Туркменистан - правда и ложь о стране-загадке

Аргументы Недели → Интервью 13+

15 июля 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели», Владимир Леонов, Обозреватель отдела Промышленность ]

Чарыева Дженнет, юрист, видеоблогер из Туркменистана, президент благотворительного фонда "Восточный свет"

Редакцию "Аргументов недели" посетил очень интересный гость, а точнее гостья. Дженнет Чарыева, юрист и видеоблогер из Туркменистана, ответила на вопросы журналиста "АН" Владимира Леонова и подробно рассказала чем сейчас живёт среднеазиатская республика бывшего Союза. Она сама, по большому счёту, человек родом из СССР, по отцу - туркменка, по матери - русская. Человек с двойным российско-туркменским гражданством, но не с "двойным" дном. Она развенчала множество мифов, которые радостно тиражируют либеральные и западные СМИ.

Об ограничениях на выезд

- Дженнет, говорят, что молодым людям до 40-ка лет в Туркменистане не выдают загранпаспорта. Это правда?

- Нет, это неправильно. В России тоже есть закон, что, если человек должен быть призван на военную службу, то ему ограничен выезд за рубеж. То же самое в Туркменистане. До 40-как лет – нет такого.

- Прозападные СМИ пишут о чудовищной безработице в Туркменистане

- Безработица есть во всем мире, и Туркменистан не исключение, и, если говорить о каком-то процентном соотношении, то утверждать, что это большой процент, нельзя. Да, есть граждане нашей страны, которые выезжают на заработки в за границу. Но, согласитесь, трудовая миграция населения по всему миру из одной страны в другую – это нормальное явление. И оно не носит массовый характер.

- Едут в Турцию?

- Едут в Турцию потому, что там безвизовый режим. То, что касается России, это в основном люди с двойным гражданством или, они должны получать некий патент, разрешительный документ на право работать.

- То есть, двойное гражданство подразумевает снятие ряда барьеров?

- Конечно. Но в любом случае не получат право на выезд за рубеж люди, которые стоят на учете в правоохранительных органах, это уголовники-рецидивисты, например.

Об очередях за продуктами в магазинах

- Пишут, говорят, демонстрируют фотографии очередей за продуктами. Неужели ситуация с продовольствием настолько ужасна или этому есть другое объяснение?

- Что такое очереди? Это то, с чем и я, в том числе, воюю, это результат деятельности торговой мафии, и это факт, это реальность. Государство сделало субсидию для менее обеспеченного слоя населения, для малоимущих, но получилось так, что стали давать всему населению. Естественно, торговая мафия, торгаши, предприниматели, которые не вкладывая ни цента, ставили специально обученных людей в очередь, которые в госмагазинах покупали за три копейки какие-то продукты и тут же отправляли их для перепродажи на рынке за тройную цену. Это был именно черный бизнес. Сейчас это безобразие прекратилось, приняты меры, потому что мы обращали на это внимание, и очередей сейчас в Туркменистане нет. Реально - нет.

- Выходит, у вас есть магазины государственные и есть частные?

-Да. В Москве же нет государственных магазинов?

- Нет.

- То есть, для бабулек, инвалидов, малоимущих у вас нет исключения, а у нас есть! И это настолько золотая жила, на этом обогатились предприниматели, не вкладывая ни цента. Сейчас ввели карточную систему и это гордость государства, этого не нужно стыдиться. Есть аналогичная система в США в министерстве сельского хозяйства, где для малоимущих существует такая карточная система. Об этом надо не молчать, а трубить на всю вселенную.

- Допустим, я малоимущий. Получил карточку и никто, кроме меня, не в госмагазине отовариться не может?

- Точно!

О закрытости государства

- Допустим, я хочу в очередной отпуск отправиться в Туркменистан. Говорят, что при Туркменбаши, как раз в районе бывшего Красноводска, какой-то грандиозный курорт отстроили на Каспии, и я, например, хотел бы туда поехать отдохнуть. Могу я это сделать как гражданин России?

- В условиях форс-мажора, пандемии коронавируса, сейчас скажут, нет. А в принципе, можно смело ехать. Только у нас особые требования к каждому въезжающему в страну. Рядом очень неспокойно в Афганистане – терроризм, экстремизм. Кругом войны. Нужно отметить ещё тот факт, что Туркменистан единственный на всем постсоветском пространстве, где за весь период не было пролито в конфликтах ни капли крови, и это факт. На территории Туркменистана абсолютная безопасность, даже, если вы с миллионом долларов будете ходить по закоулкам Ашхабада или где-то еще, на вас никто не нападет. Можете открытыми двери оставить, и никто не войдет к вам в жилище, и это абсолютная безопасность.

