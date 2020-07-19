Все новости >>

Аргументы Недели Интервью 13+

Александр Котт: Любовь – состояние изменчивое

, 09:27 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Александр Котт: Любовь – состояние изменчивое
Фото twitter.com

Режиссер Александр Котт прекрасно известен российскому зрителю по таким картинам, как «Брестская крепость», «Охотники за бриллиантами», «Троцкий», «Лачуга должника», «Инсайт»… Александр не особо любит публичности, и терпеть не может пустой болтовни. Видимо, все свои эмоции он «выплескивает» на экране. В этом и успех его картин. Специально для «Аргументы Недели» интервью с режиссером, вернее «блиц-опрос».

-Александр, что вы можете сказать о себе, например, в трех словах?

-Немногословный, тихий, мрачный.

-Однако… В каком возрасте вы почувствовали, что детство закончилось?

-Когда «получил» печать в паспорт в ЗАГСе.

-Какой орган у мужчины главный?

-Голова.

-Без чего женщине не прожить?

-Без мозгов.

-Есть та привычка, которая больше всего действует вам на нервы? Ваша привычка.

-Лень. Но мне ее прощают. И я прощаю лень другим.

-Вас что-то в себе удивляет?

-Да. Моя работоспособность. Именно. При такой лени и работоспособность.

-И как так получается у вас?

-Есть время, когда можно лениться, а есть время, когда работать, работать. Если начинаю, то меня сложно остановить.

-У вас есть хобби?

-Да, я люблю фотографировать. Просто красивые фото.

-Как вы считаете, чего мужчина не должен говорить женщине никогда?

-Думаю, что не должен признаваться в своих недостатках. А женщина не должна признаваться (или расписываться) в своей глупости. Если глупость имеет место быть.

-Главное женское заблуждение в отношении мужчин?

-Что мужики все сво…

-Как бы вы определили такое состояние, как любовь?

-Любовь – изменчивое состояние, но надо стремиться к «стабильности». Бывает, что голову «сносит», а потом уже исправить что-то сложно…

-Что значит для вас скучать?

-Нет ничего более скучного, чем выяснять отношения с женщиной. Бесполезное занятие.

-Лучше сразу согласиться?

-Возможно. Или просто уйти и не продолжать разговор.

-Вы верите, например, в мистические знаки судьбы?

-Я реалист. Верю только в то, что можно потрогать.

-Был момент в жизни, который вас реально испугал?

-Когда мы снимали сериал «Охотники за бриллиантами», то там есть сцена со львом. Хищник. По сюжету, один из персонажей, его сыграл Евгений Миронов, должен был подойти и погладить его. Снимать надо, но никто подойти ко льву не может. А Женя взял и подошел. Было реально страшно за Женю.

-Вы жалеете о чем-то?

-Что хотел – сделал. Что задумал – делаю. Не люблю тратить время впустую и жалеть себя. Я просто живу.

-Благодарю.

В мире

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что ждет подтверждения извинений от президента Украины Владимира Зеленского. «Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», - сказал Кадыров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью