Гражданин мира Никита Джигурда: «Я возлюбил врагов своих, как учит Иисус Христос!»

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26 июня 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Никита Джигурда, фото: личный архив

Собеседник «АН» - известный российский актёр, кинорежиссёр и исполнитель Никита Джигурда о политических интригах вокруг съёмок фильма «Любить по-русски», о том, почему отказался участвовать в предвыборной кампании Ельцина, как оказался на киевском Майдане, о чём говорил с националистом Олегом Тягныбоком и почему до сих пор не оформил российское гражданство.

«Уберите из названия слово «русский»!

- Никита, как к вам пришло понимание того, что ваше призвание не спорт, а театр и кино?

- Я полтора года отучился в Киевском институте физкультуры, был кандидатом в мастера спорта по гребле на каноэ и членом Сборной Украины. И вдруг в 18 лет выяснил, что, оказывается, родил себя вовремя: я родился 27 марта 1961 года в 7 утра, а в 12 часов ЮНЕСКО приняла решение в этот день ежегодно праздновать Международный день театров. К грусти родителей, я забрал документы из Института физкультуры и поступил в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, куда раз в 4 года набирали курс на русском языке, к народному артисту СССР Николаю Рушковскому.

Никита Джигурда, Киевский институт физкультуры

Там я проучился год, после чего культовый киевский режиссёр Виталий Малахов сказал мне: тебя в Украине положат в дурку за буйство, езжай в Москву к Юрию Любимову в Театр на Таганке - он ищет актёра на роли, которые играл Высоцкий! До этого я приезжал в Москву лишь на дни памяти Владимира Высоцкого - 25 января и 25 июля, пел на Ваганьковском кладбище под гитару, а милиция не могла этому препятствовать, потому что тысячи людей не давали им даже подойти ко мне.

- Вы в Москве с 1983 года?

- Да, с момента, как был принят Юрием Петровичем Любимовым в Театр на Таганке. В том же году я поступил в знаменитое театральное училище им. Щукина, курс набирал главный режиссёр театра им. Вахтангова Евгений Симонов, которому меня, как юного самородка, и порекомендовал взять Любимов. Меня привели к Евгению Рубеновичу в кабинет, где я прочитал свои стихи и спел песни, после чего он сказал: беру тебя на курс, экзамены для тебя - формальность! Помню, когда собрали весь курс, на меня смотрели, как на инопланетянина, потому что я был первым студентом-театралом Советского Союза, которому разрешили быть с бородой! Осенью перед моей премьерой в роли разбойника Хлопуши в пьесе Есенина «Пугачёв» Юрия Любимова лишили гражданства за то, что он выдвинул ультиматум ЦК Компартии и Политбюро: если они не разрешат спектакль памяти Высоцкого и «Бориса Годунова», то он останется в Лондоне.

Никита Джигурда возле могилы Высоцкого

Таким образом, моё участие в спектаклях Театра на Таганке в ролях Высоцкого накрылось медным тазом, и я при прямом участии КГБ был отчислен из «щуки» за очередной выход на Ваганьково, что в те времена было сродни бунту. В частности, благодаря бурному роману с Мариной Есипенко (нынешней женой Олега Митяева) и её стараниям меня вернули на курс. Симонов тогда вызвал меня и сказал: запомни, что революционеры и актёры - это разные профессии, Че Гевара не пройдёт, в КГБ сказали, что тебя отправят даже не по 58-й статье за антисоветчину, а в психушку, пообещай не выходить на Ваганьково и на площади, и я восстановлю тебя в вуз. Я пообещал, и таким образом получил диплом о высшем образовании, после чего сразу же был принят в Московский Новый драматический театр, где получил главную роль Геракла в пьесе Михаила Рощина, которая 25 лет была под запретом. Так началась моя звёздная карьера.

Удостоверение члена Союза кинематографистов России

- А в 1995 году была звёздная роль в фильме «Любить по-русски»…

- Хочу подчеркнуть, что режиссёру Евгению Матвееву (он же - исполнитель роли Валерьяна Мухина) 10 лет перед этим фильмом не давали снимать кино, обвиняя его в пособничестве советской власти. В Госкино по поводу названия тогда ещё не снятого фильма «Любить по-русски» ему говорили так: уберите из названия слово «русский», и получите финансирование картины! Матвееву было уже за 70, когда он пришёл в Госкино с посмертным письмом, в котором шла речь о том, что если не будет подписан бюджет на фильм именно с названием «Любить по-русски», то он покончит жизнь самоубийством, в чём обвинит чиновников Госкино и Минкульта. Мне потом сами продюсеры говорили, что чинуши этого очень испугались, и решили для себя, мол, кому нужна будет эта «сказка-лубок», которую увидит минимум зрителей? И выделили деньги. А автором сценария (мало кто помнит) был оскароносец Валентин Черных - автор сценария кинофильма «Москва слезам не верит»…

- Получается, в Госкино ошиблись, ведь фильм возымел грандиозный успех?

