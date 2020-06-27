Стоматология вам в помощь

Аргументы Недели → Интервью 13+

27 июня 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели», Алексия Мелевская ]

Александр Бабиков

Новые технологии активно вошли во все сферы медицины и косметологии. Диджитал-стоматология, аутоплазма и множество других технологий способны сделать вашу улыбку молодой и притягательной. В кабинетах зубных врачей успешно побеждают сегодня и храп, и головную боль, и даже неврологию. О важных трендах в стоматологии, как омолаживают зубы голливудские звёзды и почему нужно правильно лечить зубы в эпоху пандемии «Аргументам неделi» рассказал один из главных стоматологов страны, основатель федеральной сети клиник «Родня» Александр Бабиков.

- Александр, как изменился подход к процессу лечения зубов в эпоху коронавируса? Какие меры безопасности вы принимаете, чтобы защитить своих пациентов и врачей от ковида?

- В период самоизоляции частные и государственные стоматологии работали только по неотложной помощи, так как поход пациента к любому врачу также, как и поход в любое другое место, связан с риском инфицирования этим весьма опасным вирусом. В настоящий момент в большинстве регионов нашей страны разрешён плановый приём, и пациенты могут посещать стоматологов. Несмотря на это нужно быть на чеку и максимально беречься от этой заразы, поскольку тяжелая эпидемиологическая обстановка продлится ещё долго. Поэтому в наших клиниках мы применяем самые строгие меры по профилактике коронавирусной инфекции. Проводится систематическая дезинфекция помещений после каждого пациента, врачами используются одноразовые халаты или комбинезоны, одноразовые шапочки, герметичные очки и щитки, маски и респираторы. Пациенты назначаются в шахматном порядке, для минимизации пересечения их в холле ожидания. Регулярно проветриваем помещения и дезинфицируем воздух. Пациентам перед лечением обязательно измеряется температура тела, заполняется опросник с личной подписью пациента. Поймите - ситуация, в которой мы оказались, продлится долго. Поэтому важно в ней научиться жить - соблюдать правила безопасности, но не забывать про другие проблемы со здоровьем. Наоборот -сегодняшняя ситуация показывает – самая выгодная инвестиция – это инвестиция в себя и в своё здоровье. А красивая улыбка – это ещё и обязательный атрибут успешного человека.

- Один из модных трендов, который для поддержания молодости и здоровья зубов, активно используют многие голливудские знаменитости – аутоплазма…

- Применение аутоплазмы в стоматологии и других направлениях медицины действительно является очень эффективным методом лечения многих заболеваний. В стоматологии показаниями для данного метода являются воспалительные процессы пародонта, заболевания слизистой оболочки полости рта, удаление зубов, имплантация и другие сложные случаи. Данная методика обеспечивает не только омоложение, но и быстрое заживление ран без использования антибиотиков, на которые у пациентов часто встречаются аллергические реакции. Ещё она восстанавливает физиологический обмен веществ и поднимает местный иммунитет в зоне лечения. Данная методика - это усовершенствованный метод аутогематерапии, которая используется в медицине более 100 лет. Для осуществления данного вида лечения используется собственная кровь человека, а не химические препараты. Лечебный эффект аутоплазмы обеспечивают кровяные клетки тромбоциты, которые содержат факторы роста всех тканей нашего организма. В лечении своих пациентов мы используем этот метод. И результат всегда превосходный!

- Вы имеете весьма успешный опыт работы в стоматологии с седацией - медицинским ксеноном. Каков его принцип работы?

- Медицинский ксенон уже более 20 лет используется как самое безопасное наркозное средство и более 10 лет в качестве седации на стоматологическом приёме. Ксенон инертный газ, который в организме человека не вступает в химические реакции и поэтому не оказывает токсического воздействия. Применяется при страхе перед стоматологическим лечением, депрессиях, неврозах, также ксенон обладает миорелаксирующим действием, и поэтому так же используется для снятия мышечных спазмов, обладает противосудорожным действием. Медицинский ксенон по моему мнению сегодня недооценен. Думаю, в недалёком будущем он будет входить в перечень самых безлопастных и эффективных лекарственных препаратов 21 века. Уже сегодня медицинский ксенон активно используется в Китае, Англии, Франции, Чехии, Израиле, Казахстане и других государствах. Его активно применяют в стоматологии, кардиологии, спортивной медицине, неонатологии, урологии, неврологии, психиатрии и прочих медицинских сферах.





