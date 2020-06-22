Актер Алексей Демидов: Сниматься в военных фильмах – огромная ответственность

Аргументы Недели → Интервью 13+

22 июня 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Актер Алексей Демидов, фото соцсети

В этот скорбный день (22 июня) принято говорить о войне. Память, боль, трагедия. И хорошо, что на экраны продолжают выходить фильмы о тех страшных днях, о героях, которые не жалели свои жизни во имя Великой Победы. Специально для «Аргументы Недели» интервью с актером Алексеем Демидовым.

-Алексей, что значит для вас военное кино? Работа или нечто большее?

-Нет, не просто работа. Это личное. Как у каждого русского человека, который так или иначе соприкоснулся с ВОВ. Это боль нашего народа. Боль от потерь. И радость за то, что мы салютовали миру Победой над нацизмом. А 22 июня для меня, конечно, траурный день. В четыре часа утра жизнь людей в СССР изменилась. Война. Нет, для меня это не только работа, а огромная ответственность перед зрителями, перед ветеранами.

-Вы снимались в таких культовых военных картинах, как «Последний рубеж», «Истребители. Последний бой», «Сучья война» и т.д. Передать чувства тех героев, увы, не просто. Был страх?

-Нет, у меня не было страха. Была огромная ответственность. Конечно, все что происходило на съемочной площадке, например, в фильме «Последний рубеж» проходило через душу. А как иначе? Это 1941 год. Немцы наступают на Москву. И нужно их не пропустить! Чего стоят слова: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!» Конечно, я понимал, что стоит за этими словами – жизнь солдат! Да, это патриотичное кино, но это и судьбы людей. Тех молодых ребят, которые совершили подвиг. Вы думаете мой герой не боялся? Боялся. Он же обычный, по сути, мальчишка. Но! Позади Москва! И врага не должен пройти. Я люблю этот фильм. Он проходит через душу.

-Алексей, я многим актерам задаю вопрос о том, что сейчас переписывают историю. Например, из латышских легионеров делают героев. Якобы, они боролись за независимость. Но есть факты. И с ними не поспоришь? Получится переписать историю? Ваше мнение?

-Живы еще участники войны. Пока живы. Есть и их потомки, которые выросли на их воспоминаниях. Так просто историю не переписать. Это политические игры. И в истории есть много белых пятен. У каждого была своя война… Но была и Победа!

-Благодарю.