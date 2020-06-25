Эмманюэль Сенье: Абсолютная любовь существует

Аргументы Недели → Интервью 13+

25 июня 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Эмманюэль Сенье, фото: globallookpress.com, © Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress

Известная актриса, певица, модель. Эмманюэль Сенье. Российский зритель знает ее по культовым картинам «Девятые врата», «Венера в мехах», «Жизнь в розовом цвете», «Горькая луна». А еще Эмманюэль супруга оскароносного режиссера Романа Полански. Актриса считает, что лучше мужчины, чем Роман сложно найти…

-Мадам, вы популярная актриса, певица. Всегда много поклонников. Много соблазнов. Но вы влюбленная женщина в своего мужа. В чем секрет крепкого брака?

-Я считаю, что существует абсолютная любовь, которая преодолеет все. Я живу в любви. У нас нет правил, принципов, а есть безусловная любовь. В этом, видимо, секрет.

-Какие испытали чувства, когда познакомились с будущем мужем?

-Эта так было давно и так… прекрасно. На пробах к фильму Романа ( фильм «Неукротимый»-пр.ав) Служебный роман, который длится по сей день.

-Есть женщины, которые боятся отношений с мужчиной старше ее на много лет. Вы - нет. В чем прелесть отношений, когда мужчина старше женщины?

-Все дело в судьбе… В соединении судеб. И тут нет дела до возраста. Мне импонирует жизненный опыт моего мужа, то, что ему пришлось пережить и как он с достоинством справляется с трудностями. Мужчина в возрасте должен восхищать, удивлять, покорять свою женщину. Я это все имею. И мне все это нравится.

-Ваш супруг и ваш режиссер. Он помогает вам с ролями?

-Я ценю общение с Романом на съемочной площадке. Мне никогда не бывает с ним скучно. Муж считает, что мне иногда бывает сложно не переносить «работу» на дом, но я актриса… Я прокручиваю в голове постоянно свою роль. Мне хочется совета. И я чувствую поддержку Романа. Он замечательный режиссер.

-Простите, сколько же нужно сил, чтобы пережить те скандалы, которые витали вокруг вашего мужа! Как вы выдержали?

-Ситуаций драматических у нас было много. Я просто стараюсь держаться подальше от всяких скандалов. Предпочитаю ничего дурного не читать, не отвечать на вопросы об этом. Сегодня мы живем уединенно и спокойно. Мы счастливы.

-Благодарю.