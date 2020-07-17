Людмила Нильская: Я в театральное училище шла за компанию

Аргументы Недели → Интервью 13+

17 июля 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актриса Людмила Нильская, фото соцсети

Актриса Людмила Нильская по праву считалась одной из самых красивых женщин отечественного кинематографа 80-х. Да и сегодня Людмила Нильская не обделена вниманием режиссеров: достаточно вспомнить ее великолепную Галину Брежневу в сериале «Галина»! Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с актрисой.

-Людмила, как только вы окончили театральное училище, то стали получать приглашения сниматься. Например, картины «Бешеные деньги», «Кузнечик». Эти фильмы были очень популярны. «Звездная болезнь» обошла стороной?

-Совершенно не думала ни о какой «звездной болезни». Просто моя работа. Да, было приятно, что меня узнавали на улицы, но и все. И сниматься я стала еще студенткой… Сыграла роль шпионки Ядвиги в «Государственной границе». Кстати, на эту роль пробовалась Людмила Чурсина, а утвердили меня.

-Вы мечтали стать актрисой?

-Я не думала, что стану актрисой. У меня были иные планы: неплохо шила и думала, что стану дизайнером. А вот жизнь распорядилась иначе. После окончания школы моя подружка предложила мне «за компанию» попробоваться в театральный. Почему бы и нет? Уверена была, что не поступлю. А вот поступила.

-Как родители отнеслись к тому, что их дочь будет актрисой?

-Смеялись! Никто серьезно не воспринимал это. Возможно, когда увидели меня на экране, то изменили мнение…

-Людмила, многие журналисты считают, что вы человек закрытый: не любите рассказывать о личном. Почему? Популярность обязывает же.

-Ничего не обязывает. Личная жизнь она и есть личная.

-Людмила, вы, на пике популярности уехали в Америку, но вернулись. Почему?

-Время было «странное»: кино в России «разваливалось», в помещении «Мосфильма» были какие-то фирмы, полная неопределенность. Все рушилось. Мой муж меня уговорил начать новую жизнь в Америке. Согласилась. Но это не мое. И дело тут не в ностальгии, а в образе жизни. Не для меня. Я уехала туда не юной девушкой и прекрасно понимала, что жить надо, содержать семью надо. Нашла работу: возила пожилых людей по магазинам, работала нянькой. Я понимала, что так жить нельзя и приняла решение вернуться. Да и подруга уговорила. Вернулась. Ни работы, ни квартиры… Конечно, обращалась к знакомым, чтобы они помогли мне с работой. Мне повезло.

-Людмила, ваша роль Галины Брежневой просто удивительна. Лучшая Галина российского кинематографа.

-Роль Галины – подарок! Я и мечтать о таком не могла. Правда я раньше снималась в сериале «Красная площадь», и там играла Брежневу. Видимо, хорошо сыграла, что вновь пригласили на эту роль.

-Что было самым сложным на съемках этого сериала?

-Думаю, что грим. Сложно было играть уже пожилую Галину. Мне накладывали латекс по несколько часов. Коже трудно дышать, но ничего не поделаешь!

-Вы встречались с родственниками Галины Брежневой?

-Конечно. С дочерью Викторией. Но для меня она не совсем понятный человек… У них были очень сложные отношения и родства в таких отношениях обычно мало. Но насколько я знаю, ей понравилось, как я сыграла.

-А какая была Галина? На ваш взгляд.

-Мне кажется, что она была добрым человеком: всегда всем помогала, никому не отказывала. Но вот такой печальный финал. Женщина, которая искала любви и простого счастья.

-Людмила, а мужчинам можно полностью доверять?

-Я так не думаю. Нужно доверять только себе! На себя нужно надеяться.

-Чем вы сейчас живете, Людмила?

-Живу, работаю. Я хочу и могу много работать. И у меня это получается.

-Благодарю.

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