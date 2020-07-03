Актриса Ирина Темичева: «Я постараюсь покорить Килиманджаро»

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 июля 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Ирина Темичева

Ирина Темичева родилась в Йошкар-Оле. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Город соблазнов», «Девочки не сдаются», «Фото на память», «Кухня. Война за отель», «Бежать», «Пилот международных авиалиний», «Вьюга», «Кухня», «Крыша мира», «Окрылённые», «Заложница» и др.



- Ирина, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Мне кажется, это зависит от того, чего ты хочешь. Изначально, когда стояли цели получить роль, в принципе любую, главное было сниматься, внешность помогала. На протяжении лет десяти я играла бесконечно роли красоток. В какой-то момент, образно говоря, кудрявые волосы хочется выпрямить. Мне захотелось чего-то другого, захотелось смены амплуа. И я пыталась находить какие-то проекты, где бы хотели от меня чего-то другого, но особо это не срабатывало. А сработало всё само собой три года назад, когда меня утвердили в фильм «Фото на память». Мы снимались вместе с молодой актрисой – она была натуральная блондинка. А я на тот момент тоже была блондинкой, и было принято решение перекрасить меня, чтобы не было в картине двух блондинок. Так я сменила цвет волос и частично амплуа.

- Первая ваша роль – в картине «Город соблазнов». Чем она была вам интересна?

- Для любого артиста первая роль – как первая машина. Не важно, какой она марки, какой комплектации, важно, что ты в своей машине и то, что ты едешь. С проектом «Город соблазнов» мне очень повезло, потому что это был не самый плохой проект для старта, хороший актёрский состав, картина потом прошла по многим телеканалам. Запомнилась зрителям.

- А в каком городе больше соблазнов – в Москве, Париже, Риме, Нью-Йорке?

- Я человек, который в свои 34 года посетил, я недавно считала, 51 страну. Поэтому мне очень сложно ответить, где больше всего соблазнов. Мне кажется, всё зависит от твоего морального состояния на тот момент, когда ты пребываешь в том или ином месте. Это точно не зависит от города. Это зависит только от тебя. В последние годы я стараюсь находиться в дружбе с самой собой. Пытаюсь получать удовольствие от всего, что со мной происходит. Помимо работы, это путешествия.

- Может, всё-таки Париж?

- Нет, точно не Париж. Наверное, это Мадейра. 2019 год был у меня очень насыщенным и активным. Я в прямом смысле работала на износ. На одном проекте даже сознание теряла. Я никогда за почти 13 лет в своей профессии не видела, чтобы кому-то становилось плохо на съёмочной площадке. А тут сама…

- Каково это – упасть в обморок? Какие, уж простите, ощущения?

- У меня просто перекрыло всё в груди. Я просто не смогла дышать. Стала задыхаться. У меня возникло острое желание куда-то выйти. Я стала метаться по квартире. И поскольку все привыкли к моим шуточкам на площадке, все восприняли моё поведение как очередное представление… Очнулась я на балконе. Вызвали «скорую».

- Вернёмся к Мадейре…

- Так вот, у меня был такой насыщенный год, что я подумала, раз он такой, надо его закончить феерично и так же активно. И мы полетели на Мадейру, где я совершила своё восхождение на гору. Я жуткий фанат гор! Гора на Мадейре – Пико Ариейро, её высота 1818 метров над уровнем моря. За семь часов я преодолела эту гору. Это была моя личная победа над собой. Ещё я открыла для себя, что такое горная болезнь. Когда у тебя болит голова, и боль похожа на бесконечное нытьё зуба. Она ноет долгое время, пока ты в горах. И исчезает, когда ты спустился на равнину.

В этом году я хочу на Килиманджаро. Плюс этой горы, несмотря на то, что она входит в список главных вершин, ее высота больше шести тысяч метров, но у неё пологий склон. И преодолеть его будет не так уж сложно. Если всё пойдет по плану, то восхождение на Килиманджаро, надеюсь, будет где-то в августе-сентябре.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Когда меня утвердили в сериал «Кухня», у нас были такие лайт-курсы официанток, как правильно подавать блюда, с какой стороны. Это было важно, потому что ресторан «Клод Моне» - ресторан высокой кухни, элитный.

Вообще проект «Кухня» - мой самый любимый. И даже не по той причине, что это один из самых успешных проектов на отечественном телевидении. А потому, что это была для меня хорошая школа. Я прошла, как в армии, все моменты становления «молодого бойца». Я пришла в третьем сезоне, в уже сложившийся коллектив, и мне приходилось отстаивать своё место под солнцем.

- В чём это выражалось? Вас не все принимали?

- Актёры принимали хорошо, но ведь на съёмочной площадке десятки людей…

- А, кстати, какие у вас сложились отношения с Дмитрием Нагиевым, вашим «хозяином» по сюжету «Кухни»?