- На самом деле никогда машины не запираете?

- Никогда. И я тоже не запираю машину, а там, допустим, лежит кошелек с деньгами или продукты с рынка, и можете подойти через 2 часа - никто не тронет. У нас абсолютно безопасная страна. У нас своя планета, свой мир, который мы охраняем, свои традиции, свои устои, и, естественно, менталитет.

- Расскажите, на каких условиях гражданин России может приехать в Туркменистан, путешествовать по стране, городам и курортам?

- Визу получить трудно, но можно. Критерии для того, кто въезжает в страну – это, естественно, чтобы у вас не было судимости, чтобы вы не состояли в экстремистских организациях, чтобы послужной список ранее не был связан с какими-то войнами. Из этих элементов складывается можно человеку въехать или нет.

- Получается, что это долгий процесс?

- 10 дней.

- А, допустим, приехать по работе? Я журналист и хочу сделать серию репортажей.

- Смотря какой вы журналист. Давайте говорить прямо. Сегодня вы мне показали сюжет на «Би-Би-Си Ньюс» про Туркменистан. Но вы понимаете, о чем я сейчас скажу и это важно. Есть журналисты всякого рода, вы спрашивали про голод, спрашивали про очередь, показывали картинки, а эти картинки годичной давности и крутятся одни те же, но это делают тоже журналисты. Почему я вам дала эксклюзивное интервью? Потому, что вы организация очень серьезная, вы никогда не пишите, если у вас нет достоверных источников, если нет ссылки на что-то, вы пишите на политические темы по странам СНГ. Вы не можете ради пиара писать все, что угодно и давать недостоверную информацию.

- Да, недостоверную информацию мы не даем.

- Вот поэтому, я и говорю, смотря какой журналист. Я пришла к вам потому, что вы авторитетное издание.

- Значит, чтобы выполнить свой профессиональный долг, нужно обратиться в Посольство Туркменистана, к пресс-атташе?

- Они посмотрят какое СМИ, занимаетесь вы заказухой, или нет. Если вы чистый и компетентный журналист, то вас пустят без проблем. Журналисты канала «24 Россия» приезжают, «Раша тудей» приезжает. Вы же настоящие профессионалы, не берете денег за заказной материал, значит без проблем - добро пожаловать!

- Я был в Туркмении в далёком 1978-м.

- Выбросьте то, что осталось в памяти и приезжайте к нам в гости. Вас точно пустят, потому что вы честные журналисты, по вашим публикациям видно.

- Но не всегда удобные при этом.

- Но вы не извращаете ситуацию и даете достоверную информацию. Если приедете в Ашхабад, то покажите реальную картину.

- Естественно, придумывать ничего не будем.

О пандемии Covid-19

- В очередном репортаже Би-Би-Си показывается жуткая ситуация в Туркменистане с больными коронавирусом. Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в прошлом врач-стоматолог, доктор медицинских наук и должен хорошо понимать опасность вируса, опасность пандемии для населения. Неужели ситуация так запущена?

- Во-первых, лекарства от Covid-19 нет, и это вселенская беда. Это тема, за счет которой хорошо пиарятся, влезают в дела иностранных государств. Как врач, как президент он самый первый лидер на планете Земля, который полностью закрыл страну на въезд и выезд.

- То есть, он закрыл страну раньше китайцев?

- Раньше всех! Китайцы закрыли только один город Ухань, а мы закрыли всю страну и ввели ограничения передвижения по областям. Были сразу организованы антикоронавирусные лагеря-обсерваторы. Но хорошая новость в том, что вирусологи всего мира, нобелевские лауреаты утверждают - Covid-19 при температурах свыше 25-30-ти градусов по Цельсию не выживает. А у нас сухой воздух и 40-45 градусов в тени. Важный фактор и то, сколько людей приходится на квадратный метр территории. А у нас далеко не густонаселенная земля.

- Около 6-ти миллионов граждан.

- Города по урбанизации тоже не густонаселенные. У нас просторные города, у нас на квадратный метр не как в Японии или в Китае.

- А в итоге, вирус занесли все-таки?

