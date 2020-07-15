Анатолий Котенев: Люблю устраивать близким и друзьям смешные сюрпризы

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 июля 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер Анатолий Котенев, фото: соцсети

Буквально пару дней назад стартовал сериал «Андреевский флаг», где одну из ведущих ролей сыграл Анатолий Котенев. Российский зритель прекрасно помнит актера по фильмам: «Секретный фарватер», «Ундина», «Институт благородных девиц» и т.д. Если честно, то актер не очень любит открывать душу журналистам, но балтийскому бюро «Аргументы Недели» удалось задать конкретные вопросы актеры и получить четкие ответы.

-Анатолий, вы можете четко и коротко описать себя в трех словах?

-Попробую. Собака, весы и хороший человек. Я «задиакально» весы и верная собака.

-Вы веселый человек по жизни?

-Вполне. Люблю пошутить, пошалить. Люблю устроить близким и друзьям смешные сюрпризы.

-Что мужчине необходимо иметь по жизни?

-Рассудок нужно иметь.

-Без чего женщина не может быть женщиной?

-Думаю, что женщина должна обладать самопожертвованием ради детей, мужа.

-Вы сильный, уверенный в себе человек. Но и сильные люди иногда плачут. Согласны?

-Согласен. Бывает, что и у меня слезы наворачиваются. Не скажу! Это очень личное. Бывает, бывает…

-У вас есть привычка, которая раздражает?

-Я бы не сказал, что раздражает, но… Уже говорил, что я по знаку зодиака весы, а это значит, что иногда сомневаюсь. А из сомнений получается нерешительность. Но я люблю сто раз подумать, а уж потом принимать решение.

-Вы предсказуемый человек?

-Нет! Сам не знаю, что смогу «выкинуть» в следующую минуту.

-Все мы не без недостатков. Вы остро реагируете на чужие недостатки?

-Все мы не без греха. Нет, особо чужие недостатки меня не раздражают и не обижают. Например, глупость. Как можно обижаться на глупость постороннего человека?

-У вас есть хобби?

-Да. Спортивная рыбалка. Я не могу без этого увлечения обходиться.

-Вы согласны, что мужчины в нынешних реалиях – сильный пол?

-Тут все не так однозначно… Бывают мужчины слабые духом. Какой же это тогда «сильный пол»?

-Любовь – затмение разума? Как вы считаете?

-Любовь – сила разума! Если, конечно, чувства взаимны.

-Вы любите давать советы?

-Я даю советы, когда меня спрашивают. Нет привычки навязываться со своим мнением.

-Какой совет, который давали, считаете самым перспективным?

-Не порть жизнь другому, а то наступит момент, когда жизнь испортят тебе.

-Вы часто удивляетесь?

-Бывает… Хотя, сегодня меня сложно удивить. Я помню, что когда мне предложили роль Леонида Брежнева в фильме «Главный конструктор», то был реально удивлен. Совершенно не видел себя в этой роли. Но все хорошо: месяц упорной работы и все отлично.

-Есть такое выражение: «они идут по жизни смеясь» А вы как идете по жизни?

-Я иду смело! Я счастливый человек по жизни.

-Благодарю.