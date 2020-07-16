Катрин Денев: Вечная мадемуазель

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 июля 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Катрин Денев, globallookpress.com, © Kika Press

Ни у кого из современных европейских актрис нет столько тайн, нет столько секретов, как у француженки Катрин Денев. Ее имя – синоним стиля, элегантности и вечной красоты.

Катрин Денев (Дорлеак) родилась на свет 22 октября 1943 года в семье театральных актеров Рене Денев и Мориса Дорлеака. В детстве, будущая дива, получила прекрасное образование: знание иностранных языков, уроки музыки и вокала. Но главное, что привили родители своему чаду – хорошие манеры. Катрин росла робкой, послушной, стеснительной девочкой, и совершенно не помышляла, что когда-нибудь станет актрисой. Но судьба распорядилась иначе…

Друг семьи Дорлеак –Денев, режиссер Андрэ Юннебэль пригласил хорошенькую девчушку Катрин сняться в массовке своего фильма «Котята», и юная прелестница приняла предложение месье Андрэ только потому, что в этом фильме играла ее обожаемая сестра Франсуаза. В качестве псевдонима она выбрала фамилию матери Денев. Съемки в этом фильме давались Катрин сложно. Она совершенно не знала, как вести себя перед камерой, все время была в «зажиме», комплексовала из-за своей внешности. Как говорит сама Денев: «Очень долго меня считали хорошенькой и… недалекой. У меня было полно комплексов. Это все шло, видимо, из детства. В глазах окружающих я была глупенькой куклой. Меня это оскорбляло. И я решила, что докажу, чего стою на самом деле».

И она доказала всему миру, что стоит на самом деле! И в этом ей помог случай. В 17 лет Катрин Денев знакомится с режиссером Роже Вадимом. Месье потрясла красота девушки, и то, что за ней угадывалось – сильный характер. Конечно, маститый режиссер стал снимать любимую в своих фильмах («Сатана там правит бал», « Порок и добродетель»), где Катрин доставались роли соблазнительниц. Это Роже Вадим заставил красавицу Денев перекраситься в блондинку. Она послушала его. Стала блондинкой, и даже родила ему сына Кристиана. Но быть для Роже Вадима хорошенькой, послушной куколкой не захотела. Гордячка Катрин, забрав сына, ушла от своего Пигмалиона.

Что же ей не хватало в отце своего сына? Мадемуазель Денев об этом периоде жизни говорит просто: « Я сама себе Пигмалион. Роже стремился всех актрис подогнать под стереотип Брижит Бардо. А мне это не нравилось. Да и наши фильмы не имели успеха».

Но судьба решила компенсировать Катрин неудачу в любви и решила предоставить ей шанс проявить себя в большом кино. Судьбоносная встреча с режиссером Жаком Дэми закончилась приглашением на главную роль в фильм «Шербурские зонтики». Картина имела невероятный успех. Это был триумф Катрин Денев.

Но подарок судьбы на успехе фильма «Шербурские зонтики» не закончился. Денев страстно влюбилась в британского фотографа Дэвида Бейли. Любовь была настолько сильна, что пара сочеталась законным браком. Но и этой любви не суждено было «стать вечной». Дэвид и Катрин жили в разных городах ( Лондон и Париж), и уделяли много времени своей карьере, а не семейной жизни. Они расстались.

Больше Денев не испытывала судьбу замужествами, а просто заводила романы, которые, кстати, помогали ей в карьере.

О романе с режиссером Романом Полански ходило много сплетен. Сама Денев никогда не распространялась по данному поводу. Но в 1965 году Полански приглашает Катрин на главную роль в триллер «Отвращение», где талант Денев заиграл новыми красками: она избавилась от амплуа хорошенькой блондинки и стала получать разноплановые предложения в кино.