- Сейчас приехала комиссия ВОЗ в Туркменистан, и она будет изучать этот вопрос. Дипмиссии зарубежных государств в Туркменистане давно бы уже начали вопить на весь мир, если бы люди замертво падали, как в Италии или Испании. У всех есть мобильные телефоны и средства связи, такие факты нельзя было бы скрыть. Вы согласны со мной?

- Да, это проблематично.

- Вы доверяете своему послу в Туркменистане, его мнению? Это же лицо государства Россия в Туркменистане, и, он говорит те же слова, что и я. Давно бы уже на Русском базаре в Ашхабаде говорили, что от Covida умирают люди. Но нет, не говорят! Мы компактная страна, мы не Китай, что-то спрятать очень трудно. Информацию про мор среди людей невозможно было бы удержать.

- Вы утверждаете, что мора от Covid-19 в Туркменистане нет?

- Да, это ложь, конечно нет.

- А заболевшие есть?

- Про заболевших может дать официальную информацию исключительно само государство. Это первое. Второе, нет каких-либо видеодоказательств, что имеет место тотальное инфицирование, есть заболевшие, излечившиеся. Получается, из-за границы можно говорить все что угодно, не подкрепляя враньё фактами. Особенно в интернете. В интернете как в бизнесе и политике, есть заказные материалы, есть влияние одной страны на другую. Это поле битвы.

- Я считаю, что в интернете анонимность убрать надо, правда, не знаю, каким способом, но должны придумать этот способ. Возвращаясь к вбросам про Covid-19, понятно, что кто-то работает на расшатывание внутренней ситуации в Туркменистане. И всё же, официально было объявлено, что есть Covid-19, что есть заболевшие, носители вируса на территории Туркменистана?

- Нет, не было объявлено, но предпринимаются все дезинфекционные меры. Хлоркой моют всё, начиная с дверей и заканчивая улицами и дорогами. Вы видели, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов везде ходит без маски. Он активно участвует в мероприятиях, связанных с выездом из Ашхабада. Он уезжает на места по сбору урожая пшеницы, и все без масок. Неужели он настолько глуп, что не одел бы маску, если был риск заражения Covid-19?

- Рассказывают, что при первом президенте Сапармурате Ниязове Туркменбаши были закрыты больницы, медучреждения остались только в Ашхабаде. Считалось, если уж заболел, то приезжай в столицу. Как сегодня ситуация с этим? Восстановил ли президент Бердымухамедов медицинскую помощь на местах?

- Никогда в Туркменистане не было самого худшего здравоохранения или самого худшего образования. Наши дети учатся в лучших вузах по всему миру, и это показатель. У нас роскошные больницы и такого оборудования, наверное, и в Германии нет. Президент сам врач, и у нас прекрасные условия. Туркменистан не хуже Дубая, а даже лучше! Вы будете в шоке, если увидите страну изнутри.

Об экспортных товарах и запретах

- Очень хорошо помню Ашхабад конца прошлого века. Мне очень нравился восточный базар, особенно цветные пряники с неповторимым букетом. А сейчас есть дыни, оранжевые на разрез?

- Да, конечно, и таких нет нигде в мире, только в Туркменистане.

- Какой экспортный товар может быть у Туркменистана помимо нефти и газа? Что может Туркменистан предложить миру, России?

- Текстиль, хлопок, сельхозпродукция, томаты.

- А хлопок перерабатывается?

- Да, у нас очень много текстильных предприятий, и наши джинсы ни с какими другими не сравнить.

- Узбекские джинсы в Москве видел, туркменских не встречал.

- Я не знаю, какие они узбекские, в Туркменистане великолепный тонковолокнистый хлопок, он практически на вес золота. А туркменские ковры? Это шедевры!

- В Москве есть узбекские помидоры, а туркменских помидоров нет.

- Может, их быстро раскупают, или, они продаются в каком-то определенном месте? Получается, россиянам хочется туркменских дынь, помидоров?

- Почему нет? До сих пор вспоминаю вкус чая, которым нас поили, когда мы жили несколько месяцев в Фирюзе. Что это за чай такой был? Совершенно необычный вкус и аромат.

- Возможно, вас поили чаем, который готовился на костре. А ещё у нас самое лучшее в мире мясо, баранина. Но экспорт запрещен, в поездку можно взять килограмм-два на человека.

- Что значит, вывоз запрещен?

- Для обеспечения продовольственной безопасности страны существует ограничение вывоза продуктов питания.

- Почему нельзя экспортировать баранину, и привозить какой-то другой востребованный товар?

