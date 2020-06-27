Татьяна Кравченко: Мужчины и есть заблуждение природы

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 июня 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Татьяна Кравченко, фото: globallookpress.com, © Ekaterina Tsvetkova

С актрисой Татьяной Кравченко одно удовольствие разговаривать: яркая, позитивная, с чувством юмора, откровенная. Да, та самая Валюха из «Сватов», которую так полюбил зритель. Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с актрисой Татьяной Кравченко.

-Танюша, ты в жизни какая? Тогда, когда тебя никто не видит…

-Я разная. От моей Валюхи не так уж и много у меня. Многие думают, что я всегда веселая, задорная, боевая. Может, конечно, и боевая. Если что, то и пошуметь могу! В запальчивости могу и посуду побить. Особенно, когда молодая была. Сейчас уже научилась сдерживаться. Разная я…

-Но женщина ты энергичная! Скажи честно, поклонники проходу не дают?

-Прям уже! Сейчас мужчины такие пошли… Посмотри, сколько вокруг аферистов и прохвостов. Как тут разобраться? Была у меня любовь. Была. Но, не сложилась семейной жизни. В чем причина? Больно уж сильная я женщина. Очень любила я отца своей доченьки Анечки (Дмитрий Гербачевский-пр. «АН») Все по дому делала! Такие блюда готовила, что сейчас уже и не смогу. Когда он без работы сидел, то зарабатывала, обеспечивала. А как иначе? Семья! Ничем это хорошим не закончилось… Бывало, что и руку мог поднять на меня. Не хочу думать даже об этом. У меня есть мое счастье – моя доченька! Для нее и живу.

-Анечка у тебя просто чудо! Танюша, но как же без любви прожить? Без мужской любви…

-Так никто и не живет без «мужской» любви. Романов у меня было достаточно. Знаешь, что главное, когда страсть проходит?

-Что?

-Уважение должно остаться. Вот я думала… Почему же мы с мужем разошлись? Страсть прошла, а уважения не осталось. Видимо, не научились уважать друг друга. А без этого никак нельзя!

-Я понимаю, что твое сердце сейчас закрыто для отношений?

-Никогда не говори… Сама знаешь. Я никого не ищу. У меня нет желания бегать на свидания, не спать по ночам, мечтать «на» луну. Видимо, мне хватило семи лет замужества. Нет… Не нужно мне сейчас никаких романов – ни с молодым, ни со старым, ни с богатым, ни с умным. Я иногда думаю, что мужчины и есть заблуждение природы. Я женщина, конечно, темпераментная, но с мужиком надо всегда быть начеку! Расслабляться ни, ни… Это они могут быть в депрессии, в «расслабухе». А мы должны быть всегда при «параде». Нет… Пока хочу пожить для дочки, для себя. Быть другом для мужчины – да! А… Впрочем, кто знает? Женщина я вольная, иногда бывая непредсказуемой…

-Спасибо. Просто обожаю тебя!

-И тебе спасибо, Танюша.