И в жизни звезды появился красавец Марчелло Мастроянни. Денев работала с ним на съемках фильмов « Не тронь белую женщину», « Сука», «Слегка беременный». Нешуточные страсти кипели на съемочной площадке между Катрин и Марчелло, но этот роман принес боль обоим. Мастроянни был женат на актрисе Флоре Карабелле и разводиться не собирался. А Денев не хотела «делить» своего любимого с другой женщиной. Они встречались тайно и открыто в Риме, Париже, Ницце. Их роман длился три года. Устав от таких встреч, Катрин сама разорвала связь с Марчелло. В память об этих отношениях у нее осталась роскошная вилла в Ницце и дочь Кьяра.

Но такие красавицы, как Катрин Денев, надолго не остаются в одиночестве. На съемках фильма «Полицейский» судьба свела двух французских звезд - Алена Делона и Катрин Денев. Роман закрутился с бешеной скоростью. Месье Делон стал активно ухаживать за своей очаровательной партнершей, признавался ей открыто в любви и не стеснялся рассуждать о «неземной любви» к Денев в прессе. Такие откровения, такой напор красавца насторожили Катрин…

«Нашему роману не исполнилось и месяца, как я узнала, что эта интрижка входила в смету пиар-компании будущего фильма. Делона об этом предупредили, и он получал за мои поцелуи деньги. Я же целовалась бесплатно. Кстати, Ален Делон целуется отвратительно».

Конечно, история с красавцем Делоном оставила след в душе Денев, и она решила, что с мужчинами-актерами лучше дружить. Так произошло на съемках фильма «Я вас люблю», где блистательная Денев сыграла с великолепным Жераром Депардье. «Настоящая дружба – это и есть любовь. Когда мы сыграли постельную сцену, то признались в дружбе друг другу и пока не изменяем этому чувству», - так характеризует актриса свои отношения с месье Жераром.

Сегодня в свои 76 Катрин Денев остается для многих женщин символом красоты, свободы, невозмутимости, которая коллекционирует влюбленных в нее мужчин и не способна влюбляться сама. Возможно, это и так. А возможно, иначе.

- Мадемуазель Денев, вы признанная красавица, а вы сама себя считаете красивой?

-Да, я всегда осознавала, что я интересная женщина. В моей семье все женщины хорошенькие. Но особенно красива моя мама. Она действительно красива. И безумно очаровательна была моя сестра Франсуаза. Она была настолько живой, подвижной, яркой, что очаровывала всех. Как жаль, что ее нет со мной. Жаль, что судьба забрала ее у меня. Такая глупая авария. Она погибла. Это для меня боль уже 25 лет. Я долго не могла говорить об этом, но время идет. Я помню, какая она была красавица. Это Франсуаза должна была стать актрисой, а не я. Но судьба выбрала меня.

- Вы были очень близки со своей сестрой?

- Конечно! Мы были одним целым. Мы доверяли все тайны друг другу, могли говорить обо всем. Но мы были совершенно разными. Сестра любила смех, компании. Она была очень открыта к людям. Я другая. Я более закрытая для людей, не люблю показывать свои эмоции. Считаю, что показ эмоций – дурной тон. Но противоположности притягиваются. Когда не стало сестры, то у меня не стало подруги. Настоящей подруги.

- Но в одном интервью вы говорите, что у вас очень доверительные отношения с дочерью Кьярой.

- Конечно. Это же моя дочь. Мы предельно откровенны друг с другом. Я предпочитаю быть откровенной и открытой только со своей семьей.

-Что для вас красота, гармония?

-Это природа. У меня есть дом в Нормандии, и прекрасный сад. Это удивительное чувство - сажать цветы, ухаживать за ними. Когда я занимаюсь своим садом, то нахожусь в полной гармонии с собой. Но не надо думать, что эта красота достается легко. Работа на земле - сложный труд. Но то, что получается в результате – стоит того.

-Вы верите в большую любовь на всю жизнь?

-Оля ля… Вечной любви не бывает. Когда я попадаю на свадьбу и слышу клятву «всегда быть вместе и в радости, и в горе», то это меня забавляет. Этого просто не может быть! Обычно за браком следует развод. Брак – это ловушка. А мне не нравится находиться в ловушке.