- Значит, мудрое руководство, статистически подсчитывает, смотрит, сколько произведено, какое количество людей в стране, потребности человека, поэтому, исходя из этих соображений, сделаны ограничения.

- Практически на всю продовольственную линейку?

- Нет, не на всю. Это касается риса, нашей баранины и некоторых других видов товаров.

- А овощи и фрукты без проблем?

- Да.

- А Китай в Туркменистане присутствует?

- Китай прекрасно работает и провел к себе 3 газопроводные ветки, 4-я ветка сейчас строится. Система капиталистических взаимоотношений, если говорить о рыночной экономике в Туркменистане, абсолютно свободна.

О религии

- Вернемся к серьезным вопросам. У вас граница с неспокойным Афганистаном, под боком ИГИЛ, запрещённый в России. Игиловцы имеют возможность просачиваться в страну через границу?

- Исключено. Поэтому, у нас такие жесткие меры и система контроля к въезжающим в Туркменистан.

- А нелегальный переход госграницы?

- У нас 30 лет мир, и это о чем-то говорит.

- Радикалы везде начинают потихонечку-полегонечку, с аккуратным вовлечением людей, с вербовкой, причем, мягкая вербовка. Насколько власть контролирует религиозную составляющую? Есть нормальные мусульмане, а есть радикальные ваххабиты, допустим.

- Традиционная религия, как во всем мире, заложена предками, и как в Коране, так и в Библии – никаких препятствий нет, абсолютная свобода вероисповедания. Я сама являюсь христианкой, и никаких ограничений, абсолютная свобода вероисповедания. Только в Ашхабаде у нас 3 церкви Московского Патриархата в шикарном состоянии, паства очень большая, и даже туркмены христиане. Там увидите туркменские лица, которые ведут службы. Кстати, у нас в Туркменистане на постоянной основе с 1996 года учреждена и работает Апостольская нунциатура - дипломатическая миссия Ватикана высшего уровня, эквивалент посольства.

О курортах и косичках

- Ваша часть побережья Каспия какая? Например, в Азербайджане очень мелкое и грязноватое море, а ваш берег?

- Наберите в интернете курорт Аваза и посмотрите наш берег, и это будет лучшим доказательством, чем мои слова.

- А есть туры в Авазу?

- Да, туристические фирмы организовывали, но сейчас всё остановилось из-за коронавируса.

- А так человек может приехать в Авазу и это не проблема?

- Это не проблема, если вам дадут визу. Попадете в рай. Это фантастика.

- Во времена Советского Союза в Фирюзе, это горный курорт над Ашхабадом, был санаторий, куда отправляли чиновников перед назначением на крупные посты, чтобы они набрали вес. Большой начальник не должен быть худым.

- У нас сейчас прямо наоборот. Все за здоровый образ жизни, всех гоняют, физкультурой занимаются.

- Слышал, есть тропа здоровья, и она 20 километров.

- Уже чуть больше.

- А правда, что девочки, когда учатся в школе, обязательно должны носить косички?

- Это же красиво, и в России носили косички, и девочкам не разрешали отрезать косу потому, что это красиво.

- Говорят, в продаже есть тюбетейки уже с косичками.

- Да, есть, могут быть и плохие волосы, поэтому, есть. Это же красиво, когда видишь юную девушку с красивой косой.

- У вас гей парады не пытались проводить?

- Будет революция внутри страны, народ не допустит. Мы восточные люди, у нас это идет испокон веков, у нас свои понятия.

О запретах и свободах

- Закрытость Туркменистана ради безопасности?

- Да, мы охраняем свой рай, свой мир, свою планету.

- У вас запрещено курение табака?

- В общественных местах.

- А дома?

- А дома хоть на ушах ходите, это ваша толерантная зона, демократия.

- Читал, что курящего человека могут выгнать из деревни...

- Информационная война свое дело делает. Глупости это всё. У нас абсолютная свобода и демократия, если вы не переходите реально границу свободы другого человека. Почему должен курить человек в общественном месте, если другой не курит? А если маленький ребенок? Есть строго отведенные места, где люди курят.

- Сигареты продаются в магазине?

- Да, в открытом доступе, но не путайте два понятия – есть госмагазин, где государство за копейки сигареты продает, и есть коммерческие магазины, как в Москве, там цены другие. Но кто-то извращает ситуацию и показывает картинки годовалой давности. Сегодня вышлю вам ролик, и вы увидите дату, когда его опубликовали, недельной давности, где показывают ураган, потоп, сырая земля, видны лужи. Показывают, когда уже неделю стоит 45-градусная жара, и трескается земля. Кто создает диктат в мире? У кого чемоданчик с ядерной кнопкой и у кого шифры от информационных технологий – вот реальный диктат. Мир изменился.

