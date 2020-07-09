Актриса Ольга Вяземская: «Я делала колесо в смирительной рубашке»  

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 июля 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Ольга Вяземская, фото: Наталья Зыкова

Ольга Вяземская окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Женские истории», «Если у вас нету тёти…», «Кружева», «Фотограф», «Я лечу», «Побег из Москвабада», «От ненависти до любви», «Отчаянные» и др.

- С кем из маститых актёров вы снимались в кино или играли на сцене? Чем они вас поразили, чему научили?

- В Театре на Малой Бронной мне посчастливилось работать на одной сцене со множеством актеров, в том числе очень известных. Например, я играла девять лет вместе с Виктором Ивановичем Сухоруковым в спектакле «Тартюф». Это человек, который прошёл замечательную советскую школу актёрства. Скажу вам больше, Виктор Иванович с большим удовольствием отдаёт свои знания и делится опытом. Некоторые актёры приходят на репетицию и «несут себя», предлагая режиссёру что-то делать со своей персоной. Когда мы репетировали «Тартюф», Виктор Иванович каждый день приносил на площадку интересные идеи не только для себя, но и для режиссёра и для других актеров. Он вскакивал, тут же включался, что-то показывал. А давайте вот так попробуем? А давайте вот здесь похулиганим! Это огромный источник энергии, которой заряжаются все вокруг. На этих репетициях Виктор Иванович открывал нам секреты мастерства, которыми я с удовольствием пользуюсь на сцене.

- А какой Сухоруков в жизни?

- Многие актёры, в которых заложена комедийность, в жизни очень серьёзные, глубокие люди. При всём своём природном юморе и лёгкости Виктор Иванович - мудрейший человек. И очень внимательный к партнёрам. На репетиции «Тартюфа» я упала и сломала руку, два ребра. И меня увезли в Склифосовского. Из всех людей в театре, кто смог отложить в этот момент свои дела и поехать со мной, оказался только он. Учитывая, что мы не были друзьями и только начали репетировать наш спектакль, это было ценно для меня.

Как он за меня хлопотал в больнице! Я тогда ещё кормила грудью, и мне нельзя было ничего колоть, я могла от обезболивающих лекарств потерять молоко. И Виктор Иванович бегал по врачам, что-то объяснял им, просил помочь, объясняя мою ситуацию кормящей мамы.

фото: Наталья Зыкова

- Руку закатали в гипс – это понятно. А как лечат сломанные рёбра?

- Они должны срастись сами. Ты ходишь в эластичных бинтах, но после двух недель их носить не рекомендуется. Ты не должна делать резких движений, вообще быть очень осмотрительной. Через три недели я уже была на сцене.

- Сейчас вы себя бережёте?

- Я, к сожалению, не учусь на своих ошибках. Не берегу себя. Но и не вспоминаю об этом случае, когда начинаю репетировать или играть на сцене. Всё с начала каждый раз, каждый новый спектакль. У меня нет страха после того случая, что я на репетиции упаду. Ты весь в роли, а сцена и вовсе действует магически, она лечит, даёт неимоверные силы.

фото: Наталья Зыкова

- А вы выполняли самостоятельно какие-нибудь трюки?

- Есть актёры с профессиональными навыками акробатики, гимнастики, они могут использовать это и сами безопасно выполнять трюки. У меня есть подготовка в виде художественной гимнастики. Например, в спектакле «Хроники доктора Прентиса» режиссёра Сергея Голомазова я в смирительной рубашке, со связанными руками, делала на сцене колесо.

У Егора Дружинина в спектакле «Яма» много было танцев, сценических движений. Например, девочки поднимают меня на руках и несут очень высоко.

- А сколько вы весите, если не секрет?

- Я лёгкая девушка – 50 килограммов. Но я очень длинная – мой рост под 180 см.

фото: Наталья Зыкова

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Любая роль предполагает, что ты владеешь профессией своей героини. Даже небольшая роль в сериале требует подготовки. В картине «Отчаянные» режиссера Дарьи Полторацкой я играла журналистку. Мне хотелось точно повторить, как журналисты ведут себя на месте события. Смотрела новостные программы, эфиры с места происшествий, прямые включения. Как у журналистов поставлена речь, как они говорят – очень быстро и чётко. Было важно даже то, как они держат микрофон.

- Как вам показалось, сложная профессия – журналист?

- Сложная. Я понимаю, что журналисты не выбирают, где, когда и при каких обстоятельствах делать репортаж. Я, например, замёрзла на съёмках, у меня от холода даже губы не двигались. Я подумала: как они в принципе говорят в таких условиях? Но надо значит надо. А если человек неприятен, всё равно необходимо взять у него интервью и при этом быть беспристрастным. Журналист - это психолог в какой-то степени. Играя эту роль, я осознала, что журналист непростая профессия.

фото: Наталья Зыкова

- Вы снялись в главной роли в сериале «Женские истории». Какие самые острые женские проблемы существуют в нашем обществе?

- Например, обесценивается институт брака, здесь я имею в виду и гражданский брак. Не то чтобы эта проблема относилась только к женщине, но я сейчас говорю со своей позиции. С моей точки зрения, если сквозь века понятие семьи дошло до нас, то, наверное, это не просто так. Я за институт брака, основанный на любви и взаимоуважении. Но сейчас много и противоположных мнений.

- А так называемый «гостевой» брак?

