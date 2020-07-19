Александр Котт: Любовь – состояние изменчивое

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 июля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото twitter.com

Режиссер Александр Котт прекрасно известен российскому зрителю по таким картинам, как «Брестская крепость», «Охотники за бриллиантами», «Троцкий», «Лачуга должника», «Инсайт»… Александр не особо любит публичности, и терпеть не может пустой болтовни. Видимо, все свои эмоции он «выплескивает» на экране. В этом и успех его картин. Специально для «Аргументы Недели» интервью с режиссером, вернее «блиц-опрос».

-Александр, что вы можете сказать о себе, например, в трех словах?

-Немногословный, тихий, мрачный.

-Однако… В каком возрасте вы почувствовали, что детство закончилось?

-Когда «получил» печать в паспорт в ЗАГСе.

-Какой орган у мужчины главный?

-Голова.

-Без чего женщине не прожить?

-Без мозгов.

-Есть та привычка, которая больше всего действует вам на нервы? Ваша привычка.

-Лень. Но мне ее прощают. И я прощаю лень другим.

-Вас что-то в себе удивляет?

-Да. Моя работоспособность. Именно. При такой лени и работоспособность.

-И как так получается у вас?

-Есть время, когда можно лениться, а есть время, когда работать, работать. Если начинаю, то меня сложно остановить.

-У вас есть хобби?

-Да, я люблю фотографировать. Просто красивые фото.

-Как вы считаете, чего мужчина не должен говорить женщине никогда?

-Думаю, что не должен признаваться в своих недостатках. А женщина не должна признаваться (или расписываться) в своей глупости. Если глупость имеет место быть.

-Главное женское заблуждение в отношении мужчин?

-Что мужики все сво…

-Как бы вы определили такое состояние, как любовь?

-Любовь – изменчивое состояние, но надо стремиться к «стабильности». Бывает, что голову «сносит», а потом уже исправить что-то сложно…

-Что значит для вас скучать?

-Нет ничего более скучного, чем выяснять отношения с женщиной. Бесполезное занятие.

-Лучше сразу согласиться?

-Возможно. Или просто уйти и не продолжать разговор.

-Вы верите, например, в мистические знаки судьбы?

-Я реалист. Верю только в то, что можно потрогать.

-Был момент в жизни, который вас реально испугал?

-Когда мы снимали сериал «Охотники за бриллиантами», то там есть сцена со львом. Хищник. По сюжету, один из персонажей, его сыграл Евгений Миронов, должен был подойти и погладить его. Снимать надо, но никто подойти ко льву не может. А Женя взял и подошел. Было реально страшно за Женю.

-Вы жалеете о чем-то?

-Что хотел – сделал. Что задумал – делаю. Не люблю тратить время впустую и жалеть себя. Я просто живу.

-Благодарю.