин Хабенский: У меня на депрессию нет времени

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 июля 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Константин Хабенский, фото: globallookpress.com, © Ekaterina Tsvetkova

Далеко не секрет, что актер Константин Хабенский не любит давать интервью. Так уж сложилось. Балтийскому бюро «Аргументы Недели» повезло на кинофестивале «Кинотавр». Там рай для журналистов. Интервью с актером у меня пролежало довольно долго, и если бы не моя страсть к «рабочему порядку», то оно пролежало бы и дольше. Впрочем, Константин Хабенский всегда интересен!

-Константин, часто пересматриваю прекрасную картину «Женская собственность». Нравится мне! Там герой способен на многое ради любви. Вы в реальной жизни способны на многое?

-Да, мой герой способен на многое в этом фильме, когда понял, что любит. И в картине «Статский советник» ради безумных идей, без которых просто существовать не может, готов раздавить, убить, но добиться своего, даже поплатиться жизнью. Любой мой персонаж готов на многое, а в жизни я бываю человеком ленивым.

-Сложно поверить! Мне казалось, что вы постоянно в трудах.

-Как и большинство своих коллег я человек не лишенный лени. Люблю поболтать по телефону, поваляться на диване, но сейчас много дел. Нет времени на лень.

-При такой крутой нагрузке и до депрессии рукой подать…

-У меня на депрессию нет времени. Когда она надвигается, то появляется работа. Тут уж не до депрессии.

-И как вы расслабляетесь?

-Успеваю немного отдохнуть. Раньше ходил часто в бассейн и плавал, а вот сейчас уже реже. Могу расслабиться и с друзьями.

-Пропустить стопку, например, как сейчас на «Кинотавре»…

-Можно водочку, а можно водичку. Под настроение.

-Вы помните, как вы попали первый раз на съемочную площадку?

-Еще учился в театральном, и меня пригласили в эпизод фильма «На кого Бог пошлет». Студентам запрещалось сниматься, но я рискнул. Деньги были нужны. Все прошло неплохо.

-Вы везунчик в профессии.

-Возможно. Я такой, какой есть. Человек со своим характером. Говорю то, что думаю. Был такой случай: встретился на киностудии с одним режиссером, он меня остановил и спрашивает: «Я тебя не знаю. Ты актер?» Я и ответил, что актер, но его тоже не знаю. И ушел. Позже позвонили мне и предложили роль в «Женской собственности».

-Вы, видимо, очень требовательный человек. Многие актеры называют все свои роли удачными. А вы?

-Нет. Я совершенно спокойно отказываюсь от неинтересных сценариев. Одна из моих любимых ролей – роль Троцкого в сериале «Есенин». Я люблю исторические персонажи. Люблю роль Колчака в фильме «Адмирал».

-Какую бы вы роль хотели сыграть?

-Остапа Бендера. Но ее сыграл Олег Меньшиков. Так звезды сошлись.

-Благодарю.