- С Димой у меня, к счастью, прекрасные отношения, он друг, профессионал, прекрасный человек с исключительным чувством юмора. Когда Дмитрий Владимирович на площадке, для меня это всегда мастер-класс. Дима на площадке - это точность, лёгкость, талант и уважение к людям. Для меня это - вершина мастерства!

- Вы сыграли роль в сериале «Пилот международных авиалиний». Не боитесь летать?

- Не боюсь. Мне кажется, если я в самолёте, со мной ничего плохого никогда не случится. Но я ужасно боюсь ездить в машинах. Это моё слабое место. Мне кажется, что если когда-нибудь что-то со мной произойдёт, это будет в автомобиле. Тьфу-тьфу-тьфу!..

- А какие у вас ещё есть страхи?

- Я боюсь всяких рептилий, змей. Не до истерики, но страх присутствует.

- А известный актёрский страх – лежать в гробу?

- Этого нет, абсолютно не боюсь.

- Часто умирали в кино?

- Умирала сто тысяч раз. Эффектно умирала в листьях, в канаве, в воде. В квартире, в ванной, вены резала. Я ничего этого не боюсь.

- Расскажите о съёмках в новой картине «Андреевский флаг»!

- Это военная мелодрама, сегодняшние дни. История про Военно-морской флот, но и, конечно, про любовь. Я с большим трепетом жду этот фильм. Я играю адмиральскую дочь, учительницу истории. Моего папу играет Анатолий Васильев, маму – Елена Проклова. Мне кажется, это будет моя самая драматическая роль, я почти все 16 серий прорыдала. Что интересно, с тёмным цветом волос я стала играть серьёзные роли, начала страдать (а ведь я так этого хотела!), играть героинь. Мы снимали эту эпическую картину пять месяцев в Калининграде. Это была сложная, но очень интересная работа!

- Вы всё время плакали. А как технически вызываете слёзы?

- Я против всех этих актёрских уловок типа «слёзных карандашей», ментола. Если ты артист, ты же идёшь учиться в актёрскую школу. А плакать в кадре – это то, чему можно научиться. Если ты этого не можешь делать, ты лентяй и просто не захотел учиться. Я никогда ничего не вспоминаю, когда нужно в кадре заплакать. Это просто тренажёрный зал.

- В картине «Вьюга» вы играли модель. А у вас есть какое-то модельное прошлое?

- Я родилась в славном городе Йошкар-Ола, там и прошло мое детство. И была там такая «школа красоты», все девочки считали должным поучиться там. Я, конечно, тоже не была исключением. Но так как мой рост далёк от модельного (метр шестьдесят пять), то на этом поприще у меня как-то не задалось, да и душа особо не лежала. Но в парочке каких-то конкурсов я поучаствовала. Что касается фильма, то мне ничего не пригодилось, потому что по подиуму я там не хожу.

- А чем вам так нравится Йошкар-Ола?

- «Ни в одном городе мира звёзды не светят так ярко, как в городе детства» - это моя любимая фраза Юрия Яковлева из фильма «Карнавал». Мне кажется, это главный ответ. Но помимо моих личных взаимоотношений с городом, он невероятно красив. Йошкар-Ола - это такая «Европа на Кокшаге» (это у нас такая река). Там есть что-то похожее на площадь Сан-Марко в Венеции, есть набережная Брюгге. И таких мест в нынешней Йошкар-Оле много. Это просто какая-то фантастика! Я очень советую всем посетить этот город.

- Чем вам был интересен проект «Девочки не сдаются»?

- Это адаптация аргентинского проекта «Красотки». Мы его снимали 8 месяцев. Я за эту роль буквально сражалась, моя Оксана Шумейко была прекрасна. Это такой «Секс в большом городе» по-русски. О девочках, но не только для девочек. Мы зацепили и мужскую аудиторию, что особенно ценно. Актёрский состав у нас был просто мечта: роскошный Данила Дунаев, Мария Валешная, Алексей Макаров. Я играла телеведущую, недалёкую барышню, можно сказать, отрицательного персонажа. Но я так её сразу полюбила, что мне удалось её оправдать, не расходясь с изначальным сценарием, и в итоге моя Оксана получилась не такой уж отрицательной. И многие ее полюбили!

- Недавно вы снялись в продолжении проекта «Кухня» - «Кухня. Война за отель»…

- Для меня этот проект – дом. Семья. Спустя четыре года вернуться в «Кухню» уже в новом качестве директора ресторана – это большая радость. В декабре прошло 13 серий первого сезона, были очень хорошие рейтинги. Весной мы приступаем к съёмкам второго сезона. Жду с нетерпением.