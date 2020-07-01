Никита Джигурда - первый «звёздный» посетитель мемориального комплекса Вооружённых сил РФ

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1 июля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Никита Джигурда, фото: личный архив

Известный актёр и исполнитель Никита Джигурда первым из представителей шоу-бизнеса посетил Главный воинский храм Вооружённых сил и Мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти» - 1418 шагов к Победе, расположенные в подмосковном парке «Патриот». Фото/видео репортаж «АН».

Храм, не имеющий аналогов

Созерцать великолепие, возведённое менее чем за два года, «АН» вместе с Никитой Джигурдой прибыли через несколько дней после официального открытия комплекса. Сказать, что увиденное впечатлило, - ничего не сказать: этот воинский Храм Воскресения Христова, без преувеличения, не имеет аналогов. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Высота малого купола - 14,18 метров: именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Диаметр главного купола - 19,45 метров, что символизирует победный 1945 год, а высота звонницы - 75 метров: в этом году Великой Победе исполнилось 75 лет. Каждый из приделов храма посвящён святому покровителю одного из родов войск и видов российской армии.

На территории Главного воинского храма ВС РФ

Поражает не только внешний вид храма, но и его внутреннее убранство. Согласитесь: ни в одной церкви вы не увидите красные флаги с серпом и молотом на фоне фресок с изображениями военных! Кстати, по словам охранников, нашумевшая фреска с портретами Владимира Путина, Сергея Шойгу и других политиков, вызвавшая бурные обсуждения в мае этого года, никогда не находилась в этом храме: её фотографии «утекли» в Сеть из мастерской.



Фрески и флаги в храме

Прямо перед алтарём Никита Джигурда в свойственной ему манере спел молитву «Отче наш». Сам актёр, являющийся оккультистом, называет это перепрограммированием.

«Поскольку Гундяев не смог сотворить оживление Храма, я, возложенной на меня свыше миссией, при помощи церемониальной магии и реальным оккультным эзотерическим и внешним обрядом, вмещающим серию тайных и явных ритуалов, перепрошил, перепрограммировал и переподчинил Главный Храм Вооружённых сил РФ. Отныне на тонких и земных планах именно Никита Джигурда Джа-Нат-Хан является истинным Духовным Настоятелем этого важнейшего (на самом деле - оккультного) православно-ведического сооружения», - заявил он.

Никита Джигурда поёт «Отченаш» в Главном храме ВС РФ

«Мы победили потому, что Иосиф Сталин в 1943 году мудро открыл церковные приходы и храмы, отозвав из Соловков оставшихся в живых священнослужителей. И дух советских воинов подкрепился душой молящихся жён, матерей, стариков и детей. В ноосферу был запущен сигнал, и оттуда пошла помощь: космический Христос откликается на этот зов, помогая воинам - и православным, и язычникам, и атеистам. Мудрое решение Иосифа Сталина даровало ему прощение свыше. Говорю для тех, кто на него обижен, чьих родных при нём отправили в лагеря. И заслуженно, и незаслуженно. Кстати, мой дед тоже был незаконно репрессирован. Но это не повод умалять заслуги Сталина как Генералиссимуса Победы! Мы победим и сейчас, уже победили Запад, потому что у нас есть тот дух и та душа, которые подпитываются со времён так называемой языческой Руси», - отметил Никита Джигурда.

Рассмотрев храм со всех сторон, приходишь к пониманию: нет предела архитектурному совершенству! А если этот предел есть, то он - именно в Главном воинском храме России.

Воинский храм и скульптура Скорбящей Матери

Скульптура Скорбящей Матери с вечным огнём внутри усиливает символизм, которым, впрочем, пропитан каждый метр территории комплекса, мастерски совместившего в себе религиозный и светский объекты.



1418 шагов в героическое прошлое

…Окаймляющая территорию комплекса галерея - это музей «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе», который состоит из 35-ти залов-коридоров. По словам руководителей музея, его первым «звёздным» посетителем (как и воинского храма) стал Никита Джигурда. Уточним: первым после президента Путина, накануне прошедшего всю галерею - от июня 1941 года до победного мая 1945-го.

Никита Джигурда с руководством музея «1418 шагов к Победе»

Вкратце описать увиденное невозможно: мемориальная экспозиция настолько обширна и выполнена на таком высочайшем современном уровне, что впору каждому отыскать любую возможность ознакомиться с ней воочию. Историческая выставка перемежевана с непривычной для музейной культуры мультимедийной экспозицией «Река времени», содержащей огромные движущиеся панно, состоящие из миллионов фотографий ветеранов войны.

Мультимедийные технологии

Никита Джигурда в музее

Здесь же с помощью специальных мониторов можно поискать данные о своих родственниках. Что, собственно, и сделал Никита Джигурда: в базах данных Минобороны РФ он нашёл свою тётушку, майора медицинской службы Ольгу Петровну Джигурду - военного хирурга из Севастополя. Она - автор трилогии воспоминаний о войне («Теплоход «Кахетия», «Подземный госпиталь» и «Тыловые будни»), оценённой самим Александром Твардовским.

В базе данных Минобороны - Ольга Джигурда

…Каждый из 1418-ти шагов погружает в реалии героических сражений Великой Отечественной войны. А они в музее расписаны и по дням, и по часам. Фронтовые сводки, военные экспонаты, трофеи, документальная кинохроника, тематические инсталляции и стилизованные проекторы - невероятно, но всё это собрано в одном месте! Масштаб проделанной работы поражает, особенно тот факт, что это грандиозное хранилище истории создано за столь короткий период времени.

Китель и фуражка Гитлера

Музейные экспонаты

«Увы, фейки либерастов породили много грязных слухов и о великом храме, и о якобы находящихся в нём фуражке и кителе Гитлера. Пусть это останется на их совести, но я видел своими глазами, что эти трофейные экспонаты находятся в музее среди поверженных знамён и наград третьего рейха. И как эти символы фашизма низвержены и втоптаны в прах истории, так же будут повержены идеологи и воплотители бесчеловечного плана так называемого золотого миллиарда. Точно так же будут падать знамёна чёрных оккультистов XXI века - Билла Гейтса, Римского клуба и их бессердечной братвы. Символы их мнимого величия будут втоптаны в грязь, как наши деды и прадеды втоптали в прах фашистские знамёна и награды», - подчеркнул Никита Джигурда.

Никита Джигурда возле кителя и фуражки Адольфа Гитлера



«Я прошёл эти святые 1418 шагов, и призываю всех сделать то же самое - и артистов театра и кино, и немедийных персон, и церковников, и Володю Гундяева. Не слушайте либерастов - это великий храм и супер современный музей! И хоть сила веры в самой вере, а не в сводах церковных, но отныне всё это символичное и, на мой взгляд, оккультное сооружение - это колоссальный источник энергии и точка отсчёта нового прочтения Великой Победы. Цари, правители и президенты уходят, а храмы и музеи остаются. Именно этот эксклюзивный храм и музей - новый символ нашей Великой Победы и напоминание всему миру: не идите войной на Русь, иначе получите люлей по полной программе!», - резюмировал Джигурда.