- Премьера кинофильма состоялась в 1995 году в Доме кино. Помню, Матвеев мне говорит: сейчас закончится фильм, и вся эта бомондная циничная публика начнёт меня распинать. Я говорю: нет, дядя Женя, зал устроит овации, а потом будет вторая серия! И по окончанию фильма весь переполненный зал встаёт и в самом деле устраивает овации! На сцену выходит тогдашний Главнокомандующий ВВС России Пётр Дейнекин с офицерским кортиком и посвящает меня в офицеры, так как, напомню, я сыграл роль бывшего лётчика. У меня слёзы были на глазах… Подошёл Валентин Черных и говорит, мол, Джигурда, я вообще-то был против твоего участия, потому что в написанном мною сценарии твой герой - Виктор Фуфлыгин - был простым парнем, но по твоей воле и воле Матвеева он стал героем голубых кровей Виктором Курлыгиным! А ещё он сказал, что был против моей песни «Любить по-русски», которую для этого фильма отстоял Матвеев. Но после реакции зрителей понял, что ошибался.

Кадр из фильма «Любить по-русски»

- То есть, с фильмом было не всё так просто, как кажется?

- Да, но, тем не менее, это был триумф! Далее были наши с Евгением Матвеевым поездки по стране с овациями переполненных залов. И везде на пресс-конференциях мы говорили, что раз уж у нас отобрали понятие «советские», которое нас всех объединяло, то мы предлагаем ввести понятие «русский» как наднациональное: русские россияне, русские украинцы, русские белорусы, русские евреи, русские чеченцы, русские татары, русская мордва и т.д. Эта наша идея разрасталась, и на создание второй серии, которая вышла в 1996 году, простые люди прислали деньги более чем на половину бюджета картины!

«Я знал, что Ельцину нарисуют победу»

- На пике популярности, вам, наверное, поступали заманчивые предложения?

- Я фактически единственный из известных артистов, кто отказался от многомиллионных контрактов в долларовом исчислении за работу на Кремль. И один из немногих, кто не участвовал в агитации за Ельцина в 1996 году. Как сейчас помню те 6% его рейтинга и Чубайса, выносящего в коробках деньги! Мне звонили, мол, твой концерт стоит тысячу долларов, а будешь в ходе предвыборной кампании летать самолётом по регионам и получать по 10 тысяч за выступление… А я тогда отголодал 30 дней, готовясь к роли Иисуса Христа, на которую был утверждён классиком советского кино Николаем Мащенко (автором фильмов «Как закалялась сталь», «Овод»), и одновременно к участию в фильме «Агн» лауреата Каннского фестиваля Юрия Ильенко. У меня тогда проснулись экстрасенсорные способности: я наперёд знал, что Ельцин победит, что ему нарисуют победу, и отказался участвовать в этой профанации! А когда в 1999 году Евгений Матвеев затеял третью серию «Любить по-русски», нас вызвали в Белый дом, где (не буду называть фамилии крутых людей) сказали: дадим вам денег, сколько нужно на съёмки, потом - контракт на 20 серий, вот, уже лежат подписанные документы на звание Народного артиста для Джигурды и Госпремию… Ставите подпись под контрактом - и начинаем действовать! Но с премьерой третьей серии вы едете с предвыборной кампанией или Ельцина, или его преемника.

Никита Джигурда

- Снова отказались?

- Отказался без колебаний. Дело в том, что мой дед был репрессирован в сталинские времена. И хоть я путём медитации и молитв достиг высшего пилотажа, и возлюбил врагов своих - и чекистов, и коммунистов, и представителей Кремля, как завещал Иисус Христос, но агитировать за них не желал, ибо знал, как поступали Гумилёв, Есенин и Высоцкий. От знакомых силовиков мне было известно, что преемником Ельцина будет князь Владимир. И я тогда сказал Матвееву: дядя Женя, я - пас! А он мне: ты понимаешь, что звание народного отберут? Можно же как-то тоньше, без тебя я не могу снять третью серию! Но я ответил категорическим отказом и убедил Матвеева не соглашаться, чтобы не разочаровать простых людей, поверивших ему и нашей «сказке». И Матвеев тоже отказался, хотя тогда ему предложили (это вообще эксклюзивная информация) возглавить партию «Справедливая Россия» вместо Сергея Миронова.

- И что было дальше?

- Поскольку мы отказались от денег Кремля, мне не вручили звания Народного артиста России и Госпремию. Об этом мало кто знает. Я вообще единственный гражданин Украины, при этом - народный артист Чеченской Республики, Заслуженный артист Кабардино-Балкарии и лишённый звания Народного артиста России путём шантажа. Кстати, половину бюджета на третью серию дал Батька Лукашенко, у которого на то время (впрочем, как и сейчас) были сложные отношения с Кремлём. Это был очень важный мост дружбы, и мы, всё-таки, картину сняли!

Афиша фильма «Любить по-русски»-3

- С президентом Путиным когда-нибудь встречались?

- Да, один раз встречался с князем Владимиром. Это было то ли в 2001-м, то ли в 2002 году. Мы «ручковались» в Геленджике на фестивале «Детектив-клуба», который возглавлял легендарный Аркадий Вайнер - сценарист фильма «Место встречи изменить нельзя».

