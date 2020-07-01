Кристин Скотт Томас: Я вызываю интерес у юношей

Аргументы Недели → Интервью 13+

1 июля 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Кристин Скотт Томас, фото: globallookpress.com, © Keith Mayhew

Кристин Скотт Томас – мировая знаменитость. Российскому зрителю актриса хорошо знакома по ролям из картин «Английский пациент», «Миссия невыполнима», «Дублер», «Еще одна из рода Болейн», «Влечение»… Английская актриса, которая не мыслит своей жизни без Франции. Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит коллег из Парижа за помощь в создании интервью. Кристин Скотт Томас.

-Насколько известно, вы влюблены в Париж. Чем вас так привлек город любви, стиля, красоты?

-Да, любовь у нас взаимная. Париж мне дал многое: я училась в Национальной школе искусств, постигала актерское мастерство и впервые получила роль во французском сериале. Моя вся жизнь связана с Парижем и не могу представить свою жизнь в другом месте. Меня полностью устраивает и неторопливый ритм жизни Парижа. Я прекрасно себя чувствую в этом городе любви…

-Вы родились в Англии, в обычной семье. Мечтали ли вы о том, что наступит время, когда вас узнает целый мир?

-Нет… Я о многом мечтала, но не о славе. Была очень тихим и застенчивым ребенком. Я переживала по многим поводам… Когда мне говорили, что я не совсем «пригодна» для актерской профессии… Я всегда мечтала стать личностью. И только сейчас поняла, что мои юношеские мечты сбылись. Я делаю то, что хочу, а не выполняю нудные обязанности. И сегодня меня совсем не волнует, что думают обо мне другие.

-Иными словами, вы почувствовали себя взрослой.

-Вы правы. Наконец-то… Это, видимо, называется… зрелость, мудрость.

-Вы практически не говорите о своей личной жизни. Но часто такое молчание вызывает сплетни. Вы не согласны?

-Возможно. Но я думаю, что моя личная жизнь слишком скучная, чтобы ее обсуждать. Впрочем, я человек закрытый и не люблю делиться своей жизнью с посторонними.

-Интерес к публичному человеку всегда вызывает интерес. Особенно, когда это красивая и успешная актриса…

-Успешность и красота – не всегда приносят счастье женщине. Впрочем, я не о себе… Меня все устраивает в жизни. Правда я всегда интересовала юношей, а не зрелых мужчин… У каждой женщины своя судьба. Я довольна своей.

-Насколько я знаю, вы продолжаете играть и на лондонской сцене, но живете в Париже. Не устаете от постоянных переездов?

-Нет. У меня прекрасные спектакли. Мне очень нравится пьесы Антона Чехова. Особенно «Три сестры». Это космос. А фильмы… Да, я снималась в успешных фильмах, но они часто бывали… опасными. Почему? Есть шанс, что режиссеры тебе будут предлагать похожие роли. Театр – другое… У меня есть выбор…

-Благодарю.