Александр Котт: Любовь – состояние изменчивое

Режиссер Александр Котт прекрасно известен российскому зрителю по таким картинам, как «Брестская крепость», «Охотники за бриллиантами», «Троцкий», «Лачуга должника», «Инсайт»… Александр не особо любит публичности, и терпеть не может пустой болтовни. Видимо, все свои эмоции он «выплескивает» на экране. В этом и успех его картин. Специально для «Аргументы Недели» интервью с режиссером, вернее «блиц-опрос».
-Александр, что вы можете сказать о себе, например, в трех словах?
-Немногословный, тихий, мрачный.
-Однако… В каком возрасте вы почувствовали, что детство закончилось?
-Когда «получил» печать в паспорт в ЗАГСе.
-Какой орган у мужчины главный?
-Голова.
-Без чего женщине не прожить?
-Без мозгов.
-Есть та привычка, которая больше всего действует вам на нервы? Ваша привычка.
-Лень. Но мне ее прощают. И я прощаю лень другим.
-Вас что-то в себе удивляет?
-Да. Моя работоспособность. Именно. При такой лени и работоспособность.
-И как так получается у вас?
-Есть время, когда можно лениться, а есть время, когда работать, работать. Если начинаю, то меня сложно остановить.
-У вас есть хобби?
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-Да, я люблю фотографировать. Просто красивые фото.
-Как вы считаете, чего мужчина не должен говорить женщине никогда?
-Думаю, что не должен признаваться в своих недостатках. А женщина не должна признаваться (или расписываться) в своей глупости. Если глупость имеет место быть.
-Главное женское заблуждение в отношении мужчин?
-Что мужики все сво…
-Как бы вы определили такое состояние, как любовь?
-Любовь – изменчивое состояние, но надо стремиться к «стабильности». Бывает, что голову «сносит», а потом уже исправить что-то сложно…
-Что значит для вас скучать?
-Нет ничего более скучного, чем выяснять отношения с женщиной. Бесполезное занятие.
-Лучше сразу согласиться?
-Возможно. Или просто уйти и не продолжать разговор.
-Вы верите, например, в мистические знаки судьбы?
-Я реалист. Верю только в то, что можно потрогать.
-Был момент в жизни, который вас реально испугал?
-Когда мы снимали сериал «Охотники за бриллиантами», то там есть сцена со львом. Хищник. По сюжету, один из персонажей, его сыграл Евгений Миронов, должен был подойти и погладить его. Снимать надо, но никто подойти ко льву не может. А Женя взял и подошел. Было реально страшно за Женю.
-Вы жалеете о чем-то?
-Что хотел – сделал. Что задумал – делаю. Не люблю тратить время впустую и жалеть себя. Я просто живу.
-Благодарю.