Жюли Депардье: Возможно, Жерар не был готов к роли отца

Аргументы Недели → Интервью 13+

9 июля 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Жюли Депардье, фото: globallookpress.com, © Panoramic

Она дочь своего знаменитого отца Жерара Депардье. Сегодня она популярная актриса Франции. Веселая, трудолюбивая, обаятельная Жюли Депардье. Был ли ее путь в кинематограф легким? Интересует ли ее мнение отца? Балтийского бюро «Аргументы Недели» благодарит своих французских коллег за помощь в создании интервью. Актриса Жюли Депардье.

-Жюли, вы талантливая и популярная актриса. И фамилия известная. Помогал ли вам отец в начале карьеры?

-Мне часто задают такой вопрос. Да, я начала сниматься в маленьких ролях в фильмах, где участвовал мой отец. Но это были маленькие роли. В кино нет протекции. Если ты бездарен, то никакой режиссер тебя снимать не будет. Моя фамилия обязывает всегда. А это сложнее… Могу сказать, что мне пришлось хорошенько потрудиться, чтобы получать интересные роли.

-Одно время говорили, что вы в натянутых отношениях с отцом. А как сейчас?

-Я похожа на своего отца. Относимся к жизни легко, весело. Но я сама отвечаю за свою жизнь. Все нормально. Все хорошо.

-Создается такое впечатление, что вы мало знаете своего отца…

-Узнаю… Он был всегда занят, когда я росла. Я мало его видела. То съемки, то женщины… Возможно, Жерар не был готов в то время к роли отца. Я сейчас сама мать… И где-то, возможно, понимаю его, как творческого человека. Я не хочу больше говорить на эту тему.

-Какой вы человек по характеру? С вами легко близким, друзьям?

-Думаю, что сейчас у меня характер стал более покладистым. Раньше часто настроение менялось. Мне хотелось бросить миру вызов… Но к хорошему это не привело. Много алкоголя, наркотики. Все это глупость. Душевное спокойствие, умиротворение, любимые люди – это имеет значение.

-Жюли, стоит ли сохранять отношения если любовь ушла?

-Это зависит от женщины. Что она хочет? Если есть зависимость, например, финансовая, то тогда она терпит. Я не из таких! Думаю, что самостоятельность женщины – прекрасно. Это мое мнение.

-А как же «был бы милый рядом»? Поддержать, посоветовать, поговорить.

-Мы говорим о браке? Если чувство ушло, и ты не хочешь этого человека, то и разговоры будут пустые. Можно же пообщаться, спросить совета и у друзей. Женщина в отношениях должна быть счастливой. А иначе зачем тогда?

-Благодарю.