- Думаю, что найдется сотни мужчин, которые хотели бы жениться на вас…

- Возможно. Но этого они хотят. Я же не хочу. Нет-нет. Мне нравится ходить на свидания, получать знаки внимания, жить полной жизнью, но о браке я даже не думаю. Мне это совершенно не нужно.

- Как вы думаете, сложно жить с женой-актрисой?

- Конечно! Ее вечно не бывает дома. Она занята своей карьерой. Мало мужчин способны вытерпеть жену–актрису.

- Но в правилах есть и исключения.

- Да. Видимо, нужно уметь выбирать правильных мужчин.

- Мадемуазель Денев, продолжите, пожалуйста, фразу: идеальный мужчина –это…

-Тот, с кем ты не знакома.

-С какими иллюзиями вы расставались в своей жизни?

-Я никогда не питала иллюзий к жизни. Я довольно рациональный человек. Я – фаталистка.

-Что или кто способен вызвать у вас слезы?

- Это очень личное. Я далеко не сентиментальный человек. А вот радость могут вызвать у меня мои внуки. Я «богатая» бабушка. У меня четверо внуков (Игорь, Мило, Анна, Лу - авт.). Они мне приносят только радость. Когда я бываю свободна, то обязательно отвожу их в школу, забираю из школы, провожу с ними время. Это счастье для меня.

- Вас называют «закрытым» человеком, ледяной дивой.

- Мне не нравится слово «дива». Я просто женщина. Возможно, я «закрытый» человек. У меня нет никакого желания объяснять, кто я. Хватит того, что зритель увидел на экране. Считаю, что достаточно посмотреть мои фильмы.

-Мадемуазель Денев, какой женский возраст самый прекрасный и почему?

-Любой возраст прекрасен, когда ты полна сил и энергии. Я люблю быть в движении. Конечно, с возрастом приходится быть более спокойной. Но это совершенно не значит, что я должна сидеть дома в халате. Я спокойно отношусь к своему возрасту. Я никогда не впадала в депрессию от своих лет.

- Как вы относитесь к романам женщин в возрасте с молодыми мужчинами?

- Это я называю интрижка. Это не совсем естественно. О чем может говорить зрелая женщина с неопытным юнцом? У них просто не может быть ничего общего. Мне жаль таких людей.

-Мадемуазель Денев, создается такое впечатление, что вы очень, очень энергичная женщина.

-Я пытаюсь делать массу вещей одновременно. Возможно, я спешу жить.

-Какие слова женщина никогда не должна говорить мужчине?

- Мужчин нельзя упрекать. Особенно, когда женщина уходит от мужчины. Зачем упреки? Нужно попытаться вспомнить прекрасные дни и ночи, и попытаться остаться в приятельских отношениях.

-Почему женщины предпочитают мерзавцев, а мужчины дур?

- Я всегда выбирала правильных мужчин. А что касается выбора мужчин… Я даже думать об этом не хочу.

-Как вы считаете, какая самая эротическая часть тела у мужчин?

-Думаю, что талант. Не ждите другого ответа.

-Мадемуазель Денев, есть секрет, как сохранить красоту с возрастом?

- У каждой женщины свои секреты. Но думаю, что невозможно в шестьдесят выглядеть на двадцать лет. Даже если у тебя есть замечательный пластический хирург. Нужно быть дисциплинированной: рано ложиться спать, не пить кофе, не курить. Я действительно много сплю, но я не могу без кофе, и я много курю. Но своей внешностью я вполне довольна.

-Кем бы вы хотели стать в следующей жизни?

- Катрин Денев.

-Чем вас можно удивить?

-Думаю, что уже ничем.

- Стоит ли бояться смерти?

- Я не боюсь смерти. Я говорила, что я фаталистка. Конечно, неприятно думать, что жизнь закончится. Но этого не избежать.

-Чему бы вы еще хотели научиться?

- Я стараюсь жить быстро. Мне с каждым годом все больше нравится свобода. Мне нравится независимость.

- Какой бы совет вы дали бы женщинам?

- Я не люблю давать советы. Впрочем… Нужно уметь контролировать свои чувства. Когда влюбленная женщина умеет это делать, то она становится действительно интересной для мужчины...