«Я - гражданин мира!»

- Многих интересует вопрос: что побудило Джигурду явиться на украинский Майдан?

- В декабре 2013 года я волею судьбы приехал в Киев получать новый загранпаспорт, так как у меня были запланированы съёмки в Голливуде, а срок действия старого закончился. Приезжаю и застаю на пороге маму с сестрой. Спрашиваю: вы куда? Они мне: на Майдан, ночью по приказу Януковича силовики избили невиновных студентов и журналистов, Киев взбунтовался! Блин, говорю, вы что, сдурели? Оставайтесь дома, я схожу за вас! Я в то время был членом Союза кинематографистов и России, и Украины, и должен был в 2015 году идти кандидатом в президенты Украины. Короче, я звоню через знакомых к Евгении - дочке сидящей тогда в тюрьме Юлии Тимошенко, договариваюсь, чтобы меня пустили на сцену Майдана. Дают согласие, и я еду туда с сыном от первого брака. Вдруг раздаётся звонок, и Женя Тимошенко мне говорит, что организаторы переиграли: а вдруг Джигурда начнёт толкать свою любимую речь за Киевскую Русь и дружбу с Россией? Мол, чтобы я пришёл завтра, когда будет поменьше народа. Говорю: передай организаторам, что я обещаю не агитировать за дружбу с Россией и прочее, просто выйду и прочитаю своё стихотворение «Не помрёт дух Украины», написанное на украинском языке в размере гимна и за пару лет до этого предложенное мной как новый текст гимна Украины. Старый ведь написан по кальке с польского! И говорю: если меня не пустят на сцену, то я на площади Октябрьской революции, переименованной в Майдан Незалежности, подниму людей (я умею это делать!) и мало не покажется: начну агитировать за союз с Россией! В общем, меня пропустили. Перед моим выходом на сцену националисты говорят мне: ты понимаешь, что с тобой будет, если обманешь? Да ладно, говорю, хлопцы, от Карпат до Сахалина - везде родная Украина! Прочитал стих, а люди начали кричать «Джигурду - в президенты!». Но, кстати, давая после выступления интервью украинским телеканалам, я всё равно рассказал об идее Киевской Руси, объединяющей всех славян, независимо от места их проживания. Потом, по возвращению в Россию, обидно было слышать от знакомых силовиков упрёки, мол, что ты натворил?!

Никита Джигурда на Майдане

- Кстати, почему за более чем четверть века проживания в России вы не оформили российское гражданство?

- Честно сказать, раньше я над этим как-то не задумывался. Потому что у меня никогда не было проблем: я, будучи гражданином Украины, выступал в закрытых частях российской армии, поднимая настроение и дух солдатам и офицерам. А вот после того, как в Украине был совершён госпереворот, к власти пришла хунта и нацики заживо сожгли в Одессе людей, совершив чёрный обряд, я решил заняться этим вопросом. Мне давали гражданство РФ. Но я должен был соблюсти закон и написать официальный отказ от гражданства Украины. Я не мог этого сделать, поскольку в Киеве у меня оставались родные и близкие, в чью сторону могли бы последовать репрессии. Говорил: дайте мне российское, но не отбирайте украинского! Но всё упиралось в отказ. Я, по большому счёту, гражданин мира, но писать отказ не буду, потому что для меня Украина - это часть единой духовной Руси с её языческо-ведическими корнями или, как сегодня говорят, скрепами. Но это отдельная тема для разговора.

Никита Джигурда

- С кем-то из украинских националистов лично знакомы?

- Я был знаком с Олегом Тягныбоком, который ещё за 7-8 лет до Майдана предлагал мне вступить в свою партию «Свобода», обещая депутатство в Верховной Раде и золотые горы. Причём, говорили мы с ним по-русски! Я задал ему главный для меня вопрос: русский язык будет вторым государственным? Он категорически: нет! Вообще по роду своей профессии я общался с настоящими националистами, которые сидели, как говорится, и при фашистах, и при коммунистах. И я тогда говорил Тягныбоку, мол, вы делаете большую ошибку, потому что те, кто отсидел по 15-20 лет в лагерях за национализм, как и Тарас Шевченко, писавший письма и дневники на русском языке, называли москалями вооружённых беспредельщиков, а не простой народ. Говорил ему, что вы отсекаете от себя огромное количество украинцев, находящихся в России и говорящих на русском языке, и огромное количество русских, которые любят Украину. И этим вы посеете вражду! Он сказал, что это не от него зависит. Тогда, говорю, Олег, я - пас, потому что всё это закончится войной. А я - истинный миротворец! Кстати, тогда ещё той организации с «чистилищем» не было, куда меня занесли…

- Имеете в виду сайт «Миротворец»?

- Да, меня туда занесли после того, как 9 мая 2014 года я по идейным соображениям, не согласовывая ни с кем из российских силовиков, зажигал в Донецке на Параде Победы. Но это уже совсем другая история, о которой расскажу в следующий раз…