Актриса Ульяна Курочкина: «На острове Чанг я осталась совсем без денег»

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 июня 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели», Александр Малюгин ]

Ульяна Курочкина

Ульяна Курочкина окончила ГИТИС. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как Артисты», «Морская душа», «Четыре возраста любви», «Пелагия и белый бульдог», «Черчилль», «Путейцы», «Купидон», «Обет молчания», «Раскол», «Кухня», «Гражданский брак», «Оптимисты», «Донбасс. Окраина», «Поселенцы» и др.

- Ульяна, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Конечно, помогает. И в жизни, и в актёрской профессии. К красивым людям больше внимания, так устроено наше общество. Кто-то говорил, что красота в русском обществе – это лифт, по которому люди едут вверх. К сожалению.

Понимание собственной красоты надо закладывать с детства. «Красивого ребёнка надо воспитывать так, чтобы он знал, что он красивый», - сказал известный педагог Януш Корчак. Меня поразили его слова, и эти знания я использую в воспитании своих детей. Красивый ребёнок должен знать, что он красивый. Если он знает это, он защищен, самодостаточен и уверен в себе.

Но все должно быть в меру. В душе ребёнка должна и скромность взращиваться.

- Каким был ваш дебют в фильме «Артисты»?

- Это было очень круто! Одни из самых счастливых мгновений моей актёрской карьеры. Я с большой радостью вспоминаю работу с гениальным режиссёром Али Хамраевым, оператором, сценаристкой и всеми актёрами. Это были чудесные два месяца в Рыбинске.



- Вы сыграли небольшую роль в картине «Последнее путешествие Синдбада». А какое у вас было самое дальнее и экзотическое путешествие?

- Таиланд, дальше я пока ещё не ездила. Обожаю эту страну. У меня там была масса приключений. Так получилось, что на острове Чанг я осталась совсем без денег, одна. Парни, которые попросили меня проводить их до Чанга, так как я говорю по- английски и умею путешествовать самостоятельно, повели себя не очень порядочно. К счастью, в одном кафе мне встретились две русские сестры из России. Они мне заняли денег, составили компанию на оставшиеся дни. Мы стали дружить и до сих пор дружим с Сашей и Дашей уже девять лет.

- Вы снимались в картине «Сваха». В юности когда-нибудь пользовались услугами свах, брачных агентств?

- В юности меня донимала одна сваха, и по её просьбе у меня даже была встреча с одним бизнесменом. Но это не моё.

- Как вы относитесь к интернет-знакомствам?

- Вообще положительно. У меня много знакомых через интернет, с которыми я встречаюсь в жизни, из разных городов и стран. У меня есть знакомый, потрясающий человек, с которым мы лет пять переписывались в фейсбуке, а потом неожиданно встретились в Бельгии. Он профессор юриспруденции, и мы в прошлом году сидели с ним в Брюсселе, в кафе, и провели два часа очень живого разговора обо всем. И часто пишем друг другу: вот бы повторить! Очень яркое знакомство, мы с ним постоянно что-то обсуждаем, обмениваемся театральными новостями.

Что касается знакомств для личных отношений, то у меня такого опыта не было. Но у меня есть множество знакомых, которые устроили через интернет свою личную жизнь. Они нашли свою любовь, и это очень хорошо.

- Насколько глубоко вы погружены в соцсети, сколько у вас подписчиков в инстаграме?

- У меня есть инстаграм, я там активируюсь иногда, потом бросаю. Подписчиков у меня немного. Я в основном сижу в фэйсбуке. Но, честно говоря, сейчас иду к тому, чтобы вообще всё это закрыть. Это съедает много времени. У меня есть семья, я хочу заниматься своими детьми, заниматься жизнью. Посидишь в сети, особенно в фэйсбуке, и почему-то всё время портится настроение, в основном возникают не очень хорошие переживания от негативных новостей, реакций на какие-то общественные события. Засоряется мозг. А когда выходишь оттуда, мир снова становится прекрасным, зелёная трава, солнышко светит…

- Не боитесь, что когда-нибудь компьютерные актёры заменят живых в кино?

- Я думаю, что это произойдёт когда-то, но изменятся на тот момент и люди. Сами люди будут такими, как эти компьютерные персонажи. А сейчас пока есть живое общение, живые реакции, и слава Богу!

- Какие у вас есть страхи в жизни?

- Боюсь стихийных бедствий. Перед ними человек бессилен.

- В «Пелагие и белом бульдоге» вы сыграли даму с собачкой. Любите собак, есть у вас дома питомцы?

- У нас нет, потому что я противник животных в квартире, особенно когда есть маленькие дети. Но у нас скоро будет дом, и вот в доме у нас обязательно будут собака и кошка. Конечно, дети должны расти в контакте с домашними животными. Но только не в квартире. Прежде всего для собаки это мучение. Ей нужна поляна, лужайка, чтобы по ним носиться.

- Что у вас за роль была в фильме «Донбасс. Окраина»? Как вы относитесь ко всей этой истории?

- Я играла ополченку, которая выжила в непростой ситуации, и сидит в подвале с людьми, которые тоже остались в живых. Как я отношусь к этому конфликту? Я считаю, что мы должны поддерживать русскоязычное население, это наши братья и сёстры, которые находятся в сложных обстоятельствах. Я никого не оправдываю и не осуждаю, но мы должны им помогать, это моя прямая позиция. Если мы будем закрывать глаза на то, что где-то притесняют русских людей, то, в конце концов, будут притеснять и нас.

- Вы много играли в мелодрамах. Почему они сейчас так популярны в России?

- Они очень жизненные, хотя в жизни бывают такие сюжеты, что ни одна мелодрама до них не дотянет. Такие бывают завороты! Людям понятны проблемы, которые всплывают в мелодрамах, интересно увидеть себя в герое на экране.-

Какая у вас была физически самая сложная роль?

- В картине «Морская душа» у меня была смена на маленькой яхте. Она болталась на воде, как корытце. Вокруг нас ездил воняющий соляркой кораблик, на котором были костюмеры, гримёры, продюсеры, что-то кричали в рупор. Я делала вид, что управляю яхтой, а у меня в ногах сидел реальный капитан, который рулил, не видя куда. Судно всё время так болталось, что через три часа сьёмок всем стало плохо, нас всех укачало. Смена закончилась, и когда нас довезли до берега, я просто упала и лежала два часа, думая о том, что за такой риск должны в три раза больше платить. Потом у нас был ужин, и я просто заснула за столом. Была дикая усталость.

Что было интересного на съёмках исторического сериала «Раскол»?

- Я играла духовную дочь патриарха Тихона. Это была достаточно серьёзная работа. Потрясающий режиссёр Николай Николаевич Досталь, прекрасные художники, маститые актёры. Подготовка была сложнейшая, огромные деньги вложены в костюмы, потому что во всём пытались соблюсти историческую подлинность. Построены были грандиозные павильоны, декорации. Был очень строгий рабочий дух на съёмках. Всё делалось по-серьёзному, основательно. И так во всём, максимальная точность в изображении той эпохи.

- Вы воцерковленный человек, ходите в храм?

- Да, конечно. Для меня это очень важно. Не скажу, что я каждое воскресенье в храме, к сожалению.

- Какие качества в мужчинах вы цените?

- Я вообще считаю, что мужчина – это всё. Когда в обществе теряется мужской статус, то всё рушится, складывается, как карточный домик. Потому что мужчина – это основа, воплощение всего самого благородного, прекрасного, смелого. Вот в майские праздники мы слушали с детьми рассказ о Степане Передерий, кубанском казаке, который с одной пушкой три часа сдерживал колонну фрицев. Переодевшись в нашу форму, они шли к станице, где жила семья Степана. Немцы думали, что их обстреливает целый взвод. А это оказался один человек с двумя подростками. Вот это воплощение настоящего русского мужчины!

- А как вы относитесь к мужчинам-актёрам? Алика Смехова как-то сказала мне в интервью, что актёрство – не мужская профессия…

- Абсолютно с ней согласна. Конечно, это профессия не мужская, но я знаю многих актёров-мужчин, которые для меня являются просто воплощением настоящей мужественности, ответственности. Я знаю, что они прекрасные мужья, отцы, и если что-то в их жизни случается, они не говорят жене – слушай, у меня тут творческий кризис, иди сама корми своих детей. Почему-то люди, которые талантливы, умеют многое делать своими руками. Я недавно смотрела на странице у актёра Саши Никитина, как он сам сделал потрясающую дизайнерскую штукатурку. Таких примеров много. Но когда мой сын говорит, что он станет актёром, я его перенастраиваю: «Нет, сыночек, давай подумаем о чём-то другом».

- Как вы относитесь к мезальянсам? Например, бедная молодая девушка выходит замуж за богатого пожилого.

- К тому, что бедная девушка выходит за богатого, я нормально отношусь. Но вот бедная девушка за богатого пожилого – у меня есть смущение. Но разные бывают случаи: например, Вертинский был намного старше своей жены, и у них был счастливый и гармоничный брак. Сергей Михалков тоже был намного старше жены. Главное, чтобы всё было по любви и взаимному согласию.