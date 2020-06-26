Все новости >>

Аргументы Недели Интервью 13+

Актриса Ульяна Курочкина: «На острове Чанг я осталась совсем без денег»

, 12:27 [ «Аргументы Недели», ]

Актриса Ульяна Курочкина: «На острове Чанг я осталась совсем без денег»
Ульяна Курочкина

Ульяна Курочкина окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как Артисты», «Морская душа», «Четыре возраста любви», «Пелагия и белый бульдог», «Черчилль», «Путейцы», «Купидон», «Обет молчания», «Раскол», «Кухня», «Гражданский брак», «Оптимисты», «Донбасс. Окраина», «Поселенцы» и др.

- Ульяна, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Конечно, помогает. И в жизни, и в актёрской профессии. К красивым людям больше внимания, так устроено наше общество. Кто-то говорил, что красота в русском обществе – это лифт, по которому люди едут вверх. К сожалению.

Понимание собственной красоты надо закладывать с детства. «Красивого ребёнка надо воспитывать так, чтобы он знал, что он красивый», - сказал известный педагог Януш Корчак. Меня поразили его слова, и эти знания я использую в воспитании своих детей. Красивый ребёнок должен знать, что он красивый. Если он знает это, он защищен, самодостаточен и уверен в себе.

Но все должно быть в меру. В душе ребёнка должна и скромность взращиваться.

- Каким был ваш дебют в фильме «Артисты»?

- Это было очень круто! Одни из самых счастливых мгновений моей актёрской карьеры. Я с большой радостью вспоминаю работу с гениальным режиссёром Али Хамраевым, оператором, сценаристкой и всеми актёрами. Это были чудесные два месяца в Рыбинске.


- Вы сыграли небольшую роль в картине «Последнее путешествие Синдбада». А какое у вас было самое дальнее и экзотическое путешествие?

- Таиланд, дальше я пока ещё не ездила. Обожаю эту страну. У меня там была масса приключений. Так получилось, что на острове Чанг я осталась совсем без денег, одна. Парни, которые попросили меня проводить их до Чанга, так как я говорю по- английски и умею путешествовать самостоятельно, повели себя не очень порядочно. К счастью, в одном кафе мне встретились две русские сестры из России. Они мне заняли денег, составили компанию на оставшиеся дни. Мы стали дружить и до сих пор дружим с Сашей и Дашей уже девять лет.

- Вы снимались в картине «Сваха». В юности когда-нибудь пользовались услугами свах, брачных агентств?

- В юности меня донимала одна сваха, и по её просьбе у меня даже была встреча с одним бизнесменом. Но это не моё.

- Как вы относитесь к интернет-знакомствам?

- Вообще положительно. У меня много знакомых через интернет, с которыми я встречаюсь в жизни, из разных городов и стран. У меня есть знакомый, потрясающий человек, с которым мы лет пять переписывались в фейсбуке, а потом неожиданно встретились в Бельгии. Он профессор юриспруденции, и мы в прошлом году сидели с ним в Брюсселе, в кафе, и провели два часа очень живого разговора обо всем. И часто пишем друг другу: вот бы повторить! Очень яркое знакомство, мы с ним постоянно что-то обсуждаем, обмениваемся театральными новостями.
Что касается знакомств для личных отношений, то у меня такого опыта не было. Но у меня есть множество знакомых, которые устроили через интернет свою личную жизнь. Они нашли свою любовь, и это очень хорошо.

- Насколько глубоко вы погружены в соцсети, сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- У меня есть инстаграм, я там активируюсь иногда, потом бросаю. Подписчиков у меня немного. Я в основном сижу в фэйсбуке. Но, честно говоря, сейчас иду к тому, чтобы вообще всё это закрыть. Это съедает много времени. У меня есть семья, я хочу заниматься своими детьми, заниматься жизнью. Посидишь в сети, особенно в фэйсбуке, и почему-то всё время портится настроение, в основном возникают не очень хорошие переживания от негативных новостей, реакций на какие-то общественные события. Засоряется мозг. А когда выходишь оттуда, мир снова становится прекрасным, зелёная трава, солнышко светит…

- Не боитесь, что когда-нибудь компьютерные актёры заменят живых в кино?

- Я думаю, что это произойдёт когда-то, но изменятся на тот момент и люди. Сами люди будут такими, как эти компьютерные персонажи. А сейчас пока есть живое общение, живые реакции, и слава Богу!

- Какие у вас есть страхи в жизни?

- Боюсь стихийных бедствий. Перед ними человек бессилен.

- В «Пелагие и белом бульдоге» вы сыграли даму с собачкой. Любите собак, есть у вас дома питомцы?