- Вот это я не понимаю. Хотя, может, он капитан дальнего плавания и поэтому редко видится с семьей. Впрочем, у меня нет права кого-то осуждать.

- Я сейчас с какой актрисой не беседую – у всех есть дети…

- Да, и это здорово. Раньше женщины-актрисы меньше рожали. Они делали карьеру и не могли позволить себе уйти из театра в декрет на длительный срок. Сейчас, на мой взгляд, проще совмещать материнство и работу в театре. Я считаю, что нет на свете роли лучше, чем роль матери.

фото: Наталья Зыкова

- Какие качества в мужчинах вы цените?

- Ответственность. Чувство юмора. Ум. Надёжность. Многое можно пережить, если подойти к ситуации с юмором. Ум, ищущий и развивающийся, который даёт возможность быть открытым, уметь находить компромиссы и выходы из порой непростых ситуаций.

- Как вы относитесь к мезальянсам? Когда, например, молодая бедная девушка выходит за богатого пожилого…

- Чтобы рассуждать на эту тему, я должна сама обладать таким опытом. Я им не обладаю и потому не могу сказать, каково это. Но это было всегда. В любой стране и в любом историческом времени мы найдём примеры таких союзов. К примеру, молодая девушка выходила за какого-нибудь пожилого профессора или актёра, у которого есть имя. В людях взрослого поколения иногда есть очень мощный авторитет. И я могу предположить, что девушка искренне влюбляется не в то, как выглядит её избранник, а в авторитет, в мощь силы опыта. Часто в энергию власти, которой обладает человек. Но я думаю, что в любом случае основой должна выступать любовь.

фото: Наталья Зыкова

- Чем вам была интересна роль в недавнем сериале «От ненависти до любви»?

- Это была моя первая роль, когда на экране надо было умереть.

- Боитесь таких ролей?

- Первый вопрос, который я задала себе, когда прочитала сценарий и поняла, что возможный финал у моей героини Дарьи трагедийный. Но я человек верующий. Поэтому в итоге проблем не было.

- У батюшки не спрашивали разрешения?

- Вы знаете, с батюшкой я разговаривала, но на тот момент сценарий не был дописан, и предполагалось, что моя героиня просто тяжело заболеет. Был открытый финал. В процессе съёмок сценарий дописывался, всё усложняя жизнь Дарьи. Моя героиня сильно влюбилась, но, узнав о своей болезни, она разорвала с любимым мужчиной все отношения, ничего ему не объяснив.

фото: Наталья Зыкова

- Это всё-таки неправильно, надо объяснять человеку, из-за чего он уходит. Вы согласны?

- Да, ни в коем случае нельзя уходить без разговора. В любой ситуации надо говорить, высказываться. Это иногда очень сложно, но крайне необходимо. Чтобы потом не жалеть, что не знали, что не так поняли друг друга.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Как любая девушка я люблю носить модные вещи. Но у меня есть, как мне кажется, здравая способность не накупать лишнего. Хотя, думаю, мой муж со мной не согласится. Важно понимать, качественная вещь или нет. И она не всегда может стоить дорого. Рынок сейчас перенасыщен, и бывают акции, когда становятся доступными качественные вещи даже дорогих марок. Я люблю сочетать вещи массмаркета с дизайнерскими вещами. Последнее поколение молодёжи внесло свой вклад в индустрию моды. Они стали игнорировать дорогие бренды, мощно продвигая культуру удобства. Спортивные костюмы, оверсайз.

фото: Наталья Зыкова

- Такие балахонистые вещи?

- Да, не стесняющие движения. Конечно, сразу многие дорогие бренды подтянулись, стали это выпускать. Но в принципе хороший спортивный костюм возможно купить везде, а футболку можно позаимствовать у своего молодого человека. Пришла мода на то, в чем тебе комфортно, что идёт лично тебе. Поэтому не обязательно, чтобы хорошо выглядеть, носить вещи с крупными буквами бренда на груди.

- Вы работали моделью у Вячеслава Зайцева. Вспомните что-нибудь о том периоде вашей жизни?

- Я пришла к Вячеславу Зайцеву, отстояв у Дома моды на Проспекте Мира огромную очередь. Мне было лет 14. Прошла большой конкурс, и Вячеслав Михайлович взял меня в свою школу. Тоненькую, хрупкую, он как-то разглядел что-то во мне. Это были замечательные годы, хотя в то время модельный бизнес только зарождался, и был достаточно опасный в Москве. Но это совершенно не относилось к Вячеславу Зайцеву и к его Дому моды. Это была отличная школа, где учили, как вести себя, как ходить на каблуках, как правильно одеваться. Для подростка – это всё очень важно. Чтобы не просто стать моделью, а поверить в себя. Потом я много работала на показах, Неделях мод в Москве и в Европе. Был незабываемый опыт общения с Аллой Борисовной Пугачёвой, она приезжала на показ коллекции своей обуви. Кстати, обувь у неё - очень удобная!

фото: Наталья Зыкова

- Как вы относитесь к предсказаниям, предчувствиям, гаданиям?

- Я верующий человек, поэтому не отношусь к этому всерьёз.Но иногда ловлю себя на том, что непроизвольно следую театральным приметам. Например, поднимаю гвоздик, если я его нашла на сцене. Когда монтируют декорации, бывает, оставляют что-то. И до уборки перед спектаклем, если случайно найдёшь гвоздь, это считается хорошим знаком – к новой роли!