-Не многие знают, но здоровые зубы и прикус влияют на наш позвоночник. И чтобы убрать боли в спине или храп грамотные остеопаты и сонологи работают в тандеме со стоматологами…

- Да, связь есть! Это может происходить, если у человека имеется неправильный прикус или патологическая стираемость зубов – зубы укорачиваются, снижается нижний отдел лица. Вследствие этого жевательные мышцы находятся в гипертонусе. Проще говоря, в избыточном напряжённом состоянии, усиливающемся стрессом, которого в нашей жизни предостаточно. Это провоцирует повышенный тонус мышц лица, головы, шеи и спины, сковывающих, в свою очередь, движения позвоночника. Поэтому современные подходы в стоматологии основываются на стыке наук многих медицинских специальностей. После постановки такого диагноза, как «гипертонус жевательных мышц», мы рекомендуем пациентам восстановление высоты зубов с помощью реставрационных материалов, ортопедических конструкций или как минимум изготовление профилактической ночной каппы. Она не позволит жевательным мышцам при неконтролируемом ночном сокращении повредить пломбы, керамические коронки и даже свои здоровые зубы. Ночная каппа не только защищает зубы от скрежета, стирания, раскалывания, но и обеспечивает расслабление жевательных мышц, за которыми расслабляются мышцы лица, шеи и спины. В результате этого у пациента улучшается сон и эмоциональное состояние. Таким пациентам в комплексном лечении рекомендую посещение остеопата, кинезиотерапевта и специалиста ЛФК.

- В своей стоматологической практике вы используйте уникальные технологии. Говорят, вы планируйте в ближайшее время начать работать со специальной пломбой, которая нe тoлькo бyдeт защищать зyбы oт разрyшeния, нo и лeчить oт кариeса…

- Действительно, для своих клиник «Родня» я использую немало уникальных методик. Пломба, про которую вы говорите была заявлена Робертом Хиллом - профессором Лондонского Университета королевы Марии. Недавно он признался в том, что они создали инновационный пломбировочный материал, который обладает не только зубосохраняющими свойствами, но и лечебными. Он не стирается, и поэтому ставится один раз и на всю жизнь. В ближайшие 3 года со слов профессора, данный материал будет в арсенале стоматологов. Применение нового материала должно улучшить состояние зубов, но надеяться на этот материал как на панацею я бы не стал. Кстати, уже сегодня существуют пломбировочные материалы, которые частично обладают подобными инновационными характеристиками и с ними мы тоже работаем. Естественно, они имеют высокую стоимость. Но у нас всегда есть альтернативные и качественные варианты. Хочу отметить – новые технологии - это замечательно, но в данном вопросе все-таки важен профессионализм врача. Поэтому выбирая себе стоматолога обращайте внимание не на модный интерьер и нано-технологии, а на квалификацию и опыт специалиста.

- А как вам ноу-хау - зубная щётка, которая жуется как жвачка?

- Выглядит прикольно. Зубная щетка была разработана в Италии в 2013 году, но только недавно начала активно продаваться. 10 штук стоят на Amazon чуть больше 17 долларов. А 100 штук 70 долларов. Она одноразовая. Закидываете в рот и жуете. Пока жуете, чистите зубы. Изготовлена из пластика, который подходит для еды и не токсичен. Пропитана мятой для освежения дыхания, фторид для укрепления зубов и ксилит для борьбы с налетом. На мой взгляд, она всё же проигрывает электрическим зубным щёткам и ирригаторам. Поэтому это скорее креативная история, нежели серьёзный инструмент для профилактики кариеса и белизны зубов.

-Кстати, ещё одна модная фишка, которую сделали со своими зубами Мадонна и Элджей – грилзы. Как думайте, у нас приживется?

- Давайте начнём с того, что грилзы нельзя носить долго, они рассчитаны на короткий период ношения в качестве аксессуара. Они уже стали заезженной частью хип-хоп-культуры. За рубежом их позволяют себе не только рэперы, но и поп-звезды. В России грилзы вы, скорее всего, увидите на фрешменах, посетителях хип-хоп-вечеринок, желающих привлечь внимание блогерах. Подключаются к этой части субкультуры и менее андеграундные исполнители, как тот же Егор Крид. Но, честно говоря, работа у Элджея мне показалась поинтереснее. Скорее всего его эксклюзивные накладки сделаны из опала. Обычно подобная работа стоит от 800 евро. Тратить сотни тысяч рублей, чтобы доказать свою принадлежность к субкультуре, могут только состоятельные «модники». Но чего только сегодня не делают ради хайпа и лайков в социальных сетях. Если вы всё-таки решитесь их себе установить, то лучше делать их на заказ, а не покупать китайские. Можно испортить эмаль. Их категорически нельзя носить тем у кого имеется аллергическая реакция на металлы и сплавы, воспалительные заболевания десны из-за некачественной индивидуальной гигиены, сколы эмали на зубах-антагонистах, а также детям до 18 лет, так как длится процесс формирования прикуса и минерализации эмали. Уверен, этот тренд временный. В 2000-х было модно крепить на зуб драгоценный камень. Сейчас гризлы и цветной гель, которыми покрывают зубную эмаль. Но, на мой взгляд, классический голливудский вариант – белоснежная улыбка – никогда не выйдет из моды!..