- У нас нет, потому что я противник животных в квартире, особенно когда есть маленькие дети. Но у нас скоро будет дом, и вот в доме у нас обязательно будут собака и кошка. Конечно, дети должны расти в контакте с домашними животными. Но только не в квартире. Прежде всего для собаки это мучение. Ей нужна поляна, лужайка, чтобы по ним носиться.

- Что у вас за роль была в фильме «Донбасс. Окраина»? Как вы относитесь ко всей этой истории?

- Я играла ополченку, которая выжила в непростой ситуации, и сидит в подвале с людьми, которые тоже остались в живых. Как я отношусь к этому конфликту? Я считаю, что мы должны поддерживать русскоязычное население, это наши братья и сёстры, которые находятся в сложных обстоятельствах. Я никого не оправдываю и не осуждаю, но мы должны им помогать, это моя прямая позиция. Если мы будем закрывать глаза на то, что где-то притесняют русских людей, то, в конце концов, будут притеснять и нас.

- Вы много играли в мелодрамах. Почему они сейчас так популярны в России?

- Они очень жизненные, хотя в жизни бывают такие сюжеты, что ни одна мелодрама до них не дотянет. Такие бывают завороты! Людям понятны проблемы, которые всплывают в мелодрамах, интересно увидеть себя в герое на экране.-

Какая у вас была физически самая сложная роль?

- В картине «Морская душа» у меня была смена на маленькой яхте. Она болталась на воде, как корытце. Вокруг нас ездил воняющий соляркой кораблик, на котором были костюмеры, гримёры, продюсеры, что-то кричали в рупор. Я делала вид, что управляю яхтой, а у меня в ногах сидел реальный капитан, который рулил, не видя куда. Судно всё время так болталось, что через три часа сьёмок всем стало плохо, нас всех укачало. Смена закончилась, и когда нас довезли до берега, я просто упала и лежала два часа, думая о том, что за такой риск должны в три раза больше платить. Потом у нас был ужин, и я просто заснула за столом. Была дикая усталость.

Что было интересного на съёмках исторического сериала «Раскол»?

- Я играла духовную дочь патриарха Тихона. Это была достаточно серьёзная работа. Потрясающий режиссёр Николай Николаевич Досталь, прекрасные художники, маститые актёры. Подготовка была сложнейшая, огромные деньги вложены в костюмы, потому что во всём пытались соблюсти историческую подлинность. Построены были грандиозные павильоны, декорации. Был очень строгий рабочий дух на съёмках. Всё делалось по-серьёзному, основательно. И так во всём, максимальная точность в изображении той эпохи.

- Вы воцерковленный человек, ходите в храм?

- Да, конечно. Для меня это очень важно. Не скажу, что я каждое воскресенье в храме, к сожалению.

- Какие качества в мужчинах вы цените?

- Я вообще считаю, что мужчина – это всё. Когда в обществе теряется мужской статус, то всё рушится, складывается, как карточный домик. Потому что мужчина – это основа, воплощение всего самого благородного, прекрасного, смелого. Вот в майские праздники мы слушали с детьми рассказ о Степане Передерий, кубанском казаке, который с одной пушкой три часа сдерживал колонну фрицев. Переодевшись в нашу форму, они шли к станице, где жила семья Степана. Немцы думали, что их обстреливает целый взвод. А это оказался один человек с двумя подростками. Вот это воплощение настоящего русского мужчины!

- А как вы относитесь к мужчинам-актёрам? Алика Смехова как-то сказала мне в интервью, что актёрство – не мужская профессия…

- Абсолютно с ней согласна. Конечно, это профессия не мужская, но я знаю многих актёров-мужчин, которые для меня являются просто воплощением настоящей мужественности, ответственности. Я знаю, что они прекрасные мужья, отцы, и если что-то в их жизни случается, они не говорят жене – слушай, у меня тут творческий кризис, иди сама корми своих детей. Почему-то люди, которые талантливы, умеют многое делать своими руками. Я недавно смотрела на странице у актёра Саши Никитина, как он сам сделал потрясающую дизайнерскую штукатурку. Таких примеров много. Но когда мой сын говорит, что он станет актёром, я его перенастраиваю: «Нет, сыночек, давай подумаем о чём-то другом».

- Как вы относитесь к мезальянсам? Например, бедная молодая девушка выходит замуж за богатого пожилого.

- К тому, что бедная девушка выходит за богатого, я нормально отношусь. Но вот бедная девушка за богатого пожилого – у меня есть смущение. Но разные бывают случаи: например, Вертинский был намного старше своей жены, и у них был счастливый и гармоничный брак. Сергей Михалков тоже был намного старше жены. Главное, чтобы всё было по любви и взаимному согласию.

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью