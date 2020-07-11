Жан Рено: Мне нравится работать с женщинами – это приятно

Аргументы Недели → Интервью 13+

11 июля 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Жан Рено, фото: globallookpress.com, © Dave Bedrosian

Брутальный актер Жан Рено, пожалуй, по популярности «обогнал» своих французских коллег, включая само Алена Делона. И это несмотря на то, что известность к актеру пришла хорошо после 40 лет. 30 июля Рено исполнится 72 года, но он остается самым востребованным актером Франции. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью с актером Жаном Рено.

-Совсем скоро вы отметите свое день рождения. Вы совершенно не скрываете возраст, наоборот, вы полны энергии и жизни. Немного за 70 – не возраст для мужчины. Вы так не считаете?

-Прекрасный возраст! Тот период, когда энергии много, а ты уже умудрен жизненный опытом. И это прекрасно!

-Насколько я знаю, вы всегда мечтали о карьере актера, но популярность пришла к вам только после 40 лет. Не считаете, что время было упущено в молодости?

-Совсем нет. Я занимаюсь своим любимым ремеслом. С юных лет хотел стать актером. У каждого свой путь. Я начал с эпизодических ролей, а потом удача пришла ко мне после фильма «Леон». У меня прекрасные роли, замечательные режиссеры, отличное художественно оформление. Сегодня все истории, которые можно было бы придумать воплощены на экране, и тут самое главное то, как с художественной точки зрения удалась та или иная картина. Мне нравится то, как и где я снимаюсь.

-Вы часто отказываетесь от ролей?

-Конечно, бывает. Сегодня я могу себе это позволить. Когда начинал свою карьеру, то говорил себе: «Меня эта профессия должна прокормит», и снимался, чтобы заработать. Времена изменились: главное – чувствовать сценарий и свою роль. Если этого нет, то я не снимаюсь.

-Вы оптимист по жизни?

-Думаю, что несомненно. Завтра обязательно наступит новый день, который будет прекрасным.

-Вы работали с красивыми, сексуальными актрисами, о которых мечтают сотни мужчин. Согласитесь, но соблазнов море…

-Все, что я делаю, то делаю для своей семьи. Это приоритеты для меня. А что касается моих партнерш, то мне всегда нравилось работать с женщинами – это приятно.

-Вы ответственный отец и муж. Не так уж и часто встретишь такие качества у актера.

-Конечно, когда у мужчины есть семья, то он чувствует ответственность. Я чувствую. Для меня главное, что я смогу оставить своим детям после себя. Во всех смыслах. Но надеюсь, что у меня отличные гены и я проживу до глубокой старости.

-Благодарю.