- Спиртные напитки доступны?

- Да, в открытом доступе, и я вас угощу таким туркменским коньяком, который в специализированном магазине продается, и он в 100 раз лучше, чем самые дорогие коньяки, которые марочные вы здесь пьете. Иностранцы закупают его коробками. У нас очень строго с производством алкоголя. Вы никогда не увидите поддельный алкоголь в магазинах. Строго карается.

- Как?

- По Уголовному кодексу санкции самые-самые.

-То есть, человек сядет надолго?

- Да, надолго, если не навсегда. Вдруг контрафактный алкоголь станет причиной смертельного случая? Если наступает смерть человека, то это ЧП, и оно рассматривается на уровне главы государства.

- Как в Советском Союзе?

- Да, это четкая вертикаль власти и порядок и дисциплина – 100%. Чёткую вертикаль власти нельзя, на мой взгляд, путать с диктатурой. Там, наверху, не сидит какой-то Карабас-барабас, там сидит человек, который реально управляет страной. У нас есть восточные традиции, но и в России эти традиции всегда существовали. Запрещены извращения, нельзя в окрашенных перьях бегать по городу, нельзя в пьяном виде валяться на улице. На самом деле, вертикаль власти есть и в Китае, и в США тоже, и в европейских странах, просто не столь явно это видно.

На тебя не могут напасть, ударить, пристать – это разве диктатура? Это просто нормальная, безопасная жизнь. Нельзя материться. На каждом углу стоят патрули. Короче, вам надо приехать в Туркменистан, и вы поймете, что такое Туркменистан, приехать, чтобы развеять все эти мифы, страшилки, все, что кошмарится в интернете. Что плохого в косичках, что плохого, когда не разрешается в центре города курить, что плохого, что полная безопасность в стране? Квартиру иногда забываешь закрыть, и всё нормально. Наши дети могут вечерами ходить совершенно спокойно, их никто не тронет.

А рядом Афганистан с наркотрафиком, террористы и радикалы. Мы, как нейтральная страна, действительно являемся зоной интересов многих государств.

О штрафах, мажорах и ворах в законе

У нас в стране нет мажоров, у нас скромность прежде всего, хотя есть очень даже обеспеченные люди. И, если все это называть диктатурой, то это хорошо, народ за такую диктатуру. У нас ипотека на 30 лет под один процент, и основной долг мы начинаем выплачивать только через 4 года, до этого только гасим проценты. Вы когда приедете, мне не стыдно будет вам смотреть в глаза, у нас квартиры по 300-400 квадратных метров, высота потолков под 5 метров, мы живем в мраморе. У нас самые лучшие лифты. Везде чистота, и мы туфли не вытираем, не протираем. Мы привыкли так жить.

- А как же песок пустынь, пыль?

- Проведите по асфальту пальцем, и вы пыль не найдете. Постоянная уборка, улицы моют с шампунем. Кстати, у нас большие штрафы за грязную машину.

- Водители соблюдают правила дорожного движения?

- Практически везде стоят камеры фото- и видеофиксации, большие штрафы.

- А еще за что штрафы берут? За грязную машину в России точно не штрафуют, потому что зимой через пять минут движения все машины грязные.

- У нас тоже есть зима, весна, но машина должна быть чистой.

- А еще за что из такого необычного? Я водитель, и курить за рулем могу?

- Нет.

- По телефону разговаривать?

- Нет.

- У нас запрещено, но все говорят.

- А у нас сразу штрафуют за курение, непристёгнутый ремень, разговоры за рулем – всё это безопасность людей. Автоаварий практически нет. Если случается убийство, то это рассматривается на уровне президента страны, под его контролем.

Да, есть, конечно, единичные случаи, и кражи, и преступность какая-то, но Туркменистан почти на сто процентов безопасная для жизни страна.

- А может появиться персонаж и сказать, что он вор в законе?

- Их в принципе нет, их ликвидировали, и показывали это по телевидению в 90-е годы.

Справка "АН" Чарыева Дженнет Чарыевна, Генеральный директор юридической фирмы "Голден"и президент благотворительного фонда "Восточный свет". Много лет работала адвокатом в Ашхабаде.